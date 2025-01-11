Вложить нельзя потерять. Куда спрятать от инфляции деньги и приумножить их в 2025 году

Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Инфляция в России по итогам года составила почти 10%, но у каждого отдельного гражданина она складывается по-разному и может быть вдвое-втрое больше официального показателя. Прогнозы аналитиков неутешительные: 2025 год нам тоже придется жить с высокой инфляцией в компании слабого рубля, колеблющегося фондового рынка и запредельных ставок по кредитам. Куда в таких условиях вложить свободные деньги, чтобы как минимум уберечь их от обесценивания, а как максимум — заработать, «Фонтанка» узнала у экспертов.

Вклады

Трудно сейчас найти более безопасный и одновременно с этим доходный инструмент, чем депозиты. Ставки по ним благодаря высокому «ключу» находятся на максимальном уровне. И даже самые консервативные крупные банки дают со всеми надбавками максимальную ставку 23%.

— У вкладов сейчас два явных преимущества: во-первых, вы точно знаете, сколько вы получите условно через год, во-вторых, по ним сейчас рекордно высокая доходность, — комментирует аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Иван Ефанов. — Но есть и минусы: если вам потребуются деньги, вы сможете их снять только с потерей накопленного процента. Также при дальнейшем повышении ключевой ставки ваша доходность будет ниже, чем по новым вкладам в банке или ОФЗ.

Считается, что это самый безрисковый актив. Банки — участники системы страхования вкладов страхуют деньги клиентов на сумму до 1,4 млн рублей. Положить на вклад можно от 1 рубля, 10, 30 или 50 тысяч в зависимости от условий. Сколько клиент получит в итоге — он может сам увидеть в приложении банка. Там же можно выбрать срок. Как ранее писала «Фонтанка», для получения наилучших условий оптимально выбрать среднесрочный период — 6 или 12 месяцев.

Например, если сейчас положить 100 тысяч рублей под 23% на 6 месяцев, можно получить 11 тысяч рублей. Если сумма вклада составит 500 тысяч, набежит 57 тысяч процентов. Если положить миллион, через полгода можно получить более 114 тысяч сверху.

Некоторые банки привлекают средства с капитализацией процентов. В этом случае кредитная организация может использовать в своей деятельности не только деньги на вкладе, но и начисленные на них проценты. Доход клиента за счет этого увеличивается.

Динамика ставок по вкладам будет зависеть от траектории ключевой ставки. Большинство аналитиков ждали, что в декабре Банк России поднимет ключевую ставку до 22–23%, а в начале 2025 года может увеличить ее еще раз, к примеру до 25%. Однако ЦБ преподнес рынку сюрприз в виде сохранения показателя на уровне 21%. На фоне этого эксперты стали более уверенно говорить, что первый шаг на понижение «ключа» может произойти в первой половине, а то и в первом квартале 2025 года.

— Для депозитных ставок наступает период «охлаждения» — в целом стратегия банков по привлечению средств может переключиться в пользу укорачивания наиболее привлекательных депозитных программ на срок до 6 месяцев и снижения ставок по депозитам на срок более 6 месяцев, — считает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка.

Это значит, что наиболее выгодные условия по вкладам предлагаются сейчас, пока на рынке существует неопределенность. К февральскому заседанию ЦБ ситуация может измениться. Например, у регулятора появится больше информации, позволяющей склониться в сторону снижения ключевой ставки, — тогда ставки по депозитам станут ниже. Если же баланс сместится в сторону очередного повышения — условия для размещения денег в банках станут выгоднее.

Гособлигации

Облигации федерального займа — второй по надежности инструмент для вложений. Сейчас ему непросто конкурировать со вкладами, но эксперты выделяют два варианта, когда долговые бумаги Минфина могут быть для клиента интереснее.

В первом случае — это короткие ОФЗ с переменным (плавающим) купоном, также называемые флоатерами. Это бумаги, которые выпускаются на срок до 2 лет, а купонные выплаты по ним зависят от ставок денежного рынка. «Доходность по ним сейчас чуть ниже, чем по вкладу, но зато размер купона переоценивается и привязан к ставке RUONIA. Это ставка, по которой крупнейшие российские банки выдают друг другу кредиты на 1 день», — отмечает Иван Ефанов. Сейчас она равна 20,5%.

Во втором случае — долгие ОФЗ (со сроком погашения до 30 лет). Они позволяют зафиксировать доходность, которая сейчас находится на рекордных 16–17% годовых, на несколько лет или заработать на росте их цен. Это можно будет сделать в случае нормализации ситуации с инфляцией и перехода ЦБ к снижению ключевой ставки, а также возможной деэскалации конфликта на Украине, объясняет Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

— Вклады таких возможностей для заработка не дают. Но и рыночных рисков, выражающихся в колебаниях цен, здесь нет, — добавляет она.

