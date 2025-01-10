Скончался директор музея-заповедника в Ярославской области

Алексей Золотухин умер в начале 2025 года Источник: музей-заповедник «Ростовский кремль»











Скончался директор музея-заповедника «Ростовский кремль» в Ярославской области Алексей Золотухин. Его не стало 2 января 2025 года. Об этом порталу 76.RU сообщили в Министерстве культуры Ярославской области.

Известно, что незадолго до этого с Алексеем Золотухиным было решено продлить контракт еще на три года. Об этом 24 декабря сообщалось на сайте «Ростовского кремля». К тому моменту он руководил музеем-заповедником ровно год.

— Министерство культуры продлило контракт с директором ГМЗ «Ростовский кремль» на три года. Напомним, Алексей Золотухин был назначен на должность руководителя «Ростовского кремля» в декабре 2023 года, заменив на этом посту Александра Филяева, — тогда контракт с Золотухиным был подписан на один год. Теперь его полномочия продлены до конца 2027 года, — говорится в сообщении «Ростовского кремля».

Причины смерти Алексея Золотухина пока не называются. О дате и месте прощания сообщений тоже не было.

Алексей Золотухин родился в Ставропольском крае. Детство и подростковый возраст провел в Железноводске. Служил в армии, а в 1997 году переехал в Москву. В столице он окончил факультет экономики Московского гуманитарного университета (МосГУ). До того как стать директором музея-заповедника в Ростове Великом, он занимал руководящие должности в ФБГУ «Росгосэкспертиза».

Известно, что Алексей был женат, у него осталось двое детей — сын и дочь. Во время своего назначения он обещал, что кадровых перестановок не будет.

— Специалисты — это ценнейший ресурс, тем более музейные сотрудники с богатейшим опытом. Моя главная цель как руководителя — выстроить эффективную систему взаимодействия подразделений ГМЗРК. «Ростовский кремль» — средоточие глубинных пластов истории нашей страны, ее богатейшей культуры. Я глубоко убежден в растущем интересе и потребности новых поколений россиян именно к отечественной истории, к российской культуре. А навязываемые нам последние десятилетия псевдоценности западного толка канут в омут забвения, — говорил в 2023 году Алексей Золотухин.