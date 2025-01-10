Сильнейшие пожары в Лос-Анджелесе: потеряют ли дома Мэтт Дэймон, Дженнифер Энистон и Jay-Z?

Огонь в Южной Калифорнии уничтожил имущество Энтони Хопкинса и Пэрис Хилтон. С ними недвижимости лишились не только звезды, но и тысячи других жителей округа Лос-Анджелес. Лесной пожар вспыхнул 7 января и быстро перекинулся на жилые дома, чему способствовали сильный ветер и засушливая погода.
В Лос-Анджелесе находятся дома и некоторых российских звезд. Спешно эвакуироваться пришлось певцам Илье Лагутенко и Алексею Воробьеву, под угрозой и недвижимость Анжелики Варум.
Джо Байден ввел режим масштабного стихийного бедствия. Справиться с пламенем калифорнийские пожарные пока не в силах. Посмотрите наше видео с впечатляющими кадрами огненного ада.