По ее словам, облигации также будут выгоднее для клиентов с бóльшим объемом капитала с точки зрения уплаты налогов.

— Если говорить о математике, то чем меньше ваш капитал, тем больше на итоговый результат влияют налоги. По вкладам у нас есть льгота, которая позволяет существенно сократить облагаемую налогом сумму процентного дохода. По облигациям налоговые льготы в основном связаны с долгосрочным удержанием бумаг или средств на ИИС (индивидуальном инвестиционном счете. — Прим. ред.). Однако чем больше ваш капитал, тем меньше чувствуется эффект от налоговой льготы по вкладам, а облигации становятся однозначно выгоднее, — отмечает эксперт.

Не облагаемая налогом сумма процентов по вкладам рассчитывается на основе ключевой ставки ЦБ. Для 2023 года эта сумма составляла 150 тысяч рублей, для 2024-го — 210 тысяч. Гражданин обязан заплатить НДФЛ с превышения, но чтобы хотя бы немного превысить этот порог, нужно, например, полгода продержать на вкладе со ставкой 18% сумму в 2,5 млн рублей. Надо обладать гораздо бóльшим капиталом, чтобы налоговый фактор мог склонить чашу весов в сторону ОФЗ.

Фонды

Следующий по уровню риска вариант для вложений — паи инвестиционных фондов. Среди них эксперты выделяют фонды денежного рынка как наиболее перспективные. Инструменты, в которые вкладываются такие фонды, ориентируются на разные ставки денежного рынка — ту же RUONIA или RUSFAR. От них зависит доходность. К самим же инструментам денежного рынка относятся, например, накопительные счета, межбанковские кредиты, сделки РЕПО — когда одна сторона продает другой ценные бумаги и обязуется их выкупить через определенный период времени по оговоренной цене.

— Лучшей альтернативой банковским вкладам на данный момент являются фонды денежного рынка, которые в последнее время пользуются большой популярностью у инвесторов. Это инструмент, который приносит доходность, близкую к ключевой ставке. Его преимущество по сравнению со вкладом заключается в том, что деньги можно вывести в любой момент и без потерь. Инвестировать в фонды денежного рынка выгодно, пока ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику через повышение ключевой ставки, — говорит Олег Решетников, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Самым популярным и ликвидным Иван Ефанов называет фонд LQDT.

— Его тело ежедневно переоценивается исходя из размера текущей ставки. Фонд вкладывает средства в краткосрочные операции РЕПО сроком от одного дня до трех месяцев. Такие сделки имеют очень низкий уровень риска за счет использования в качестве активов высоконадежных инструментов, — объясняет он.

Если неосязаемость денежного рынка нервирует, а капитала на инвестиционную недвижимость не хватает даже в виде однушки в Мурино, есть паевые фонды, специализирующиеся на недвижимости. В целом эксперты оценивают активность инвесторов на рынке коммерческой недвижимости как умеренную, но некоторые виды объектов вызовут у них повышенный интерес. На вложениях в них и можно будет заработать.

— Внимание инвесторов будут привлекать готовые, приносящие доход объекты, которые в силу определенных обстоятельств будут предлагаться с тем или иным дисконтом. Исключением станут гостиницы, где строительство новых объектов субсидируется государством. Сделки с готовыми объектами так и останутся единичными, — говорит Сергей Владимиров, руководитель филиала консалтинговой компании IBC Real Estate.

Он отметил, что рынок розничных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), нацеленных на инвестиции в недвижимость, делят между собой несколько управляющих компаний.

— Текущая доходность по паям находится в диапазоне 9–14%. Общая доходность с учетом перепродажи и распределения прибыли — от 16% до 40%, — оценил он по просьбе «Фонтанки».

Есть фонды, ориентированные на конкретный вид недвижимости. Так, на фоне активного развития маркетплейсов и растущего дефицита складов одна из УК запустила фонд инвестиций в складскую недвижимость и прогнозирует доходность по нему в 26,2%, что заметно выше процентов по вкладам.

Золото

Тех, кто хочет инвестировать вдолгую, может заинтересовать золото. Не сами слитки, а биржевой инструмент, который на Московской бирже называется GLDRUB_TOM.

— Простым языком — это аналог обезличенного металлического счета. Вы не покупаете физическое золото, но биржа обеспечивает инструмент золотом, которое находится в «Национальном клиринговом центре». За его хранение вам платить не нужно, — объясняет Иван Ефанов. — Инструмент торгуется в рублях и отлично защищает от девальвации. Золото продолжает быть востребовано, мировые центробанки продолжают пополнять свои золотые резервы рекордными темпами, толкая цену на него наверх.

