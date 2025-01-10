«Народ решил, что я к своему дому дорогу тяну». Самый молодой мэр России — о карьере и будущем города золотодобытчиков

Аркадий Даниелян стал самым молодым главой населенного пункта, повторив предыдущий рекорд: в 24 года он возглавил родное Борисовское сельское поселение, а в 27 лет стал главой Пластовского округа Источник: Артем Краснов / 74.RU











Когда наш коллега из 74.RU Артем Краснов упомянул в соцсетях поездку в Пласт Челябинской области ради встречи с новым главой округа Аркадием Даниеляном, родившимся в 1996 году, кто-то из комментаторов написал: «Не рановато ли ему в мэры?» На это сам мэр отвечает: возраст — штука относительная, кто-то в 28 лет взрослеет, а кто-то и в 60 остается инфантильным. В кабинет к нему журналист зашел с улицы без предъявления паспорта: здесь действует принцип открытых дверей, а приемный день — понедельник. Еще интересно наблюдать, как люди подходят к молодому главе прямо на улице и завязывают разговоры о наболевшем. Маленький город, непривычный уровень прозрачности. Об этом обозреватель 74.RU и самый молодой мэр тоже поговорили.

Пласт — это город контрастов: смотришь в одну сторону — вот такой вид Источник: Артем Краснов / 74.RU











Смотришь в другую — вот такой. Строительство храма Великомученицы Варвары завершили в 2023 году Источник: Артем Краснов / 74.RU











В Пласт мы поехали по двум причинам. Во-первых, хотелось познакомиться с неожиданно молодым главой округа и понять, как он сделал столь впечатляющую карьеру. Во-вторых, интересен сам Пласт, ведь город вроде неброский, но буквально обросший легендами, сплетнями и слухами. Здесь находится штаб-квартира «Южуралзолота» — компании, входящей в пятерку российских золотодобытчиков. Здесь на глубине 800+ метров продолжают добывать золотоносную руду. Рядом находится село Борисовка (где, кстати, вырос Аркадий Даниелян) и «уральская Бразилия» — места, богатые не только металлом, но и самоцветами. Есть колоритное село Кочкарь, с которого распространялась золотая лихорадка 180 лет назад. При этом Пласт долгое время не выглядел местом, в котором заподозришь «город на золоте», и три года назад наш репортаж о нем был скорее критическим. Так что поговорить было о чем. И вот для затравки несколько цитат Аркадия Даниеляна.

О губернаторе Челябинской области Алексее Текслере:

— Он дает удочку и потом жестко спрашивает с нас за то, чтобы мы этой удочкой пользовались. Соревновательность между нами — главами округов и районов — она оттуда идет.

О главе «Южуралзолота» Константине Струкове:

— Как часто я его вижу? Ну примерно два раза в неделю, он постоянно здесь. Возьмите прошлогодние снегопады — проедется, посмотрит и скажет: «Вот здесь хорошо почистили, а вот здесь — нет». И спросит: «Хватает ли тебе сил? Помочь ли тебе?»

Константин Струков играет важную роль в жизни Пласта, поэтому о нем мы также поговорим с новым мэром Источник: Илья Бархатов / 74.RU











О сомнениях, когда принимаешь важное решение:

— Конечно, бывают сомнения. Сижу и размышляю: «Как лучше поступить?» Мне помогает, наверное, то, что я в силу своего возраста могу позвонить тому или другому человеку в администрации губернатора, на градообразующих предприятиях, спросить их мнение. А потом сижу и задумываюсь: «Как же лучше поступить?» Но в некоторых решениях уже стою на своем. Если у меня есть четкое видение того, что стилистика в городе должна быть определенного вида, значит, она такой и будет, потому что кто-то должен видеть общую картину.

Местный или варяг?

В официальной биографии Аркадия Даниеляна местом рождения обозначен город Херсон: на Украину семья переехала из Челябинска, где учились родители будущего главы Пласта.

— Отец был гражданином Армении, окончил танковое училище Челябинска. Мама была студенткой Челябинского педагогического института. Родители отца жили на Украине, село Новая Маячка, откуда они и уехали, поэтому я родился уже в Херсоне. Затем отца распределили в танковую часть Армении, там появилась моя младшая сестра. Когда мне было четыре года, мама и отец расстались, после чего мы вернулись сюда, потому что мама местная, ее родители, дед с бабушкой, до сих пор проживают в Пластовском округе, в селе Борисовка.

