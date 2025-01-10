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Город «Цель — снизить доступность»: в Ярославле введут ограничения на продажу алкоголя

«Цель — снизить доступность»: в Ярославле введут ограничения на продажу алкоголя

Объясняем, что это значит

445
2 комментария

В Ярославле ограничили продажу алкоголя

Источник:

С 1 марта в Ярославской области ограничат продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах. В областном правительстве объяснили, что изменится весной.

— Цель этого закона — снизить доступность алкоголя, усилить общественный порядок и создать комфортные условия для граждан. <…> За два года к нам поступило около ста жалоб на нарушения тишины и покоя посетителями таких заведений, — сообщил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин.

По данным областного правительства, в Ярославской области работают около 400 заведений общественного питания, имеющих лицензию на розничную торговлю крепким алкоголем. Из них 54 находятся в жилых домах.

Согласно новым правилам, розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного питания разрешат только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

— Заведения не смогут функционировать как магазины днем, и рестораны или кафе — ночью. И это ограничение теперь будет распространяться не только на объекты общественного питания, имеющие лицензию, — отметили в пресс-службе правительства.

Это не первое ограничение за последний год. С апреля 2024-го в Ярославле перестали работать круглосуточные «наливайки». Такое решение было принято после подписания президентом Владимиром Путиным закона, наделяющего региональных властей правом запрещать розничную торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

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Комментарии
2
Гость
30 минут
Значит шкалики начнут пить ещё больше) Хотите здоровья людям? Вы его получите!) Пить меньше не будут,просто начнут пить всё что горит. На трезвый разум невозможно давно смотреть новости по тв)
Гость
26 минут
А пьющие люди давно водку не пьют или по праздникам только-это дорого. В основном в ход идут лосьоны спиртовые)
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