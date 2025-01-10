В мэрии рассказали, что будет на месте ярославского манежа после сноса

Когда в Ярославле снесут легкоатлетический манеж Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Судьба ярославского легкоатлетического манежа в Ленинском районе может решиться до конца 2025 года. Как сообщили в департаменте градостроительства мэрии Ярославля, региональный Проектный институт готов выполнить разработку проекта до конца года.

— В 2024 году в адрес ГБУ ЯО «Проектный институт» направлена заявка мэрии города Ярославля о выполнении работ по архитектурно-строительному проектированию объекта. <…> Проектом предусматривается: снос существующего здания манежа и строительство нового современного здания с необходимым перечнем помещений спортивного назначения, — прокомментировали порталу 76.RU в пресс-службе городской администрации.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ГБУ ЯО «Проектный институт» было образовано 14 марта 2023 года. Учредителем учреждения указано Министерство строительства Ярославской области, директор — Сергей Краснов из Владимирской области. Организация занимается разработкой строительных проектов, строительством инженерных коммуникаций и другой деятельностью.

Затем после разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы проекта, с учетом результатов инженерных изысканий власти определят источник финансирования.

Манеж является воздухоопорным сооружением со сроком службы 10 лет. Конструкция на улице Чкалова, 20а стоит с 2008 года.

Напомним, 9 января 2025 года ярославна Татьяна пожаловалась на состояние манежа, обратив внимание, что в помещениях испорчены стены, а с потолка стекает вода.