Жительница Пласта подходит к Аркадию Даниеляну на улице и просит помочь отцу Виталию, который служит в храме. Мэр отвечает, что знает о ситуации и поможет Источник: Артем Краснов / 74.RU











На протяжении всего разговора чувствуется, что для Аркадия Даниеляна его предки и предшественники — важные ориентиры. Он тепло отзывается о своем деде по материнской линии и говорит, что решение пойти в Пластовский колледж на специальность «подземная разработка полезных ископаемых» — это следствие принципа «где родился, там и пригодился», который исповедовал дед. Несколько раз в разговоре появляются и прежние главы Пластовского района (ныне округа): Александр Неклюдов и Андрей Пестряков. О них Аркадий Даниелян говорит с большим уважением:

— Александр Васильевич — вот это была фигура! Его каждый знал, ведь мы говорили о важности быть открытым для людей, и в этом был весь он. Невозможно оставаться равнодушным.

Карьера из карьера

Впрочем, при поступлении в Пластовский колледж мэрских амбиций Аркадий Даниелян не питал: с 18 лет он стал работать на предприятиях «Южуралзолота», сначала в статусе практиканта, потом — уже полноценного сотрудника.

— В шахте я проходил только практику. Потом устроился помощником машиниста экскаватора, постепенно перешел в марк-отдел (маркшейдеры разрабатывают проекты горных работ. — Прим. ред.), работал на Светлинском карьере, — рассказывает он.

В 21 год Аркадий Даниелян стал мастером, то есть руководителем коллектива из 40 человек.

— Это было довольно трудно, так как ты начинал с теми же мужиками, а теперь тебе нужно ими управлять, — продолжает он. — К тому же мужчины уже взрослые, опытные и закоренелые, а тут 21-летний парень диктует им свои указания. Приходилось как-то находить компромисс.

В храме с отцом Виталием. Интерьер храма роскошен Источник: Артем Краснов / 74.RU











При этом молодость давала преимущества свежего взгляда. Например, за годы постсоветского развала вопросы охраны труда и безопасности отходили на второй план, и выросло целое поколение шахтеров, которые не зацикливались на таких вещах. Но в десятых годах на промпредприятиях охрана труда вышла на первый план, и для Аркадия Даниеляна это уже было нормой, поэтому ему было проще внедрить такой подход в своем коллективе.

— Быстро ли удалось заработать авторитет в среде взрослых горнорабочих?

— Авторитет? Он строится годами. Быстро его не заработаешь, — говорит Аркадий Даниелян. — Но достигая определенных результатов, ты демонстрируешь свои лидерские качества. Руководитель должен заботиться как о производстве, так и о своей команде, о людях. Ведь именно благодаря своей команде ты достигаешь успеха.

— И сколько времени потребовалось?

— Возможно, это заняло год. В любом случае, год мы присматривались, разбирались в ситуации. Некоторые, не буду скрывать, относились с недоверием. Но по истечении года пришло взаимопонимание.

— И…

— И стали дальше работать.

Назад в Борисовку

Административная карьера Аркадия Даниеляна началась с родного Борисовского сельского поселения, главой которого он стал в 24 года. Поселение находится в 10 километрах от Пласта.

— Нет, мне не предлагали, я сам пошел, — признается глава округа. — Были выборы на главу сельского поселения, территория интересная. Село много лет возглавлял Александр Степанович Фролов, я за свою бытность другого главы не знал. И подумал: «А почему бы нет? Почему не попробовать?» И вдохновившись такими людьми, решил попробовать — и получилось.

Недалеко от Борисовки находится «золотая мельница» — выдолбленный в камне круг, который, предположительно, использовался для толчения золотоносной породы Источник: Артем Краснов / 74.RU











— А приятно ли руководить селом, в котором вырос, где тебя все знают? Какие чувства при этом? Гордость?

— Нет, эмоционально было тяжело: есть груз ответственности, тебя все знают. Проще прийти как варяг на чужую территорию, так ты более равнодушен к людям. У тебя есть общие задачи от вышестоящего руководства, но выполняешь их не с таким трепетом. Здесь же был трепет! Что о тебе скажут? Что подумают? Почти все знают с детства. И надо нарабатывать авторитет руководителя, показывая положительный результат. Эффект от критики и похвалы увеличивается многократно. К тому же подстегивало осознание: люди за меня проголосовали!

«Пригласил в кабинет и сказал: „Думай"»

Аркадий Даниелян признается, что двигаться по административной лестнице не планировал. Ему и сейчас досадно, что на посту главы Борисовского сельского поселения реализовал не всё, что хотел, говорит, осталось ощущение недоделанности. Но около двух лет назад его пригласил Андрей Николаевич Пестряков, прежний глава округа, и предложил должность первого зама.

— Не знаю, может быть, он что-то во мне увидел, пригласил и сказал: «Есть такое предложение, думай», — говорит Аркадий Даниелян. У меня не стояла задача делать карьеру, хотелось, наоборот, добиться определенных успехов на одном месте, сколотить багаж знаний. И трудно было заходить на новую должность с чувством… не страха, а скорее неведения. Но тут глава доверился мне, и я воспрял, думаю: «Смогу!» И пошел.

