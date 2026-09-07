«Это было ужасно»: каким болельщикам ярославского «Локомотива» запомнился день трагедии

В 2026 году исполняется 15 лет со дня трагедии ярославского «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

7 сентября 2011 года в Ярославской области разбился самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив». Из 45 человек, находившихся на борту, выжил лишь один — бортинженер Александр Сизов. Весть о трагедии потрясла всю страну.

У клуба всегда была мощная поддержка — тысячи фанатов по всей стране. На матчи в Ярославле нередко приходят известные в городе люди. Среди болельщиков — депутаты областной Думы, глава Дзержинского района Екатерина Мусинова и другие. Редакция 76.RU пообщалась с ярославцами о трагедии. Их воспоминания — в этом материале.

«Половина семьи у меня погибла»

Экс-игрок «Локомотива», ныне депутат Ярославской области Думы Илья Горохов в 2011 году играл за московское «Динамо». 7 сентября у команды был выходной. Хоккеист узнал о трагедии во время домашней тренировки. Ежегодно Илья Горохов ездит на кладбище и мемориал.

«Я со многими вырос из той команды, знакомы были с детства, дружили со многими. Это и массажисты, и доктора, и игроки. Можно сказать, половина семьи у меня погибла сразу же», — поделился депутат.

Самолет Як-42 с командой «Локомотив» разбился 7 сентября 2011 года Источник: УМВД по Ярославской области

Как рассказал Илья Горохов, после трагедии хоккеист решил вернуться в родной «Локомотив». Ему хотелось передать новым игрокам навыки и победный дух команды.

Наша миссия — помнить ту золотую, небесную команду. И теперь навсегда болельщики переживают на трибунах, а «Локомотив», выходящий на лед, играет и за себя, и за того парня. Илья Горохов экс-хоккеист «Локомотива», депутат

Мы опубликовали колонку Ильи Горохова, в которой он подробно поделился воспоминаниями о трагедии.

В случившееся в тот день отказывались верить многие.

«Помню тот день, светило солнце, я по каким-то своим делам ездил по городу. В начале пятого звонит мне однокурсник и спрашивает: „Знаю ли я что-нибудь о катастрофе с ‚Локомотивом‘“? Я на тот момент уже работал на радио, и он почему-то подумал, что журналисты всё узнают первыми. Я ответил, что этого не может быть, фыркнул на него и сказал, что верить надо официальной информации, а не фигню всякую в интернете читать. Спустя пару часов приехал домой, включил телевизор и понял, что однокурсник был прав. Шок, опустошение и огромное количество вопросов: „Как же так…“», — рассказал диктор ХК «Локомотив» Константин Пламс.

«Гром среди ясного неба»

Депутат муниципалитета Анатолий Каширин об аварии узнал в машине, когда ехал по проспекту Фрунзе.

«Я, честно говорят, не смог дальше ехать. Остановился, думал, что еще что-то постараюсь узнать. Даже в это не верилось. Это казалось настолько диким случаем», — поделился Анатолий Каширин.

Один из товарищей Анатолия Каширина работал на месте.

«Один из моих хороших знакомых на то время был подполковником милиции. Он оперативно принял участие, их сразу направили туда. Кто-то оцеплял район, кто-то помогал спасателям», — рассказал депутат.

Это была новость, как гром среди ясного неба. Это трагедия для всех. Не только для тех, кто любит хоккей и болеет за нашу команду, а для всех ярославцев, потому что хоккей в Ярославле и «Локомотив» — это всё неразделимо. Анатолий Каширин депутат муниципалитета

После трагедии у Анатолия Каширина была одна надежда. Он верил, что хоккеист Александр Галимов сможет выжить.

Александр Галимов самостоятельно выбрался из самолета. Он был единственным из выживших игроков. Его доставили в Соловьевскую больницу в тяжелом состоянии, 90% тела было покрыто ожогами. На следующий день игрока на самолете доставили в Институт хирургии имени Вишневского в Москве, где врачи несколько дней боролись за его жизнь. Всё это время жители Ярославля несли к «Арене-2000» цветы и плакаты с надписями «Саша, только живи». Спасти хоккеиста не удалось. Александр Галимов скончался утром 12 сентября 2011 года.

На месте крушения самолета работало несколько сотен спасателей Источник: архив УМВД России по Ярославской области

«Это какая-то ошибка»

Депутат Ярославской областной Думы Антон Капралов в день трагедии находился в Ростове Великом. Тогда он работал в городской администрации и готовился к мероприятию.

«Пришла информация. Почему-то сразу мысль была первая, что это какая-то ошибка», — рассказал Антон Капралов.

Сперва стало известно о падении самолета. О том, кто был на борту, Антон Капралов узнал позднее.

«Начали уточнять, звонить, писать, что произошло. Стали поступать данные, что это связано с хоккейной командой „Локомотив“», — поделился депутат.

Была полная апатия, непонимание и чувство, что это какая-то ошибка, что всё не так. Антон Капралов депутат Ярославской областной Думы

«Просто слезы текли»

Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова тогда работала начальником коммунального отдела администрации Дзержинского района. 7 сентября 2011 года она пропадала на совещаниях. Весть о трагедии застала ее в коридоре администрации.

