Избежал 136 лет тюрьмы: суд вынес решение по делу Трампа за подлог документов для взятки порноактрисе

Трамп хотел избежать суда Источник: DAVID HUME KENNERLY / GETTY











Избранному президенту США Дональду Трампу 10 января вынесли приговор по делу о взятке порнозвезде Сторми Дэниелс и фальсификации документов. Суд признал его виновным, однако в качестве наказания вынес ему «безусловное освобождение».

Как пишет Associated Press, Трамп выслушал приговор, поджав губы и «слегка нахмурившись». Судья пожелал ему удачи во время президентства.

По версии следствия, адвокат будущего американского лидера Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание о сексуальной связи, которая, по ее словам, была у нее с Трампом еще в 2006 году. Будущий президент пошел на взятку, чтобы избежать потенциального сексуального скандала незадолго до победы на президентских выборах в 2016 году.

В 2017 году, уже вступив в должность президента США, Дональд Трамп встретился с Коэном в Овальном кабинете и пообещал вернуть деньги. Как утверждает сторона обвинения, вместе с компенсацией, процентами и бонусами он заплатил 420 тысяч долларов 11 чеками, замаскировав их под оплату компанией Trump Organization юридических услуг.

Официально обвинение экс-президенту США предъявили еще 4 апреля 2023 года. В конце мая 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения. Максимальный срок по каждому из пунктов — четыре года, так что теоретически Трампу грозило 136 лет тюрьмы. Сам же будущий президент не признал себя виновным по этому делу.

Финальное решение должен был озвучить суд. На фоне новой президентской гонки республиканец просил отложить слушания, но ему отказали. Тогда Трамп обратился в высшую судебную инстанцию США с просьбой отменить вынесение приговора, но его ходатайство отклонили.