На должности первого заместителя Аркадий Даниелян отвечал за больную тему ЖКХ и строительство, но был погружен и в другие задачи, чтобы включаться в их решение при необходимости. Весной 2024 года он стал временно исполняющим обязанности главы округа, а 29 ноября вступил в должность полноценно.

К слову, самым молодым мэром России СМИ окрестили Александра Старжинского, который в 24 года стал главой поселка Половинка в ХМАО. Но поскольку слово «мэр» тут использовано не вполне верно, и речь всё же о главе сельского поселения, Аркадий Даниелян как минимум повторил это достижение, потому что родную Борисовку он возглавил в том же возрасте.

«Нам земли не хватает»

Разговор о Пласте мы продолжаем уже в городе: сначала идем в храм Великомученицы Варвары, построенный в 2019–2023 годах на средства «Южуралзолота» и лично Константина Струкова. Храм настолько роскошен, что внутри трудно понять: то ли ты в центре Москвы, то ли в недрах Урала. Потом мы долго бродим по обширному парку Пласта, который три года назад выглядел местом запущенным, но сейчас интенсивно приводится в порядок: например, старую эстраду с надписью «Ад пуст, все бесы здесь» заменили новой, современной. Мэр показывает недавно высаженные ели: «Вот эти прижились, а те, что погибли, заменим по гарантии».

Улица Пласта: старый «Москвич», новый «Мерседес»… Источник: Артем Краснов / 74.RU











Главная проблема Пласта, по словам Аркадия Даниеляна, отчасти приятная.

— Земли нам не хватает, и нас это радует, — говорит он. — У нас неплохой уровень заработка на предприятии. И люди могут позволить себе жилплощадь, строительство. Много заявлений приходит на оформление земельных участков. Вот мы сейчас разработали ПЗЗ (план землепользования и застройки. — Прим. ред.), отправили на утверждение: хотим получить место для расширения города.

В Пласте планируется строительство современного микрорайона, у которого пока нет названия. Расширение городу нужно из-за притока населения. Зачастую едут люди из других поселений округа: тенденция к «мегаполизации» есть и здесь.

— У нас же в округе есть села на расстоянии 30–40 километров, поэтому люди стягиваются в город, хотя мы пытаемся поддерживать села. Везде делаем одинаковое благоустройство, стремимся, чтобы средства распределялись равномерно, — говорит Аркадий Даниелян. — Работа, уровень проживания, качество коммуналки у нас, в принципе, одинаковые на всей территории, и мы не делаем уклон в сторону центральной части.

Подумав, он кивает на каток, мимо которого мы идем, и добавляет:

— Со спортивными объектами, как говорил прежний глава, всегда так: сначала людей не заманишь, а потом не выгонишь (смеется).

Дом культуры «Октябрь» в фирменном золотом цвете Источник: Артем Краснов / 74.RU











Соблюсти баланс «центр — периферия» бывает непросто, особенно когда ты родом из этих мест, ведь народ в России подозрительный.

— Я сам живу в Верхней Санарке, это родина Петра Сумина, тоже Пластовский округ. Как-то смотрю отчеты по проценту асфальтовых дорог, и в Верхней Санарке он ниже, чем в других поселениях. Я распоряжаюсь, чтобы дотянули уровень, там начинают асфальтировать дороги, и, конечно, в народе разносится: «Ну всё, новый мэр себе дорогу строит», — смеется Аркадий Даниелян. — А я сам живу на неасфальтированной улице. Но да, приходится учитывать, как это воспринимается. У нас же тут все друг друга знают.

«Вот дома — приходи, живи»

— В Челябинске сейчас проблемы ЖКХ порой перевешивают всё остальное: то «фонтан», то потоп. А в Пласте?

— Работы по ЖКХ хватает: никогда не будет такого, что ничего не надо делать. Что-то устаревает, появляются новое технологии, плюс развитие города идет, увеличивается нагрузка на котельные и насосные станции. В Пластовском округе каждый хозяйственник скажет, что нужно улучшить. Что мы сделали? В первую очередь выявили явные проблемы, первоочередные, и с нового года пойдем по этому пути. Мы работаем по приоритетам.

Вход в центральный парк Пласта Источник: Артем Краснов / 74.RU











— У нас многие кивают на отсутствие кадров: мол, проблемы с ЖКХ, с дефицитом учителей, с нехваткой водителей на скорых — это всё неразрешимо, потому что работать некому. А как у вас?

