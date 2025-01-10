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Происшествия Ярославец на иномарке улетел в кювет на трассе из-за дикого зверя

Ярославец на иномарке улетел в кювет на трассе из-за дикого зверя

Аварию прокомментировали в полиции

1 166
3 комментария

Водитель пострадал после аварии с лосем

Источник:

Поздним вечером 9 января на трассе М-8 в Даниловском районе Ярославской области легковушка вылетела в кювет из-за выбежавшего на дорогу лося. Детали аварии сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

— На 345-м км автодороги М-8 «Холмогоры» произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем «Датсун», совершил наезд на лося с последующим съездом в кювет, — прокомментировали в полиции.

43-летнего автомобилиста забрали с места аварии в больницу.

 — Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — добавили в УМВД.

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Комментарии
3
Гость
2 часа
Почему лоси не имею прав и не знают ПДД?
Гость
2 часа
Бедные животные мечутся от голода,бегают сломя голову в поисках пропитания.А ведь в ссср их постоянно прикармливали,Интересно выделяются ли сейчас средства на подкорм животеым...
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