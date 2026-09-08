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Город Что с бензином Либо дизель, либо очередь: что происходит на ярославских заправках — обзор

Либо дизель, либо очередь: что происходит на ярославских заправках — обзор

На каких АЗС нет бензина

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Где нет бензина в Ярославле | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUГде нет бензина в Ярославле | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Где нет бензина в Ярославле

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

С августа автомобилисты по всей России заговорили о второй волне дефицита бензина. Ярославцы тоже стали собираться в ежедневных очередях на заправках, в разных районах по городу есть АЗС с пустыми колонками.

Если найти дизельное топливо особого труда не составит, то бензином придется поискать по всему городу, а потом еще отстоять очередь.

Так, 7 сентября вереница из машина выстроилась на Костромском шоссе. На АЗС «Газпромнефть» по пути в Ярославль были все виды топлива, кроме 100-го.

Такая обстановка была 7 сентября в 15:45

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

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Ближе к центру Ярославля найти бензин, кажется, сложнее. Например, АЗС на Мышкинском проезде, где в шаговой доступности стоят сразу три точки, «высохли».

На АЗС «Анита» электронное табло отключили | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUНа АЗС «Анита» электронное табло отключили | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU
На «Лукойле» залить можно было только дизель | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUНа «Лукойле» залить можно было только дизель | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU
В 15:20 на «Опти» был только дизель | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВ 15:20 на «Опти» был только дизель | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Нехватка бензина замечена и на проспекте Фрунзе, 21. На «Татнефти» в 17:00 желающих заправиться не было, как и самого бензина.

В наличии на АЗС был только дизель | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВ наличии на АЗС был только дизель | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В наличии на АЗС был только дизель

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

На днях губернатор Михаил Евраев комментировал ситуацию с топливом в Ярославской области. По его словам, при необходимости регион договаривается через правительство России, чтобы на заправки крупных сетей наплавляли дополнительные объемы.

«Наша ситуация с бензином значительно лучше, чем во многих других регионах, в том числе в Москве. Да, сегодня не на каждой заправке есть топливо. Но в целом оно в регионе есть. Дважды в день получаю информацию о ситуации по всем муниципальным округам и всем АЗС региона», — рассказывал Михаил Евраев.

Губернатор также напоминал, что бензин, который производится на НПЗ, распределяется в Москве.

Ранее журналист редакции 76.RU объехала ярославские АЗС и пообщалась с сотрудниками. Где возникли трудности с бензином — рассказали в этом материале. Мы также публиковали лайфхаки от опытных водителей о том, как заправить авто.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
АЗС Бензин Топливо Очередь
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Комментарии
11
Гость
22 минуты
Ивработины! Фас!
Гость
26 минут
Стабильно тема бензина) Лишь бы люди не волновались. Бензин подвозят, значит будем заправляться
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Гость
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