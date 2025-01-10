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Страна и мир Сильнейшие пожары в Лос-Анджелесе: потеряют ли дома Мэтт Дэймон, Дженнифер Энистон и Jay-Z?

Сильнейшие пожары в Лос-Анджелесе: потеряют ли дома Мэтт Дэймон, Дженнифер Энистон и Jay-Z?

Около 10 тысяч строений уже уничтожено огнем

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Огонь в Южной Калифорнии уничтожил имущество Энтони Хопкинса и Пэрис Хилтон. С ними недвижимости лишились не только звезды, но и тысячи других жителей округа Лос-Анджелес. Лесной пожар вспыхнул 7 января и быстро перекинулся на жилые дома, чему способствовали сильный ветер и засушливая погода.

В Лос-Анджелесе находятся дома и некоторых российских звезд. Спешно эвакуироваться пришлось певцам Илье Лагутенко и Алексею Воробьеву, под угрозой и недвижимость Анжелики Варум.

Джо Байден ввел режим масштабного стихийного бедствия. Справиться с пламенем калифорнийские пожарные пока не в силах. Посмотрите наше видео с впечатляющими кадрами огненного ада.

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OMG who the hell cares 🤹
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