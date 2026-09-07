Не спешите вырывать с корнем: если опять заело молнию, выручит старый портновский трюк

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Вместо срочного набега на ателье можно покопаться в обычном школьном пенале

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Графит уменьшает трение и может облегчить ход тугого бегунка | Источник: GPTГрафит уменьшает трение и может облегчить ход тугого бегунка | Источник: GPT

Графит уменьшает трение и может облегчить ход тугого бегунка

Источник:

GPT

Понедельник умеет находить слабые места даже в тех вещах, которые всю неделю вели себя прилично. Вы уже в куртке, сумка собрана, до выхода пять минут — и молния вдруг останавливается на полпути. Первый порыв знаком многим: потянуть язычок посильнее. Именно этого делать не стоит.

У заевшей молнии есть несколько причин. В бегунок могла попасть подкладка или нитка, между зубцами иногда забивается грязь, а старая застежка может просто начать двигаться тяжелее из-за трения. Если ткань нигде не зажата, для последнего случая пригодится неожиданная вещь из пенала — обычный графитовый карандаш.

Почему это работает

Секрет не в дереве и не в школьной ностальгии, а в графите. Его давно используют как твердый смазочный материал: слоистое строение графита помогает уменьшать трение между соприкасающимися поверхностями. Исследования в области трибологии действительно относят графит к твердым смазочным материалам, хотя эффективность такой смазки зависит от условий среды.

Карандашный грифель используют только на небольшом проблемном участке застежки | Источник: GPTКарандашный грифель используют только на небольшом проблемном участке застежки | Источник: GPT

Карандашный грифель используют только на небольшом проблемном участке застежки

Источник:

GPT

Поэтому простой карандаш иногда помогает бегунку, который стал двигаться туго. «Лайфхакер» советует при заевшей молнии обработать зубцы выше и ниже бегунка карандашным грифелем. Аналогичный прием приводят HGTV и американский проект Columbia Springs: там рекомендуют потереть графитовым карандашом зубцы возле проблемного участка, а затем осторожно подвигать бегунок вперед и назад.

Важно понимать границы такого лайфхака. Карандаш не восстановит сломанный зубец, не исправит сильно деформированный бегунок и не решит проблему молнии, которая расходится сразу после застегивания. В этих случаях дело уже не только в трении.

Что делать, если молния заела

Сначала осмотрите застежку. Если в бегунок попала подкладка, нитка или край ткани, графит не нужен: препятствие придется аккуратно ликвидировать.

Если ничего не зажато, а замок просто движется тяжело и «буксует», можно попробовать карандаш:

  • положите вещь на ровную поверхность, чтобы молния не была натянута;

  • возьмите обычный деревянный графитовый карандаш;

  • несколько раз проведите грифелем по зубцам рядом с местом, где бегунок тормозит;

  • обработайте небольшую область с обеих сторон застежки;

  • слегка подвигайте бегунок вперед и назад, не делая резких рывков;

  • если молния пошла легче, удалите заметные следы графита сухой салфеткой.

Повторять процедуру десятки раз не стоит. Если после нескольких аккуратных попыток бегунок остается на месте, причина, скорее всего, не в недостатке скольжения.

Попавшая в бегунок ткань требует осторожного освобождения, а не дополнительной смазки | Источник: GPTПопавшая в бегунок ткань требует осторожного освобождения, а не дополнительной смазки | Источник: GPT

Попавшая в бегунок ткань требует осторожного освобождения, а не дополнительной смазки

Источник:

GPT

Где с карандашом лучше быть осторожнее

Особенно удобно применять такой прием на рюкзаках, сумках, джинсах и верхней одежде с обычной застежкой. Но на белой и очень светлой ткани графит способен оставить серый след, поэтому работать лучше непосредственно по зубцам и не растирать грифель по тесьме.

Отдельная история — водостойкие и герметичные молнии на туристической, спортивной и специальной одежде. У таких застежек могут быть покрытия и собственные требования к уходу. Например, YKK для некоторых водозащитных моделей рекомендует специальные смазочные средства или парафин. Поэтому дорогую мембранную куртку лучше обслуживать по инструкции производителя, а не испытывать на ней все бытовые хитрости подряд.

Есть и другие способы уменьшить трение. Многие используют сухое мыло и свечной воск. Масло тоже иногда советуют, однако для одежды это сомнительный вариант: жирное пятно может оказаться заметнее, чем первоначальная проблема с бегунком.

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Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
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