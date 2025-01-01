НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -9

4 м/c,

южн.

 742мм 80%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Экстренное предупреждение о погоде
Новогодние столы ярославцев
Афиша на 1 января
Когда дешевле заказывать такси
Толпы в магазинах
Повысятся тарифы ЖКХ
Каким был 2024 для бизнеса
Концерты в январе
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Город Новый год — 2025 фоторепортаж Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года

Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года

Любуемся родным городом

284
1 комментарий

«Котодетектор» вас засек!

Источник:

В суете будних дней ярославцы часто не замечают удивительных деталей, которые их окружают. Все вокруг спешат по делам, часто проводят время, уткнувшись в телефон.

Я, как фотограф 76.RU, постоянно работаю в городе. И огромное внимание уделяю его особенностям — милым, трогательным, живописным. Своим авторским взглядом на Ярославль я хочу поделиться с вами. Этот фоторепортаж я собирал весь год, посмотрите, как много красивого вокруг нас!

Ветер гоняет снег на пустыре в Брагине

Источник:

Живописная уборка снега

Источник:

В лужах можно столкнуться взглядом с прохожими

Источник:

Сакура украсила двор музея зарубежного искусства

Источник:

Мишка нашел самое удобное место в вольере

Источник:

На улице Кирова всё лето играла музыка

Источник:

В Ярославле проходили красочные праздники

Источник:

В деревнях царит спокойствие

Источник:

Силуэты, знакомые многим ярославцам

Источник:

В октябре в небе было видно уникальную комету Цзыцзиньшань-ATLAS

Источник:

Первый снег выпал в ноябре

Источник:

Украшенный город радовал ярославцев

Источник:

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Фотография Фоторепортаж Новый год Подборка фото Уличная фотография
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 минут
Фотография это не твоё.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление