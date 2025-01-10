Ярославец на иномарке улетел в кювет на трассе из-за дикого зверя

Поздним вечером 9 января на трассе М-8 в Даниловском районе Ярославской области легковушка вылетела в кювет из-за выбежавшего на дорогу лося. Детали аварии сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
— На 345-м км автодороги М-8 «Холмогоры» произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем «Датсун», совершил наезд на лося с последующим съездом в кювет, — прокомментировали в полиции.
43-летнего автомобилиста забрали с места аварии в больницу.
— Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — добавили в УМВД.