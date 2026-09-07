Леня из «Ворониных» сбросил около 100 кг — как он теперь выглядит

Станиславау Дужникову приходилось налегать на еду, чтобы добиться роли Лtни. Но потом ему пришлось так же активно худеть Источник: stas_duzhnikov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если бы на недавнем сборе труппы в МХТ имени Чехова давали премию за самое радикальное изменение внешности, ее безоговорочно забрал бы Станислав Дужников. 53-летний актер, которого вся страна знает по роли Лtни из «Ворониных», пришел на мероприятие в таком виде, что не все сразу его узнали.

Станислав Дужников сфотографировался рядом с изящной Наташей Швец, и оказалось, что артист теперь смотрится чуть ли не в одной с ней весовой категории.

— Очень хорошо выглядите, — пишут поклонники под фото.

От Лени Воронина в Станиславе Дужникове не осталось и следа Источник: МХТ имени А. П. Чехова / Vk.com

История Дужникова — это классическая драма о том, как любимая профессия едва не стоила здоровья. Режиссеры «Ворониных» попросили фактурности, и актер честно начал есть пельмени, картошку и булочки по шесть раз в день. План был набрать 20 килограммов, но Дужников перевыполнил его и поправился сразу на 40 кг.

Когда сериал закончился, выяснилось, что других режиссеров такое амплуа Дужникова не особо интересует, да и самому актеру носить на себе двести с лишним кило стало невыносимо. Он начал ходить в спортзал, записался в бассейн, пил кефир вместо ужина и чай с медом на десерт. Вес уходил, но вскоре возвращался сторицей. Вместе с тем у актера появились одышка, гипертония и сахарный диабет второго типа, начали «стонать» суставы.

В 2025 году Станислав лег под нож, чтобы ему урезали желудок. С тех пор Дужников строго следит за собой и своим питанием. Он ест строго пять раз в день с интервалом в три часа.

Сам актер кокетничает и точные цифры не называет, отшучиваясь, что «скинул столько, сколько нужно для стройности». Но визуально Станислав стал ровно в два раза меньше.