За передвижную тюрьму — казнь: в Америке судят пару, превратившую грузовик в камеру пыток для детей

Детям не разрешалось покидать большегруз Источник: Reuters / Bob Riha Jr.

В штате Флорида прокуратура добивается смертной казни для двоих взрослых, которые годами удерживали четырех малолетних детей в кабине тягача и подвергали их систематическому насилию. Женщина и ее жених, работавшие на грузовых маршрутах, превратили собственный автомобиль в передвижную тюрьму, лишая несовершеннолетних доступа к элементарным удобствам, медпомощи и образованию.

«Эти дети оказались в ловушке в передвижной тюрьме и подверглись насилию со стороны взрослых, которые должны были их защищать. Мы будем добиваться смертной казни всеми доводами, что у нас есть. Мы будем добиваться казней для всех, кто собирается приехать сюда и физически домогаться и мучать наших маленьких детей», — процитировал телеканал Fox News генерального прокурора Флориды Джеймса Утмайера.

Следствие установило, что 51-летняя водитель тягача Кейша Моник Эппс и ее 37-летний жених Тамра Маршон Стюарт жили в грузовом автомобиле вместе с двумя мальчиками и двумя девочками, которым не разрешали посещать школу. Стюарт систематически издевался над девочками, а когда братья пытались вступить в защиту, жестоко избивал мальчиков ударами по голове.

Эппс знала о происходящем, оскорбляла детей и продолжала оставлять их наедине с женихом. Детям не позволяли мыться и выходить на улицу, вынуждая справлять нужду в пакеты и стаканчики. На их теле правоохранители нашли шрамы и увечья.