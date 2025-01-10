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Образование Школьное питание Школы в Ярославле перешли на самостоятельный процесс питания: что это значит

Школы в Ярославле перешли на самостоятельный процесс питания: что это значит

Публикуем разъяснение от департамента образования

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21 комментарий

Пять школ в Ярославле сменили поставщиков школьного питания

Источник:

С января 2025 года пять школ в Ярославле перешли на самостоятельный процесс организации питания. Как сообщили порталу 76.RU в департаменте образования мэрии Ярославля, это школы № 25, 28, 48, 67, 90.

— Данная форма организации питания осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Для организации данной формы питания школа самостоятельно формирует штат сотрудников пищеблока, закупает необходимый набор продуктов, составляет меню. Руководитель школы несет ответственность за работу пищеблока, качества приготовления блюд и так далее, — пояснили в депобре.

Всего на начало 2025-го такой подход организован в одиннадцати учреждениях образования: № 25, 28, 48, 67, 90, 91, 92, интернате 6, 10, санаторно-лесной школе и школе-саду № 115.

9 января мэр Ярославля Артем Молчанов с проверкой выехал в школьные столовые. Как указано в его Telegram-канале, с 2025 года в школах начали действовать новые договоры с поставщиками питания, рассчитанные на два года.

— Это долгосрочные и комфортные для школ деловые отношения. Мы определили подрядчиков еще в декабре, заранее оценив их документацию, работников, оборудование. Всего в Ярославле действуют три поставщика питания. Ко всем одинаковые требования по ассортименту, объему и разнообразию питания, — сообщил мэр.

Мэр Ярославля побывал в школьных столовых

Источник:

Напомним, с 1 января 2025 года подорожало школьное питание: стоимость одноразового питания составляет 83 рубля, двухразового — 166 рублей.

Под конец 2024 года Россельхознадзор сообщил, в Ярославской области нашли опасные продукты питания, которые поставлялись в соцучреждения. Подробнее читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Школьное питание Питание Школа Артем Молчанов
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Комментарии
21
Гость
2 часа
Возвращение к прежгим порядкам. Раньше всегда в школе своя столовая была и буфет. В буфете на перемене можно было купить пирожок с повидлом или капустой, сами пекли, очень вкусные и большие. В столовую мог придти любой, но обычно ходили кто на продленке и кому дома жрать нечего было. Кормили не вкусно, но очень сытно, как в армии. Например гороховый суп с мясом, гречка с котлетами и какао с булочкой.
Гость
1 час
Перешли на самостоятельный процесс питания-значит оторвались, наконец-то, от груди кормящей.
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