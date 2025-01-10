«Цель — снизить доступность»: в Ярославле введут ограничения на продажу алкоголя

В Ярославле ограничили продажу алкоголя Источник: Дарья Пона / 74.RU











С 1 марта в Ярославской области ограничат продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах. В областном правительстве объяснили, что изменится весной.

— Цель этого закона — снизить доступность алкоголя, усилить общественный порядок и создать комфортные условия для граждан. <…> За два года к нам поступило около ста жалоб на нарушения тишины и покоя посетителями таких заведений, — сообщил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин.

По данным областного правительства, в Ярославской области работают около 400 заведений общественного питания, имеющих лицензию на розничную торговлю крепким алкоголем. Из них 54 находятся в жилых домах.

Согласно новым правилам, розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного питания разрешат только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

— Заведения не смогут функционировать как магазины днем, и рестораны или кафе — ночью. И это ограничение теперь будет распространяться не только на объекты общественного питания, имеющие лицензию, — отметили в пресс-службе правительства.