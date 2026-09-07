В Ярославской области ищут очевидцев ДТП с велосипедистом. За помощью в редакцию 76.RU обратились 5 сентября.
Авария произошла 29 августа около 13:50 на трассе М-8 в Ростовском районе. Как рассказала читательница 76.RU, участниками ДТП стал водитель на иномарке «Рено-Сандеро» с московскими номерами и велосипедист.
«Ищем свидетелей ДТП с велосипедистом! Огромная просьба ко всем водителям, кто ехал по М-8 в Ростовском районе в промежутке с 13:40 до 14:10, пожалуйста, проверьте записи своих видеорегистраторов. Автомобиль из Подмосковья мог попасть в ваш кадр до или в момент ДТП», — обратилась к автомобилистам ярославна.
Сотрудники УМВД выясняют, что именно случилось в тот день на трассе. Судя по кадрам с места, велосипед от удара поломало на части.
На запрос 76.RU в областном УМВД подтвердили, что авария была зарегистрирована 29 августа на 168-м километре М-8.
«Произошло ДТП с участием автомобиля „Рено“ и велосипеда. 54-летний велосипедист-мужчина был госпитализирован», — уточнили в полиции.
Напомним, утром 5 сентября смертельное ДТП произошло у ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе в Ярославле. «Мерседес», за рулем которого был 18-летний парень без водительских прав, на скорости влетел в остановку, где в тот момент находились люди. Один мужчина погиб на месте, еще двоих пострадавших госпитализировали.