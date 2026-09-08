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Происшествия За передвижную тюрьму — казнь: в Америке судят пару, превратившую грузовик в камеру пыток для детей

За передвижную тюрьму — казнь: в Америке судят пару, превратившую грузовик в камеру пыток для детей

Несовершеннолетние годами находились в плену мучителей

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Детям не разрешалось покидать большегруз | Источник: Reuters / Bob Riha Jr.Детям не разрешалось покидать большегруз | Источник: Reuters / Bob Riha Jr.

Детям не разрешалось покидать большегруз

Источник:

Reuters / Bob Riha Jr.

В штате Флорида прокуратура добивается смертной казни для двоих взрослых, которые годами удерживали четырех малолетних детей в кабине тягача и подвергали их систематическому насилию. Женщина и ее жених, работавшие на грузовых маршрутах, превратили собственный автомобиль в передвижную тюрьму, лишая несовершеннолетних доступа к элементарным удобствам, медпомощи и образованию.

«Эти дети оказались в ловушке в передвижной тюрьме и подверглись насилию со стороны взрослых, которые должны были их защищать. Мы будем добиваться смертной казни всеми доводами, что у нас есть. Мы будем добиваться казней для всех, кто собирается приехать сюда и физически домогаться и мучать наших маленьких детей», — процитировал телеканал Fox News генерального прокурора Флориды Джеймса Утмайера.

Следствие установило, что 51-летняя водитель тягача Кейша Моник Эппс и ее 37-летний жених Тамра Маршон Стюарт жили в грузовом автомобиле вместе с двумя мальчиками и двумя девочками, которым не разрешали посещать школу. Стюарт систематически издевался над девочками, а когда братья пытались вступить в защиту, жестоко избивал мальчиков ударами по голове.

Эппс знала о происходящем, оскорбляла детей и продолжала оставлять их наедине с женихом. Детям не позволяли мыться и выходить на улицу, вынуждая справлять нужду в пакеты и стаканчики. На их теле правоохранители нашли шрамы и увечья.

Обоих фигурантов уголовного дела арестовали в августе. Им предъявили многочисленные обвинения в насилии и преступном пренебрежении детьми, позволяющие по законам штата требовать высшей меры наказания.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Смертная казнь Уголовное дело Насилие Дальнобойщик Насилие в отношении детей
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