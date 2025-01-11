Старый Новый год в 2025 году: когда его отмечать и какие у праздника традиции

Если вы не успели отметить Новый год, специально для вас приближается очередной праздник Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Если вы еще не утилизировали елку, то уже и не торопитесь. Дождитесь хотя бы старого Нового года, когда снова можно будет водить хороводы вокруг слегка осыпавшегося дерева, дарить друг другу старые новые подарки, читать запоздалые поздравления. Хотя, конечно, придумали этот праздник не для тех, кто всё пропустил. Появился он из-за разницы в юлианском и григорианском календарях, однако, несмотря на смену летоисчисления, отменять его не стали. Но как его все-таки отмечать и какие традиции есть у старого Нового года?

Когда старый Новый год в 2025 году

До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, однако после революции страна перешла на григорианский. Чтобы синхронизироваться с Европой. Из-за этого после принятия соответствующего декрета 107 лет назад в РСФСР вслед за 31 января наступило сразу 14 февраля.

Для простых жителей такой переход оказался несколько затруднительным. В том числе из-за того, что церковь продолжала пользоваться юлианским календарем. Православные верующие привыкли отмечать Новый год через шесть дней после Рождества, но праздник с 31 декабря на 1 января выпадал на Рождественский пост, когда накрыть полноценный богатый стол было почти невозможно.

Со временем всё устаканилось, но старый Новый год по доброй памяти сохранился. Его стали отмечать в ночь с 13 на 14 января. Дата эта устоявшаяся, и в 2025 году никаких изменений нет — все желающие могут отпраздновать старый Новый год в те же самые числа.

Интересно, что, кроме России, старый Новый год отмечают в Алжире, Марокко, Сербии, Тунисе, Черногории, Швейцарии и Японии.

Как отмечают старый Новый год

На традиции старого Нового года немалое влияние оказал Васильев вечер — день чествования христианского писателя и богослова Василия Великого. Называли его богатым, щедрым. Раньше традиционно на ужин, чтобы проводить старый год, готовили обильное застолье, приговаривая: «Свинку да боровка — для Васильева вечерка!»

После обильного застолья щедровали. Молодежь собиралась группами и отправлялась по соседям и родственникам — они пели песни и получали за это угощения. Так заканчивался уходящий год. На утро же, 14 января, мужчины, молодые люди и мальчишки ходили по дворам посевать — осыпать яровым житом дома, приговаривая: «Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю». Это зерно следовало сохранить до посевной и примешивать в семена, чтобы был богатый урожай.

Само празднование всегда сопровождалось обильным застольем. Традиционно было принято готовить пшеничную кашу с мясом и салом, а также вареники с разными начинками. А вот птицу и рыбу на стол старались не ставить — чтобы счастье не улетело и не уплыло.

Приметы на старый Новый год

Многие верят, что в ночь с 13 на 14 января все гадания правдивы, поэтому многие девушки гадали на женихов. Считалось, что в это время можно увидеть во сне своего суженого или что-то узнать о нем — например, имя.

Также существует несколько староновогодних примет:

14 января первым зайти в дом или встретиться на улице должен мужчина — только тогда год будет удачным;

считать на старый Новый год мелкие деньги не стоит — иначе избежать бедности и нужды будет сложно;

если с утра вы услышали необычный приятный звон, это может быть сигналом скорого пополнения семьи.

Традиция праздновать старый Новый год сохраняется до сих пор. Многие ритуалы, проводимые раньше, видоизменились или почили в бозе, но сам праздник продолжает существовать. Конечно, таких застолий, как на 31 декабря, не устраивают, но старый Новый год остается не менее важной датой, ведь этот праздник — еще одна возможность и хороший повод собраться всей семьей, чтобы отлично провести время вместе с близкими.