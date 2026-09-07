Всплыл у Аляски, напугал американцев и вошел в Книгу рекордов. Судьба российского атомного крейсера

Лодка постоянно базируется на Камчатке Источник: «Министерство обороны России» / mil.ru

В июле мэр Омска Сергей Шелест отправился на атомную подводную лодку «Омск». Субмарина базируется на Тихоокеанском флоте. Градоначальник объявил: контакты возобновят. Шефство над кораблем, по его словам, прервалось в последние годы — теперь обещают восстановить партнерство.

А уже 20 августа Минобороны РФ отчиталось об учениях у Курильских островов. В маневрах участвовал и «Омск».

В этом материале NGS55.RU собрал всё, что известно о подлодке и ее связи с городом. Редакция опиралась на данные военного ведомства (их, признаем, немного) и открытые источники. Рассказываем, почему история этой субмарины снова в центре внимания.

Как подводная лодка получила имя города: история атомного крейсера

Так выглядит рубка управления лодкой Источник: «Министерство обороны России» / mil.ru

Атомный подводный крейсер К-186 заложили 13 июля 1989 года на «Севмашпредприятии» в Северодвинске. Это субмарина проекта 949А «Антей». Всего построили 11 таких кораблей. Большинство названы в честь городов: «Челябинск», «Тверь», «Томск», «Орел». К этой же серии относился и печально известный «Курск», потерпевший крушение в Баренцевом море в августе 2000‑го.

Подводные лодки проекта 949А «Антей» — это серия советских и российских АПЛ третьего поколения, созданных для борьбы с авианосными ударными группами противника. По кодификации НАТО они получили название Oscar-II. Проект является усовершенствованной модификацией серии 949 «Гранит», разработанной в конце 1970-х годов в ЦКБ «Рубин».

Несмотря на развал СССР, лодку достроили в срок. В мае 1993 года спустили на воду. А месяцем ранее, в апреле, ей присвоили имя «Омск» — шефство над субмариной тогда взял Омск. В 1990‑е это было обычной практикой.

В 1990-е годы была тенденция называть лодки в честь городов. Они брали шефство над ними. Годы для флота и армии были тяжелыми, как говорится, чем можем, тем поможем. Потом это как-то отошло. Дмитрий Болтенков военный историк

В январе 1994‑го «Омск» вошел в состав Северного флота. Но уже через девять месяцев его приписали к Тихоокеанскому.

Переход на Дальний Восток стал уникальным. «Омск» — первая субмарина, которая прошла через Северный Ледовитый океан. Это случилось в августе 1994 года, ровно 32 года назад. До того все подлодки шли к тихоокеанским базам в обход Европы — через Индийский океан.

«Сложность состояла в том, что Чукотское море и Берингов пролив — мелководные. Это видно на всех морских картах. Глубина всего около 28 метров. То есть это почти предельное значение. Но наши военморы „нащупали“ дорожку, по которой проходили. Это очень сложный момент. За это командиры лодки получили звание Героев России», — объясняет полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко.

Переход между отсеками субмарины Источник: «Министерство обороны России» / mil.ru

Героями стали капитан «Омска» Александр Астапов и контр-адмирал Иван Козлов. Их по праву называют первопроходцами — они проложили технически сложный арктический маршрут.

Постоянное место базирования АПЛ с 1994 года — Камчатка. Однако за 30 с лишним лет субмарина не раз меняла локации. В конце 1990‑х — начале 2000‑х «Омск» участвовал в учениях и на Дальнем Востоке, и в Баренцевом море, не раз получал призы за успешные стрельбы.

За свою историю крейсер прошел два капитальных ремонта. Первый — в 2007–2008 годах на дальневосточном заводе «Звезда». Второй, более глубокая модернизация, длилась четыре года, с 2015-го по 2019‑й. Тогда субмарину оснастили современными крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр».

Летом 2019‑го «Омск» вернулся в состав Тихоокеанского флота, а уже в сентябре участвовал в масштабных учениях.

Помимо ракет, на вооружении — торпеды. Для самообороны АПЛ несет зенитные установки «Игла» и комплекс «Верба».

Как устроен «Омск»

В 2020 году субмарина появилась у берегов Аляски Источник: «Министерство обороны России» / mil.ru

По своим габаритам «Омск» — один из крупнейших подводных кораблей в мире. Атомные подводные лодки проекта 949А занимают третье место по водоизмещению и длине. Впереди — только советские субмарины проекта 941 «Акула», российские «Бореи» и американские «Огайо».

Водоизмещение варьируется от 14,7 до 23,9 тысячи тонн. Для сравнения: водоизмещение затонувшего «Титаника» составляло 52 тысячи тонн. То есть «Омск» по массе — это примерно половина легендарного лайнера.

