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Происшествия В Ярославской области ищут очевидцев ДТП с велосипедистом

В Ярославской области ищут очевидцев ДТП с велосипедистом

Авария произошла на трассе М-8

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В Ярославской области ищут очевидцев ДТП с пострадавшим | Источник: Александр Куренной / 76.RU, читательница 76.RUВ Ярославской области ищут очевидцев ДТП с пострадавшим | Источник: Александр Куренной / 76.RU, читательница 76.RU

В Ярославской области ищут очевидцев ДТП с пострадавшим

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, читательница 76.RU

В Ярославской области ищут очевидцев ДТП с велосипедистом. За помощью в редакцию 76.RU обратились 5 сентября.

Авария произошла 29 августа около 13:50 на трассе М-8 в Ростовском районе. Как рассказала читательница 76.RU, участниками ДТП стал водитель на иномарке «Рено-Сандеро» с московскими номерами и велосипедист.

«Ищем свидетелей ДТП с велосипедистом! Огромная просьба ко всем водителям, кто ехал по М-8 в Ростовском районе в промежутке с 13:40 до 14:10, пожалуйста, проверьте записи своих видеорегистраторов. Автомобиль из Подмосковья мог попасть в ваш кадр до или в момент ДТП», — обратилась к автомобилистам ярославна.

Сотрудники УМВД выясняют, что именно случилось в тот день на трассе. Судя по кадрам с места, велосипед от удара поломало на части.

Велосипед знатно поломало | Источник: читательница 76.RUВелосипед знатно поломало | Источник: читательница 76.RU

Велосипед знатно поломало

Источник:

читательница 76.RU

На запрос 76.RU в областном УМВД подтвердили, что авария была зарегистрирована 29 августа на 168-м километре М-8.

«Произошло ДТП с участием автомобиля „Рено“ и велосипеда. 54-летний велосипедист-мужчина был госпитализирован», — уточнили в полиции.

Если у вас есть запись с видеорегистратора или вы видели аварию собственными глазами, обратитесь по номеру 8 (915) 982 66-17. Или сообщите об этом в редакцию.

Звоните8-905-645-9232
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Напомним, утром 5 сентября смертельное ДТП произошло у ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе в Ярославле. «Мерседес», за рулем которого был 18-летний парень без водительских прав, на скорости влетел в остановку, где в тот момент находились люди. Один мужчина погиб на месте, еще двоих пострадавших госпитализировали.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Очевидец Видеорегистратор Велосипедист
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Комментарии
7
Гость
20 минут
Ууу, велосипедист напал на француза...
Гость
28 минут
Сотрудники УМВД уже ведут разбирательство, скоро все будет ясно. Наши во всем разберутся
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Гость
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