— Нехватка есть почти везде: образование, банковская сфера, даже наша администрация. Мы, например, на медиков и педагогов сильный акцент делаем: выделяем жилье полностью с ремонтом. Взять село Степнинское. Там дом построили, квартиры выделили: если ты врач, учитель, тренер — приходи, живи. Плюс у нас есть свое финансирование, выделяются средства от округа помимо областных и федеральных средств.

— Удается людей завлечь?

— Удается, но здесь метод проб и ошибок. Многие приходят — немногие остаются. Это проблема нашего поколения: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Если из пяти человек трое останутся — вообще здорово. Но время идет, кадры обновляются, и чтобы у нас в будущем не возникло разрыва поколений, мы рассматриваем такой вариант: чтобы наш Пластовский колледж выпускал педагогов и медиков со средним образованием. А мы им предоставим возможности, карьерный рост. В общем, хотим создать свой микроклимат. Даже в администрации нехватка людей. В свое время брали на такую работу мощных, опытных, возрастных специалистов, это же престижное место. А теперь мы понимаем, что нужно воспитывать свои кадры, и мы из колледжей, институтов заводим людей к себе на практику. И то же самое с медиками, с педагогами: чтобы у детей и подростков было понимание, куда ты идешь, зачем.

— А можем мы смотреть на маленькие города Челябинской области как на перспективное место жизни для тех, кто устал от тесноты и стрессов мегаполиса, но при этом не готов уехать совсем в глушь?

— Не только можем — должны смотреть. Мы ведь многое делаем ради своих детей, а здесь есть всё для рождения, развития и воспитания. Здесь всё очень близко. Людей у нас тут немного, мы друг друга знаем в лицо. Домашняя обстановка. Это особенность малых территорий: есть баланс между комфортом села и удобством города.

Деревянная церковь в Пласте очень колоритна, при этом построена в разгар советской власти, в 1947–1948 годах Источник: Артем Краснов / 74.RU











Кстати, пока я бродил по Пласту, бросилось в глаза изобилие детей: они у школы № 10 и школы № 2, очень яркой, недавно отремонтированной. Встречались и в более укромных уголках Пласта. А еще меня поразило количество детских площадок: они тут не только в каждом дворе, но и в частном секторе.

Перепутав адрес, перед интервью я поначалу зашел не в здание городской администрации, а в противоположное строение — им оказался Центр развития и творчества для детей. Еще в Пласте есть ФОК и бассейн «Аквамарин». Школьники учатся в одну смену, и нет проблем с детскими садами. На контрасте с более депрессивными городами области здесь в самом деле чувствуется «новая волна», по крайней мере, демографическая.

Что касается жилого фонда Пласта, то здесь ему сложнее. Город относительно молодой и в будущем году отметит 85 лет. Но эти годы пропечатаны в архитектуре почерком трех генсеков: Сталина, Хрущева и Брежнева. Двухэтажки, пятиэтажки… То ли Пласт, то ли Копейск, то ли Кыштым — здесь есть очень типовые советские районы, но нет заметных новостроек. Плюс имеется обширный частный сектор, не выделяющийся особенно ничем: брошенных домов почти нет, но и зажиточных немного. Видны следы реновации старых микрорайонов, но в любом случае самые яркие места Пласта — это его парк, храмы и «золотой слиток», ДК «Октябрь». Новые дома и другие спортивные объекты еще в планах, о которых Аркадий Даниелян пока говорит осторожно, поскольку нужно еще согласовать земельные схемы.

Шахты и золотоизвлекающие фабрики находятся прямо у городской застройки Источник: Артем Краснов / 74.RU











— Есть известная статья Forbes, где пишут, как Константин Струков, президент «Южуралзолота», ездит на своей «Ниве» по Пласту. Сколько в этом тезисе мифа?

— Это не миф, это вполне реальность, — парирует мэр. — Он сам ездит по своим предприятиям, также проезжает и наши объекты, смотрит, как они строятся: где-то вносит свои предложения, предлагает помощь. Я его вижу минимум дважды в неделю. Здесь он не только работает, но и живет, и отдыхает.

Напоследок Аркадий Даниелян дарит мне книгу «Горный хрусталь на Южном Урале», написанную Сергеем Колисниченко — известным человеком в Пластовском округе, краеведом. Я думаю, это символично: в каком-то смысле глава округа повернут на своем округе, и это дает повод для осторожного оптимизма.

— Да, всё дело — в людях, — говорит он, пока мы идем мимо площадки для скейтбордистов недалеко от катка. — Где много людей, там социальное развитие и рост предприятия. Это тесно связано друг с другом. И сейчас перед нами стоит задача удержать людей здесь, чтобы местные жители жили и трудились здесь с удовольствием, а гости территории, приезжая на Пластовскую землю, захотели остаться.

А это видеоролик о Пласте, снятый в той же поездке Источник: Артем Краснов / 74.RU