Конструкция — двухкорпусная. Проще говоря, внутри лодки есть еще одна лодка. Между ними — специальный зазор в 3,5 метра. Это дает дополнительный запас плавучести и защищает экипаж от внешних взрывов. Военный эксперт Михаил Тимошенко отмечает: за характерный внешний силуэт сами подводники называют «Омск» (и все корабли этого класса) «батоном».

Без связи с внешним миром «Омск» может находиться в автономном плавании до четырех месяцев. Ровно на столько на борту запасов продовольствия и пресной воды.

Лодка может находиться в автономном плавании в течение 4 месяцев Источник: «Министерство обороны России» / mil.ru

Как «Омск» пугал американских рыбаков

За почти 35 лет службы «Омск» регулярно попадал в сводки Минобороны. Экипаж не раз получал призы за меткие ракетные и торпедные стрельбы.

В 2013 году субмарину признали победителем состязаний между многоцелевыми атомоходами — по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника. Особенно удачными стали 2019–2020 годы.

По итогам 2019-го экипаж завоевал сразу два приза Главкома ВМФ: за уничтожение надводных кораблей крылатыми ракетами и за поиск подлодок противника. А в мае 2020-го «Омск» попал в Книгу рекордов российского ВМФ — за дальность стрельбы.

Но по-настоящему громко о субмарине заговорили ровно шесть лет назад, в конце августа 2020-го. На учениях «Океанский щит — 2020» «Омск» вместе с ракетным крейсером «Варяг» отработал залп по учебным целям. Наш крейсер поразил мишень ракетой «Гранит» с дистанции более 320 километров.

28 августа 2020 года «Омск» всплыл вблизи тихоокеанского побережья Аляски. Местные рыбаки перепугались — и пожаловались военным. Позже выяснилось: российские подводники не нарушили ни одной нормы морского законодательства.

Последние учения с участием «Омска» прошли 20 августа Источник: «Министерство обороны России» / mil.ru

С тех пор АПЛ продолжает нести службу. «Омск» регулярно участвует в стрельбах. Последний раз Минобороны упомянуло о нем 20 августа 2026 года. Тогда субмарина участвовала в учениях у Курильских островов и провела залповую стрельбу ракетами «Гранит».

Военный эксперт Михаил Тимошенко напоминает: не стоит идеализировать возраст корабля.

«Субмарины подобного класса — „рабочие лошадки“ нашего подводного флота, нашей ядерной триады. Новой ее назвать точно нельзя — есть лодки намного более современные типа „Борей“».

Чем Омск помогал экипажу лодки

Связь Омска с одноименной подлодкой длится больше трех десятилетий. Но конкретики о реальной помощи — немного. В 1993 году делегация города присутствовала при поднятии Андреевского флага на субмарине. В 2000-м борт атомохода посетил тогдашний мэр Валерий Рощупкин.

В 2013 году в Омске встретились уже мэр Вячеслав Двораковский и командир лодки Валерий Савон. Тогда подписали соглашение о сотрудничестве. Командир заявлял: на тот момент на подлодке служили многие омичи.

В марте 2014-го новый командир экипажа Александр Толстых встретился с первым вице-губернатором Омской области Юрием Гамбургом.

Экс-мэр Оксана Фадина тоже поддерживала контакты. В 2018-м она выразила соболезнования родным скончавшегося экс-командира субмарины Владимира Дмитриева. А в декабре 2019-го отправила на лодку телеграмму с поздравлением к 26-летию корабля. На тот момент в экипаже служили шестеро омичей.

Однако в открытых источниках нет подтверждений, что город оказывал материальную поддержку. Не удалось найти данных о передаче имущества, техники или иной помощи.

Офицеров с подлодки принимали в Омске в начале августа Источник: администрация Омска

Сергей Шелест стал первым градоначальником, кто лично побывал на борту АПЛ с 2000 года. Внутри субмарины мэру понравилось.

«Впечатления от посещения подлодки „Омск“ самые положительные: отличный экипаж, сама лодка впечатляет своими масштабами и техническими характеристиками. Помогать морякам будем по их запросам. Будем делать всё для облегчения быта и службы подводников», — рассказал мэр NGS55.RU.

На День города — 2026 в Омск приезжала делегация офицеров с крейсера. В мэрии им подарили памятные книги. Сама встреча не освещалась пресс-службой — но нам удалось получить снимок.

А что дальше?

Пока «Омск» в строю. Но его век как боевой единицы конечен.

19 марта 2026 года Главком ВМФ Александр Моисеев дал интервью «Красной звезде». Он заявил: все атомные подводные лодки третьего поколения в течение ближайшего десятилетия заменят на АПЛ типа «Ясень».