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Страна и мир «Электричества в домах по-прежнему нет». Актер Алексей Воробьев вышел на связь после эвакуации из Лос-Анджелеса, объятого огнем

«Электричества в домах по-прежнему нет». Актер Алексей Воробьев вышел на связь после эвакуации из Лос-Анджелеса, объятого огнем

В Госдуме призвали его вернуться в Москву

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2 комментария

Певец и актер Алексей Воробьев вернулся в свой дом в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за лесных пожаров

Источник:

Певец и актер Алексей Воробьев вышел на связь после эвакуации из своего дома в Лос-Анджелесе, который оказался в эпицентре лесных пожаров. Он рассказал нашим коллегам из MSK1.RU, что прошлой ночью его район эвакуировали из-за опасности распространения огня. Актер живет над старым Голливудом, который оказался в ловушке из-за возгораний около каньона Руньон и бульвара Сансет.

Перед этим певец залил территорию своего дома и участки некоторых соседей водой: надеялся, что это поможет, в случае если огонь дойдет и до них. Воробьев в разговоре с MSK1.RU рассказал, что вспомнил, что это может помочь: еще в 19 лет он познакомился с начальником службы пожаротушения Москвы Евгением Чернышовым (спасатель погиб в 2010 году, вытаскивая людей из пожара в бизнес-центре на севере Москвы).

После предупреждения об эвакуации район, где живет актер, оцепили. Алексей рассказал, что уехал в ближайший отель, где и провел ночь, следя за новостями. С собой он взял пса Моцарта и «всё самое ценное»: гитару скрипку, микрофон и камеры. Спустя сутки ветер стих, огонь удалось подавить. Эвакуированным жителям разрешили вернуться домой.

— В этой части города пожары были потушены, и мы даже с Моцартом смогли вернуться [домой]. Сейчас эта часть Лос-Анджелеса вне опасности, но электричества в домах по-прежнему нет, — рассказал Алексей Воробьев.

Источник:

Эвакуацию Алексея Воробьева из дома в Лос-Анджелесе не обошли вниманием и в Госдуме. Заместитель председателя комитета по молодежной политике Александр Толмачев призвал артиста вернуться в Москву.

— Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьева… Голливудское жилье под угрозой, сама «фабрика грез» охвачена огнем. Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах, — заявил депутат в комментарии РИА Новости.

На что Воробьев ответил, что обязательно воспользуется этим советом и, «уезжая в следующий раз из Москвы на заслуженные новогодние каникулы, будет выбирать место попрохладнее».

Источник:

СМИ указывали, что Алексей Воробьев живет в Америке с 2021 года. В одном из интервью Воробьев рассказывал, что приезжает в США, так как его цели «связаны с мировой киноиндустрией и музыкальным рынком». Воробьев снимался в нескольких американских и итальянских фильмах и сериалах. Среди последних российских его премьер — новогодний фильм «Небриллиантовая рука» (18+).


ПО ТЕМЕ
Алексей Воробьев Эвакуация Лесной пожар Лос-Анджелес Калифорния США
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Комментарии
2
Гость
1 час
У самого Байдена дом сгорел, со всеми заначками, а вы тут про какого-то Воробьва.
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