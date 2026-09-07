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Семья Подтолкнул развод: многодетная мама похудела на 22 килограмма и победила на конкурсе красоты — видео

Подтолкнул развод: многодетная мама похудела на 22 килограмма и победила на конкурсе красоты — видео

Ирина завоевала титул «Мама года Великая Русь 2026»

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Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Ирина Милохина в одиночку воспитывает троих детей. Казалось бы, семейными делами жизнь северянки могла бы и ограничиться, но Ирине есть чем заняться и кроме этого: она разводит бенгальских кошек, занимается спортом, а недавно поучаствовала во всероссийском конкурсе красоты и талантов «Мисс и Миссис Великая Русь. Россия». На нём она завоевала титул «Мама года Великая Русь 2026».

По словам Ирины, к участию в подобных конкурсах ее подтолкнул недавний развод с мужем. Чтобы пережить эту стрессовую ситуацию и доказать, что у нее есть силы на новые свершения, она похудела на 22 килограмма и взяла корону в Санкт-Петербурге:

«Конечно, мне захотелось какой-то энергии, — рассказывает она. — Да, я занимаюсь танцами, я люблю спорт — это круто, но чего-то, видимо, не хватало. Необходимо было еще где-то черпать энергию. Захотелось выйти из зоны комфорта, поймать кайф, понять, зачем нужны эти конкурсы. Я пошла, попробовала, и меня затянуло. Как говорят, сцена затягивает».

В конкурсе красоты Ирина участвует уже в четвертый раз, но всероссийский этап она посетила впервые.

«На конкурсах не просто оценивают красоту. Необходимо показать свои умения, воспитание, умение готовить, вязать, шить. Показать свою харизматичность. Показать, что девушка, женщина может не только сидеть дома, готовить, воспитывать, убирать, стирать, но она еще умеет и показать себя: статно, красиво, элегантно», — объясняет архангелогородка.

После победы дети в шутку именуют маму «Ваше величество». Подробнее об участии в конкурсе и своей жизни Ирина Милохина рассказала в видео выше.

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Кристина ПолеваяКристина Полевая
Кристина Полевая
Видеоредактор
Юрий СкородумовЮрий Скородумов
Юрий Скородумов
Корреспондент
Семья Многодетная мама Конкурс красоты
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