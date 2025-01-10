«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах

За восемь лет работы в небе Кирилл успел повидать многое Источник: Кирилл Фрош / «Говорит старший бортпроводник»











Работа с людьми — это всегда непросто. Еще тяжелее, когда вы на какое-то время оказываетесь заперты в одном пространстве. Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Кирилл Фрош написал об этом колонку и рассказал в ней, какой тип пассажиров ненавидит весь экипаж. Далее — от первого лица.

Дамы и господа, говорит старший бортпроводник. Наверняка у вас случалось такое, когда вы куда-то летите, а рядом с вами такой пассажир, которого хочется придушить лишь потому, что колющее и режущее отобрали еще на досмотре. Открою секрет: мы, бортпроводники, тоже не любим некоторых и ваше негодование полностью разделяем. А далее расскажу, кого конкретно и почему.

Любитель фраз на прощание

Весь полет пассажир спокойно сидит в кресле, смотрит в окно либо занимается просмотром фильмов на мобильном устройстве, а при выходе, когда мы всем говорим «До свидания», нам в лицо прилетает: «А мне весь полет ребенок сзади в спинку кресла пинал, у меня даже давление поднялось!» Либо: «Ужасная авиакомпания, вообще пожалела, что с вами летела». Или такой вариант: «В жизни с вами больше не полечу!»

Вопросов сразу два. Во-первых: а почему вы не высказали недовольство во время полета? Тогда всё устраивало? И во-вторых: а если вам не понравилось, то зачем это говорить мне, когда вы уже всё равно уходите?

Просто потому, что я последний, с кем из компании получается контактировать. И это тот самый случай, когда пассажиры ушли, а осадочек остался. Кирилл Фрош старший бортпроводник

Главные исследователи

Ваше кресло 2А, это второй ряд, справа от вас, у иллюминатора. Пассажир слышит эту фразу и устремляется к хвостовой части. Второй ряд, скажу я вам, это сразу же после первого, то есть номер два, как бы следующий за самым первым. А чтобы не заблудиться, там сверху указан и номер, и буква, и иные обозначения, чтобы сесть именно на свое кресло в соответствии с билетом.

Совершив трип до двадцатого ряда и обратно со своей ручной кладью, вернувшись сквозь наступающую толпу на свой второй ряд, надо обязательно начать искать, куда же убрать ручную кладь. И о чудо: пока пассажир ходил по салону, оказалось, что его соседи заняли багажные полки, а следовательно, надо вновь курсировать по проходу в поисках мест для сумки.

В полете этот пассажир захочет посетить уборную в хвостовой части, а когда узнает, что в носовой части самолета также можно помыть руки, будет отчаянно ломиться в кабину пилотов, удивляясь, что там никто не открывает.

Бывает, пассажиры ломятся в кабину пилотов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











«Я тут постою»

Да, полет по маршруту Москва — Казань невообразимо долог, а кресло разрабатывали те же самые конструкторы, что создавали виселицу, сидеть невозможно ни минуты более, надо встать и размяться. А куда идти? Очевидно, в вестибюль, чтобы насладиться работой экипажа в горизонтальном полете.

Не надо так. Не надо стоять над душой, занимать рабочее пространство, спрашивать всё подряд и просто пялиться. У бортпроводников гораздо больше дел в самолете, чем у пассажира, и оперативный простор нам просто необходим. Многие еще любят толпиться в кухне в ожидании своей очереди в туалет, а потом жутко обижаются, когда просишь их оставаться в салоне, в районе первого ряда кресел.

Мисс Вселенная

Она придет в белоснежной шубе и леопардовом платье, в руках она будет нести яблочный смартфон последней модели, а ярко накрашенные глаза прикроет солнцезащитными очками. В 11 часов вечера. На рейсе в Читу. В декабре. А потом будет долго удивляться, что ее шубу нельзя разместить в гардеробе из-за его отсутствия, в платье неудобно сидеть в кресле, а при обслуживании пассажиров мы не предлагаем просекко и устрицы.

Почти всю багажную полку займет ее чемодан (само собой, розового цвета), на соседнее кресло она разместит меха, а далее начнет спорить с соседним пассажиром, потому что ему теперь некуда присесть.

