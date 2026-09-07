«Ребёнок был напуган»: в Ярославской области спасли из болота отца и его 4-летнюю дочь

В Ярославской области отец и маленькая дочь забрели в болото Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.ru

В Ростовском округе Ярославской области спасатели вывели из болотистой местности 39-летнего мужчину и его четырехлетнюю дочь. Инцидент произошел 6 сентября неподалеку от поселка Белогостицы.

Как рассказали в «Пожарно-спасательной службе Ярославской области» в 19:50 спасателям поступило сообщение о том, что в районе очистных между Белогостицами и город Ростовом Великим не могут выйти отец с дочкой, которые возвращались с рыбалки.

На место выехали три специалиста службы. Потерявшийся мужчина старался по возможности находиться на связи со спасателями.

«В 21 час 20 минут мужчина и ребёнок были найдены в болотистом месте, в трех километрах от села Белогостицы. Спасатели напоили ребёнка водой, успокоили, так как ребёнок был напуган, укутали в термопокрывало отнесли к машине спасателей. Ребёнку медицинская помощь не понадобилась. Со слов отца ребёнка, они возвращались с рыбалки на мотосредстве, решили сократить путь и свернули на грунтовую дорогу», — рассказали в «Пожарно-спасательной службе Ярославской области».

На грунтовой дороге они врезались в упавшее дерево и решили идти дальше пешком.