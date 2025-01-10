В Ярославле умер актер из «Слова пацана»

В Ярославле умер актер Михаил Левченко Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), реж. Жора Крыжовников, 2023 год / kino-teatr.ru











В ночь на 10 января в Ярославле скончался актер Камерного театра, заслуженный артист России Михаил Левченко. Об этом порталу 76.RU сообщили в театре.

— Дату и место прощания сообщим позже, — уточнили коллеги Михаила.

По данным источника 76.RU, накануне 72-летнего артиста госпитализировали, он скончался в больнице.

Михаил Левченко выходил на сцену Камерного театра, играл в романтической комедии «Сильвия» (12+), а также спектаклях «История костюмера» (12+) и «Семейный уик-энд» (16+) и других постановках.

Михаил Левченко снимался во многих картинах Источник: «Клоуны» (12+), реж. Александр Даруга, 2008 год











Кроме того, Михаил активно снимался в кино и сериалах, в его портфолио 80 работ в 80 проектах. В частности, он сыграл старичка на рынке в криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), а также снимался с Сергеем Пускепалисом в сериале «Напарники» (18+).

Массовому зрителю он известен по телевизионным премьерам «Ростов» (18+), «Заповедный спецназ» (16+), «Земский доктор» (16+), «Исаев» (12+), «Котовский» (18+) и других картинах. Михаил Левченко работал вместе со звездами российского кино Владиславом Галкиным, Алексеем Воробьевым, Александром Робаком, Максимом Лагашкиным, Владимиром Гусевым и другими.

Согласно информации с сайта Ярославского камерного театра имени Юрия Ваксмана, Михаил Левченко родился в Тюмени. После средней школы работал инженером в авиации, затем окончил театральный курс при Тюменском драматическом театре. После дипломного спектакля ушел в армию. В разные годы Михаил работал в Советске Калининградской области, затем в Калужском драматическом театре, в ярославском ТЮЗе и академическом театре имени Волкова.