Он обращает внимание на то, что в мире растет недоверие к фиатным валютам, в то время как золото исторически отлично переносит инфляцию. Только покупать его для краткосрочных инвестиций может быть невыгодно, так как актив уже прилично подрос за прошлый год (почти на 45%) и его цену, вероятно, ждет коррекция.

Валюта

Ни на что не намекаем, но россиянин, который купил в начале 2024 года 1 000 долларов, к концу года стал богаче на 8,59%, или почти на 16,5 тыс. рублей. Звучит вроде бы внушительно, но по сравнению со вкладами доходность так себе, а рисков — вагон. Аналитики не считают иностранную валюту подходящим инструментом для инвестиций.

— Если обсуждать именно инвестиционные инструменты, пусть даже стратегию всего на один год, ни одна валюта для таких целей не подходит. Валюта — это средство платежа. А деньги, чтобы их приумножить, нужно во что-то вкладывать. Подчеркнем, мы вовсе не считаем, что валюта — это плохо и невыгодно. Это хорошо и выгодно — в контексте спекуляции. Когда человек торгует валютой в пределах одного дня, недели, максимум квартала, — продолжает аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева.

— В электронном виде использовать валюту, даже если это юани, не очень безопасно. Поэтому можно рассмотреть несколько вариантов либо наличные доллары, только обращайте внимание, чтобы они были нового образца, и не забывайте, что в долларе тоже есть инфляция, — предупреждает представитель «Цифра брокера».

По его словам, в качестве альтернативы для уверенных в своих инвестиционных силах может послужить юаневый фонд ликвидности. По аналогии с другими фондами его активы размещаются в сделки РЕПО, но с расчетами в юанях.

Акции

Самый рискованный инструмент, для использования которого желательно обладать специальными знаниями или профильным образованием, а без них — быть готовым расстаться со своими деньгами. В декабре российский фондовый рынок пробил очередное дно, но под самый конец года восстановился на позитиве от решения ЦБ сохранить ключевую ставку. Это позволило индексу Мосбиржи вырасти на 9,4% за последний месяц и проводить старый год на уровне 2786 пунктов.

Те, кто не побоялся подобрать акции некоторых перспективных компаний со дна, уже заработали, но могут заработать еще больше. По итогам 2024 года индекс Мосбиржи ушел в минус на 10%, значит, у него есть потенциал для роста в следующем году.

— В истории российского фондового рынка за годом, в котором наблюдалось падение, обычно следовал год роста. Так что статистически вероятность роста акций в 2025 году высокая. Более того, многие фишки сейчас торгуются по очень низким ценам, что в целом дает неплохую возможность для набора инвестиционной позиции, — оценивает Людмила Рокотянская.

— Для полноценного устойчивого разворота рынка вверх нужно два фактора, — считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, — геополитическая деэскалация, что возможно с приходом новой администрации президента США в конце января, а также уверенность в том, что цикл повышения ключевой ставки завершен.

К вопросу выбора бумаг для инвестирования следует подходить тщательно — в текущих условиях не все компании могут показывать сильные финансовые результаты, предупреждает Олег Решетников.

— Ожидается, что в 2025 году [ключевая] ставка останется на довольно высоком уровне, поэтому предпочтение в рамках года отдаем компаниям с сильным балансом, низким показателем долговой нагрузки и высокой маржинальностью, которая сможет перекрыть процентные расходы, если всё же компания прибегает к использованию заемного капитала. Мы позитивно смотрим на акции «Татнефти», «Полюса», «ФосАгро», «Т-Технологий», Мосбиржи, «Озона» и «Яндекса», — говорит эксперт «БКС Мир инвестиций».

Аналитик «Финам» Юлия Афанасьева в то же время советует обратить внимание на компании, бумаги которых торгуются на доковидном уровне или выше него, как на наиболее надежные.

— На таких бумагах не должно быть никаких нисходящих трендов на срезе старше одного дня, — отмечает она. Агрессивным инвесторам Скрябин предлагает присмотреться к эмитентам, которые больше всего пострадали от высокой ставки и начала СВО.

Что до новых IPO, кажется, что эта волна поутихла, хотя власти активно зазывают компании на биржу. Президент РФ даже предложил выдавать субсидии и субсидированные кредиты только тем, кто решится на этот непростой шаг. Пока эксперты не прогнозируют, что следующий год будет богат на IPO, поскольку бизнес старается выходить на биржу при дорогом растущем рынке, а на нем еще не сложились нужные для этого условия. Тем не менее в фокусе внимания аналитиков всегда фирмы, связанные с импортозамещением систем информационной безопасности и технологий.