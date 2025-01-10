НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Ограничения на продажу алкоголя
Умер актер Михаил Левченко
Снесут манеж
Отменили поезда
Выжил после падения с 19-го этажа
Строят склады маркетплейсов
Как изменятся цены на готовое жилье
Трамвай не откроют вовремя
Аномальное потепление
Закрыли кафе из-за ЧП
Спорт В мэрии рассказали, что будет на месте ярославского манежа после сноса

В мэрии рассказали, что будет на месте ярославского манежа после сноса

Спортивный объект пришел в негодность

706
1 комментарий

Когда в Ярославле снесут легкоатлетический манеж

Источник:

Судьба ярославского легкоатлетического манежа в Ленинском районе может решиться до конца 2025 года. Как сообщили в департаменте градостроительства мэрии Ярославля, региональный Проектный институт готов выполнить разработку проекта до конца года.

— В 2024 году в адрес ГБУ ЯО «Проектный институт» направлена заявка мэрии города Ярославля о выполнении работ по архитектурно-строительному проектированию объекта. <…> Проектом предусматривается: снос существующего здания манежа и строительство нового современного здания с необходимым перечнем помещений спортивного назначения, — прокомментировали порталу 76.RU в пресс-службе городской администрации.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ГБУ ЯО «Проектный институт» было образовано 14 марта 2023 года. Учредителем учреждения указано Министерство строительства Ярославской области, директор — Сергей Краснов из Владимирской области. Организация занимается разработкой строительных проектов, строительством инженерных коммуникаций и другой деятельностью.

Затем после разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы проекта, с учетом результатов инженерных изысканий власти определят источник финансирования.

Манеж является воздухоопорным сооружением со сроком службы 10 лет. Конструкция на улице Чкалова, 20а стоит с 2008 года.

Напомним, 9 января 2025 года ярославна Татьяна пожаловалась на состояние манежа, обратив внимание, что в помещениях испорчены стены, а с потолка стекает вода.

Еще в 2023 году в городской администрации сообщали о необходимости ремонта. Правда, тогда еще рассматривалась возможность устройства нового типа конструкций перекрытия.

ПО ТЕМЕ
Манеж Спортивный манеж Снос Строительство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
А разве жизнь не научила ничему? Что вместо стадиона "Локомотив", вместо бани на Большой Октябрьской, вместо кинотеатров "Волга" и "Октябрь" и Заволжского рынка, а также троллейбусного парка на улице Городской Вал. То же будет и вместо Манежа. "Человейник". Почему-то они в срок строятся и нет там дефицита рабочих.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление