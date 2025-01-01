Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года

В суете будних дней ярославцы часто не замечают удивительных деталей, которые их окружают. Все вокруг спешат по делам, часто проводят время, уткнувшись в телефон.

Я, как фотограф 76.RU, постоянно работаю в городе. И огромное внимание уделяю его особенностям — милым, трогательным, живописным. Своим авторским взглядом на Ярославль я хочу поделиться с вами. Этот фоторепортаж я собирал весь год, посмотрите, как много красивого вокруг нас!