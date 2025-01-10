Школы в Ярославле перешли на самостоятельный процесс питания: что это значит

Пять школ в Ярославле сменили поставщиков школьного питания Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











С января 2025 года пять школ в Ярославле перешли на самостоятельный процесс организации питания. Как сообщили порталу 76.RU в департаменте образования мэрии Ярославля, это школы № 25, 28, 48, 67, 90.

— Данная форма организации питания осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Для организации данной формы питания школа самостоятельно формирует штат сотрудников пищеблока, закупает необходимый набор продуктов, составляет меню. Руководитель школы несет ответственность за работу пищеблока, качества приготовления блюд и так далее, — пояснили в депобре.

Всего на начало 2025-го такой подход организован в одиннадцати учреждениях образования: № 25, 28, 48, 67, 90, 91, 92, интернате 6, 10, санаторно-лесной школе и школе-саду № 115.

9 января мэр Ярославля Артем Молчанов с проверкой выехал в школьные столовые. Как указано в его Telegram-канале, с 2025 года в школах начали действовать новые договоры с поставщиками питания, рассчитанные на два года.

— Это долгосрочные и комфортные для школ деловые отношения. Мы определили подрядчиков еще в декабре, заранее оценив их документацию, работников, оборудование. Всего в Ярославле действуют три поставщика питания. Ко всем одинаковые требования по ассортименту, объему и разнообразию питания, — сообщил мэр.

Мэр Ярославля побывал в школьных столовых Источник: Артем Молчанов / Telegram

Напомним, с 1 января 2025 года подорожало школьное питание: стоимость одноразового питания составляет 83 рубля, двухразового — 166 рублей.