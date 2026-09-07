НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 748мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,59
EUR 100,57
Распродажа недвижимости
15 лет без «Локомотива»
Ярославль из Лего
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Где провести роскошный корпоратив
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
ДТП с «Мерседесом» у «Рио»
Фильмы про «Локомотив»
Происшествия «Ребёнок был напуган»: в Ярославской области спасли из болота отца и его 4-летнюю дочь

«Ребёнок был напуган»: в Ярославской области спасли из болота отца и его 4-летнюю дочь

Мужчина рассказал, как они заблудились

237
В Ярославской области отец и маленькая дочь забрели в болото | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ruВ Ярославской области отец и маленькая дочь забрели в болото | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ru

В Ярославской области отец и маленькая дочь забрели в болото

Источник:

ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ru

В Ростовском округе Ярославской области спасатели вывели из болотистой местности 39-летнего мужчину и его четырехлетнюю дочь. Инцидент произошел 6 сентября неподалеку от поселка Белогостицы.

Как рассказали в «Пожарно-спасательной службе Ярославской области» в 19:50 спасателям поступило сообщение о том, что в районе очистных между Белогостицами и город Ростовом Великим не могут выйти отец с дочкой, которые возвращались с рыбалки.

На место выехали три специалиста службы. Потерявшийся мужчина старался по возможности находиться на связи со спасателями.

«В 21 час 20 минут мужчина и ребёнок были найдены в болотистом месте, в трех километрах от села Белогостицы. Спасатели напоили ребёнка водой, успокоили, так как ребёнок был напуган, укутали в термопокрывало отнесли к машине спасателей. Ребёнку медицинская помощь не понадобилась. Со слов отца ребёнка, они возвращались с рыбалки на мотосредстве, решили сократить путь и свернули на грунтовую дорогу», — рассказали в «Пожарно-спасательной службе Ярославской области».

На грунтовой дороге они врезались в упавшее дерево и решили идти дальше пешком.

«Но забрели в болотистое место очистных сооружений. Поняв, что самим не выбраться, позвонили в службу 112», — уточнили спасатели.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Болото Рыбалка Спасатели МЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
9 минут
Спасатели молодцы! В такой ситуации оперативность решает все
Гость
17 минут
бывает же, главное вовремя попросить о помощи в случае чего
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
«Вас засватают за минуту»: как россиянка отдохнула в Грузии и чуть не вышла замуж
Анастасия Чеснокова
Мнение
«Боюсь быть худшим»: честная колонка пятиклассника о том, почему страшно переходить в старшую школу
Марк Гуськов
Супер-эксперт по видеоиграм, аниме, мультикам, школьной столовой и капризам для мамы.
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Рекомендуем