А еще бортпроводницы нередко сталкиваются с навязчивыми ловеласами Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Мистер Недовольство

«Вот смотрите, я купил всё равно какой билет, а меня посадили не в бизнес-класс, а я ростом 195 см, и поэтому мне неудобно будет, а еще скажите, почему вы посадку начали не в 20:45, а в 20:46?! И еще: мы что, будем обливаться?! А почему у вас самолет стоит в поле, что, не могли к телескопическому трапу поставить?!» Эти риторические вопросы не закончатся до конца полета.

Конечно же, именно этому пассажиру достанется кресло с неисправным подлокотником, рядом с ним сядет Мисс Вселенная, а при обслуживании угадайте-ка, кому не хватит курицы. Недовольство вызовет даже время прилета в аэропорт назначения. Да, в погодных условиях и конструкции воздушного судна виноват именно экипаж.

Летел я как-то пассажиром в Санкт-Петербург, сидел рядом со мной такой джентльмен. Прибываем в Пулково, командир выходит на связь и сообщает, что благодаря попутному ветру мы прибыли на 15 минут раньше расписания. Месье рядом в ту же секунду бурчит себе под нос: «Никогда вовремя не летают!» Кирилл Фрош старший бортпроводник

Пивные рыцари

Любители выпить. Эти умеют доставить радость каждому члену экипажа индивидуально и всему салону сразу. Повезло, если это нормальный человек, который включает сериал на телефоне, смотрит его в наушниках, параллельно наслаждаясь литром пенного напитка, перед посадкой успевает помыть руки в хвостовой части, за пять минут до начала снижения сдает мусор, пристегивает ремень и прощается, уходя.

Но есть и другая категория. Выпил? Необходимо совершить подвиг! А еще, по-моему, вот тот усатый на меня плохо смотрел, пойду выясню. Как это нельзя посидеть в бизнес-классе?! И что ты смотришь на меня, женщина?! Зовите командира, сейчас я научу его летать на этой посудине, я в компьютерной игре когда-то знаешь как летал на самолете!

Бортпроводник не советует пить на борту — организм и без того находится в стрессе Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











Бывает, что любителей хмельного собирается целая группа. Работать с ними становится сложнее, так как разогнать шумную нетрезвую компанию — та еще задача. Досаждают всему самолету сразу.

Зачастую такие джентльмены (а бывает, и леди) ведут себя шумно, докучая соседям, часто срываются на агрессию и негатив, путают уборную с курилкой, бортпроводников — с закадычными корешами, а некоторых пассажиров — со спарринг-партнерами. Вот и начинается: вроде летите в Анталью, у людей начинается отпуск, а тебе приходится изымать алкоголь, пересаживать в хвост, ограничивать подвижность, оформлять акты, вызывать сотрудников по прилете.

Самый запоминающийся такой случай у меня был в 2019 году на рейсе в Дубай. Пассажиром оказался боец смешанных единоборств. Подготовившись в аэропорту к длительному перелету с помощью односолодового, он пришел на борт и заглянул в баночку пенного. К концу рейса салон самолета больше напоминал дешевый деревенский бар, где было накурено, играла музыка, понятная только бармену, а в центре находился октагон с непобежденным выпивохой. Посадка в промежуточном аэропорту, оформление актов, сотрудники в погонах, задержка на 2,5 часа.

Неугомонный ловелас

Он источает аромат всего мужского, о чем только можно подумать, и он уверен, что каждая стюардесса мечтает уйти из самолета с ним под ручку. Обычно довольно тихие (если трезвые), совершают несколько подкатов во время полета к кому-либо из членов экипажа противоположного пола. Если выпьет, то к концу рейса не вспомнит, кому именно предлагал свою татуированную руку и разбитое сердце.

Часто оставляют салфетки с номерами телефонов, воспринимают корпоративную вежливость за принятие флирта. Реже оставляют купюры с номерами телефонов. Кирилл Фрош старший бортпроводник

При достаточно настойчивых действиях такого субъекта, граничащих уже с откровенным хамством, наблюдается картина, когда девушка-коллега приходит на кухню и просит на вызов сходить меня. Естественно, при моем появлении в салоне пикапер просит вернуть ему Татьяну. А она Екатерина.

