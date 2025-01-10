НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Ограничения на продажу алкоголя
Умер актер Михаил Левченко
Снесут манеж
Отменили поезда
Выжил после падения с 19-го этажа
Строят склады маркетплейсов
Как изменятся цены на готовое жилье
Трамвай не откроют вовремя
Аномальное потепление
Закрыли кафе из-за ЧП
Культура В Ярославле умер актер из «Слова пацана»

В Ярославле умер актер из «Слова пацана»

Сериал про хулиганов стал одним из последних в фильмографии Михаила Левченко

1 986
4 комментария

В Ярославле умер актер Михаил Левченко

Источник:

В ночь на 10 января в Ярославле скончался актер Камерного театра, заслуженный артист России Михаил Левченко. Об этом порталу 76.RU сообщили в театре.

— Дату и место прощания сообщим позже, — уточнили коллеги Михаила.

По данным источника 76.RU, накануне 72-летнего артиста госпитализировали, он скончался в больнице.

Михаил Левченко выходил на сцену Камерного театра, играл в романтической комедии «Сильвия» (12+), а также спектаклях «История костюмера» (12+) и «Семейный уик-энд» (16+) и других постановках.

Михаил Левченко снимался во многих картинах

Источник:

Кроме того, Михаил активно снимался в кино и сериалах, в его портфолио 80 работ в 80 проектах. В частности, он сыграл старичка на рынке в криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), а также снимался с Сергеем Пускепалисом в сериале «Напарники» (18+).

Массовому зрителю он известен по телевизионным премьерам «Ростов» (18+), «Заповедный спецназ» (16+), «Земский доктор» (16+), «Исаев» (12+), «Котовский» (18+) и других картинах. Михаил Левченко работал вместе со звездами российского кино Владиславом Галкиным, Алексеем Воробьевым, Александром Робаком, Максимом Лагашкиным, Владимиром Гусевым и другими.

Согласно информации с сайта Ярославского камерного театра имени Юрия Ваксмана, Михаил Левченко родился в Тюмени. После средней школы работал инженером в авиации, затем окончил театральный курс при Тюменском драматическом театре. После дипломного спектакля ушел в армию. В разные годы Михаил работал в Советске Калининградской области, затем в Калужском драматическом театре, в ярославском ТЮЗе и академическом театре имени Волкова.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Михаила Левченко.

ПО ТЕМЕ
Камерный театр Актер Ярославль Слово пацана
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Что-то у нас деятели культуры после праздников умирать начали один за другим
Гость
1 час
Попасть в Больницу, да Боже Вас упаси! Добьют без сожаления! Здесь для Слабых места нет, для Слабых места нет..., пел Валерий Кипелов.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление