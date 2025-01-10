Умерла Евгения Добровольская — известная актриса и бывшая жена Михаила Ефремова

10 января умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская. Ей было 60 лет.
Евгения играла в театре и кино, включая самые современные фильмы. Среди последних ее работ — роли в фильмах «Время года зима», «Актрисы», «Хуже всего» и сериале «Монастырь». Известны ее роли в фильмах «Участок» и «Белая гвардия». Много лет артистка выступала на сцене МХТ имени Чехова.
Семь лет актриса была замужем за Михаилом Ефремовым, у них родился сын Николай. Всего у Евгении четверо детей и двое внуков, многие из них также пошли в сферу кино.
О смерти Евгении рассказали в ее театре. О дате прощания сообщат позже.
— Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не «бронзовела», в ней продолжала угадываться ершистая и ранимая девочка-подросток из её дебютного фильма «Клетка для канареек».
Последний год она боролась с тяжёлой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет, — рассказали в МХТ имени Чехова.