Нажиматель кнопок

Чем больше раз ты нажмешь на кнопку вызова, тем лучше пройдет рейс. Проверено и доказано. Данный тип пассажиров будет нажимать на кнопку столько раз, сколько ему покажется нужным, забавным или просто интересным. Вопросы будут любые: от «А над чем летим?» до «А можно кофе?». Когда узнает, что кофе платный, то откажется. При выходе из самолета попросит еще стакан воды, но не возьмет его.

Яжемать!

Делают рейс незабываемым для всех сразу и для каждого персонально. Она будет пеленать ребенка на столике, сидя в кресле, далее малыш проползет ближайшие ряды под сидушками, а после начнет смотреть мультики с максимальной громкостью звука. Само собой, о наличии детского питания должен позаботиться экипаж, как и о средствах развлечения, как и о помощи матери, которая же рожала! Отец стыдливо прячет взгляд в пол, делает вид, что спит и что он не с ней.

Конечно же, пристегнуть их — целая проблема: ребенок не хочет ремень, не хочет сидеть на руках, в кресле или просто находиться в самолете. Выходят из самолета последними, неспешно, дожидаясь легкой степени обморожения остальных пассажиров, ждущих их в автобусе на перроне. Если выход через телескопический трап, то можно еще задержаться.

После них в самолете остается небольшая свалка из деталей от игрушек, печенья, салфеток, подгузников, упаковок от конфет, стаканчиков. Мусор не сдает принципиально — это всё нужное.

Бортпроводник также пожаловался на пассажиров, снимающих экипаж на фото и видео Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU











Те самые торопыги

Абсолютная противоположность вышеуказанным. Они молча и спокойно проводят весь полет, начиная с этапа встречи и размещения. Но вот заключительная часть полета для них представляется борьбой за жизнь и гонкой на выживание. Стоит самолету только коснуться полосы, они встанут и начнут собирать вещи, продвигаясь на выход.

Как гласит их народная мудрость: «Если не встать первым, то самолет не поймет, что ты прилетел, и увезет тебя в Мурманск». Несколько раз по громкой связи прошу присесть, далее коллеги усаживают «вручную».

Из недавнего: заходим на посадку, выравниваемся, выпускаем шасси, мы с коллегами уже заняли свои служебные места (станции), как внезапно в проходе появляется пассажир, стоящий с сумкой в руках. Он уже готов выходить из самолета, до посадки остается пара минут. Просим его присесть, он согласно кивает и садится на пол. Земля, касание, занавес.

А вот же мое кресло!

Пассажир покупает билет, ему на стойке регистрации дают посадочный талон, с которым он приходит на борт, а далее звучит вопрос из формата: «Нам с женой дали места в разных частях самолета / меня не посадили к окну / у меня ноги не влезут / я бронировал другое кресло».

Я понимаю, что являюсь последней инстанцией по решению кресельно-полетных вопросов, но ответьте на вопрос: а почему вы это не постарались решить на стойке регистрации? И вот это явление самое частое!

То рост не позволяет, то купил одно кресло, а дали другое, то рассадили с женой и ребенком, то еще что-то пошло не так — и, конечно же, экипаж должен решить все эти вопросы, а иначе будет вынесен вердикт, что компания плоха. Кирилл Фрош старший бортпроводник

Самые агрессивные вероломно занимают более подходящее кресло, затем начинают удивляться и скандалить, когда на данное место находится законный седок.

Каков итог?

Может быть, мне везет, а может, я сам отталкиваю от себя негатив, но должен признаться с благодарностью: в 99% случаев мои пассажиры — настоящие лапочки. Дети спокойные и тихие, подвыпившие дядьки оказываются весельчаками, а дамы — скромными принцессами. Но историй от коллег хватает.

А вы сталкивались с неприятными пассажирами? Постоянно! Надоели Иногда бывает Нет, ни разу! Если честно, я и есть неприятный пассажир

Кирилл Фрош старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Личный сайт

А еще в перерыве между рейсами Кирилл откровенно рассказал обо всех трудностях работы в небе и ответил на вопросы, волнующие всех, кто хоть раз летал на самолете.