«Зашел и сразу ее ножом». Репортаж из «КБ» в Ярославле, где покупатель напал на 20-летнюю продавщицу

В Ярославле покупатель напал с ножом на 20-летнюю продавщицу Источник: Александр Куренной / 76.RU

В разгар рабочего дня 11 ноября в Ярославле покупатель с ножом напал на девушку-продавца «Красного и Белого». Все произошло около 10 утра в здании магазина в спальном районе — на Ленинградском проспекте, 66А в Брагине.

Пострадавшую доставили в реанимацию, неадеквата — некоторое время удерживали в здании магазина другие сотрудники.

Мы съездили во двор, где все произошло.

Все имена героев текста изменены. — Прим. ред.

«Забежал с ножом»

Все случилось в магазине «Красное и Белое» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мы подъехали к «Красному и Белому» на Ленинградском проспекте около 15 часов. Рядом с магазином стоял грузовик, сотрудники как ни в чем не бывало разгружали прибывший товар.

О случившемся здесь утром напоминает красно-белая лента у входа. Следивший за разгрузкой сотрудник с бейджем «техник» сразу понял, о чем мы будем его спрашивать.

— Я сам ничего не видел. Приехал стекло снять разбитое. Вон лежит уже на помойке. Какой-то то ли наркоман, то ли не наркоман забежал с ножом. Кто-то местный, из дворов, покупатель. Девушку увезли, ее особо не знал, у меня магазинов пятьдесят штук. Молодая она, у нас все молодые, — рассказал корреспонденту 76.RU Константин.

Нас прервали приехавшие правоохранители. Полицейские продолжили собирать сведения.

Разбитое стекло продавцы унесли на мусорку, вместо нового временно поставили пластмассовую перегородку Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Она вся в крови была»

Одноэтажное здание из желтого кирпича, в котором находится «КБ», — место здесь примечательное. Стоит оно внутри жилого двора и на перекрестке пешеходных маршрутов от остановки внутрь района. В нем же работает «Пивная лавка». Последовали туда, чтобы выяснить, слышали ли что-нибудь продавцы.

Дверь в магазин была тяжелой. Внутри пахло пивом и сушеной рыбой. За прилавком встречали две женщины. На вопрос, знают ли они о нападении, сотрудницы кивнули.

Криков не было, мы вообще ничего не слышали. К нам пришла покупательница, говорит: «Там мужчину держат, столпились все». Мы вышли. Скорой еще не было. Девушку, не знаю, вывели или она сама выбежала. Она вся в крови была, у нее живот… продавец «Пивной лавки»

По словам сотрудниц лавки, пострадавшая была на рабочем месте не одна, внутри «Красного и Белого» были другие продавцы. Они и схватили нападавшего, когда все случилось.

— Как я слышала, он пришел, забрал заказ и начал ее ножом резать. Фактически ни за что. Девочка молодая, 20 лет. С таким аборигеном, я думаю, вряд ли она была знакома. Мужчину держали в магазине: парни, которые там работают, и с улицы, видимо, кто-то пришел помогать. Я когда подошла, он внутри, в магазине, на полу валялся. Его прижали чем-то. Парнишка, который там работает, говорит: «Я не обратил внимания», — они же обычно ценники или товар расставляют, не все за кассой. Он говорит: «Я только увидел, что он зашел и сразу ее ножом», — дополнила свой рассказ Марина.

Это шок. Просто шок. На моей памяти такого не было никогда. Марина продавец «Пивной лавки»

Жители соседнего дома видели столпотворение Источник: читательница 76.RU Сам магазин небольшой Источник: читательница 76.RU

Мужчины держали дверь до приезда полиции, внутри находился нападавший Источник: читательница 76.RU

С другой стороны от «Красного и Белого», в магазине ремонта обуви и изготовления ключей, вообще ничего не слышали. Двое мужчин-продавцов, когда узнали, что произошло, посмотрели на нас, округлив глаза.

— А что там случилось? У нас тут вообще тишина, и мы ничего не знаем. Обычно не бывает такого, обычный спальный район, — удивился ключник.

«Здесь такое впервые»

В магазине было много людей Источник: Александр Куренной / 76.RU

В самом «КБ» ничего не говорило о произошедшем: ни следов крови, ни раскиданных товаров. После разговора с полицией магазин открыли для покупателей, и очередь хлынула на кассу.

Мы ее тоже отстояли, вот только сотрудники отказались комментировать случившееся.

«Здесь такое впервые», — единственное, что проронил один из них.

«Тут всегда бедлам»

Во дворе соседнего жилого дома мы встретили маму с двумя детьми. Они переговаривались о том, что случилось. Оказалось, семья живет через дорогу в доме № 62к3 на Ленинградском проспекте.

— Я вообще случайно увидела, готовила ребенку завтрак, смотрю в окно, а там люди столпились. Продавцы там постоянно меняются… А так, здесь постоянно драки, здесь люди не спят по ночам. Я вызывала полицию, бывало. Тут всегда бедлам. Летом всегда музыка, у нас тут «Угадай мелодию». Здесь все пьют, — рассказала корреспонденту 76.RU Ирина.

Другие прохожие, возвращавшиеся по домам, от новостей были в шоке. Но тоже подтверждали: местечко тут не самое спокойное.

— Боже мой! Я иду с работы, ничего не слышала… Что ж его заставило, дурака? Ну, там вечно скопище, а рядом еще и пивнуха. Много пьяниц там ошивается. Место неспокойное, — рассказала жительница двора.

Пострадавшая в реанимации

Нападавшего задержала полиция Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В полиции около 15 часов дня сообщили, что нападавшего задержали оперативники.

«Мужчина причинил проникающее ножевое ранение 20-летней девушке-продавцу. Пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации. 48-летний гражданин доставлен в ОМВД России по Дзержинскому городскому району для дальнейшего разбирательства, устанавливаются мотивы совершения преступления», — написали в региональном УМВД.

Известно, что девушка получила несколько ударов ножом.

Были знакомы

После допросов стало понятно, что нападавший был не просто неадекватным. Девушку он знал. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Ярославской области. Он выпил, взял нож и пошел.

«Предварительно установлено, что 11 ноября 2026 года в утреннее время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из магазинов, расположенных на Ленинградском проспекте города Ярославля, на почве личных неприязненных отношений нанес ранее знакомой потерпевшей множественные удары ножом в область живота.

Однако девушка смогла вырваться и самостоятельно выбежать на улицу.

На допросе о том, почему он это сделал, он ответил только одно:

— Был нож, потому что в кармане.

В октябре в Дзержинском районе двое мужчин, один из которых вел себя неадекватно, разгромили табачный магазин, а затем устроили погром у шаурмичной.