«Мне навстречу идет Инга Робертовна, она тогда была замом главы. И говорит: „Катя, ты знаешь?“ Я говорю: „Что случилось?“ А она мне: „‚Локомотив‘ разбился“. И она идет плачет», — рассказала в беседе с 76.RU Екатерина Мусинова.

Помню, как все молились за Галимова. Просто все молились за Галимова, хотя он как бы мусульманин, но мы все молились, и мы надеялись, что он всё-таки выживет. Екатерина Мусинова глава Дзержинского района

Александр Галимов похоронен в мусульманском секторе на Чурилковском кладбище в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сразу после Екатерина Мусинова позвонила отцу — ярому болельщику клуба. О трагедии он уже знал. А после работы она вместе с детьми отправилась в ФОК «Чемпион» — там появился еще один стихийный мемориал, где болельщики оставляли цветы на сцене.

«Те два дня, 7 и 8 сентября, по телевизору все показывали новости. У меня просто слезы текли, остановиться не могла. Просто текли слезы. Страшный был день. Страшное воспоминание. Это было ужасно. Я помню прекрасно день похорон. Мы стояли под дождем. На следующий день после похорон поехали уже на кладбище. Туда возложили цветы», — добавила Екатерина Мусинова.

У меня просто слезы текли, остановиться не могла. Просто текли слезы. Страшный был день. Страшное воспоминание. Екатерина Мусинова глава Дзержинского района

Каждый год Екатерина Мусинова ездит к мемориалу, чтобы оставить цветы в память о небесной команде.

«Жалко ребят. Царство им Небесное, вечная память. Отличная была команда, золотые ребята. Очень жаль», — подытожила болельщица.

Кадры с места крушения самолета Источник: УМВД России по Ярославской области

«Впереди были целые жизни»

Читательница 76.RU Дарья в 2011 году училась в колледже. О трагедии юная болельщица узнала от преподавателя прямо на паре.

«Сначала это было чистое недоумение и отрицание. Мозг отказывался воспринимать информацию, как может погибнуть целая команда? Казалось, что преподаватель ошибся. А уже дома, когда посмотрела в новостях, пришло осознание факта и шок. Глубокая жалость и острое чувство несправедливости. Молодые ребята, спортсмены на пике формы, у которых впереди были целые жизни, семьи, карьеры. Погибли тренеры, врачи, персонал — обычные люди, которые просто летели делать свою работу», — поделилась Дарья.

Почти все погибшие хоккеисты «Локомотива» похоронены на Леонтьевском кладбище в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Она рыдала»

Арсению на момент трагедии было девять лет. О крушении самолета он узнал по телевизору во время просмотра хоккея — шла трансляция Кубка открытия КХЛ из Уфы, играли «Салават Юлаев» и «Атлант». С 2011 года тот самый матч будут называть «навсегда прерванным».

«Сидел за столом, делал уроки. По телевизору тогда шел хоккейный матч, на нем представитель КХЛ объявил: „Команда ‚Локомотив‘ потерпела крушение“. Я в шоке, начал бабушке звонить. Она рыдала сильно», — рассказал читатель 76.RU.

На месте крушения самолета установили мемориал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Испытываю страх полета»

Алене в день трагедии было всего семь лет. Читательница 76.RU только пошла в первый класс. Ярой болельщицей на тот момент ярославна еще не была в силу возраста. Но команду знала хорошо — папа часто ездил на матчи и брал Алену с собой.

«В тот день я уже пришла из школы, родители смотрели телевизор, а я сидела рядом, играла во что-то. И тут меня отвлекли испуганные голоса родителей. По телевизору сказали: „Команда разбилась“. Кадры с места катастрофы до сих пор перед глазами… Наверное, из-за этого до сих пор боюсь летать на самолете. А на следующий день учительница перед уроками объявила, что „Локомотив“ разбился. Ведь команду знали все, сложно было не знать, даже в таком возрасте», — поделилась воспоминаниями Алена.

«Промчались около моего дома»

В 2011 году читателю 76.RU Максиму было десять лет. День трагедии оставил глубокий след в памяти.

«Я тогда занимался футболом. После тренировки 7 сентября моя команда и тренер обсуждали состав „Локомотива“ и просто восхищались, какой подбор игроков у ярославского клуба будет в этом сезоне. Марек, Салей, Демитра, Вашичек… Кажется, что таким количеством мастеров не мог похвастаться никто», — вспомнил Максим.

А после занятия, дома, парень смотрел хоккей.

«Смотрел встречу команд „Салават Юлаев“ и „Атлант“. За несколько минут до гимна эксперты канала сделали шокирующее заявление — разбилась команда „Локомотив“. Поверить во всю серьезность события я не мог. Через несколько минут три кареты скорой помощи промчались около моего дома в сторону центра. Матч не доиграли, остановили. В этот день уже всем было не до хоккея», — поделился Максим.

Своими воспоминаниями об авиакатастрофе хоккейной команды с 76.RU поделился и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Его историю можно прочитать здесь.