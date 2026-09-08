Сбежали на вертолете? Новые подробности по делу об исчезновении Усольцевых в сибирской тайге

Появились слухи о побеге семьи из сибирской тайги на вертолете Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Семью Усольцевых, пропавших почти год назад в сибирской тайге, ищут по сей день. Следователи и эксперты рассматривают разные версии их исчезновения. В этой истории появилось несколько новых деталей, в материале подробно расскажем о каждой из них.

Версия побега на вертолете

Уже ни раз появлялись новости о том, что Усольцевы могли сбежать. Сейчас эксперты рассматривают версию их побега на вертолете из тайги.

«Если даже рассматривать возможность вылета на вертолете, то местное население не могло не заметить в том районе вертолет и не услышать шум», — рассказала заслуженный авиадиспетчер Ольга Комиссарова в разговоре РИА «Новости».

По ее словам, для любого вылета требуется заявка в Федеральную аэронавигационную службу. При этом и ни один пилот не рискнет нарушить воздушное пространство без разрешения, отметила эксперт. Комиссарова добавила, что официально проверить наличие заявки можно, но считает сам побег на вертолете невозможным.

Куда направлялась семья

Пропавшие Усольцевы шли к Камню желаний в Кутурчинском Белогорье. Этого хотела супруга Сергея Ирина Усольцева.

По словам основателей базы «Геосфера» Андрея Крупнова, эта необычная достопримечательность расположена по дороге к горе Мальвинка. Добраться до камня непросто.

Маршрут обозначен красными метками, но на местности есть несколько камней, похожих на нужный. Без знаков ориентироваться может быть непросто.

С этой достопримечательностью связывают поверье, согласно которому желание исполнится, если прикоснуться к определённому камню, что и хотела сделать Ирина. Администратор базы, где семья остановилась перед походом, сообщила, что супруга Усольцева интересовалась этим местом.

«Раньше у Камня желания даже лавочка стояла, мимо было не пройти. Надо все-таки указатель сделать», — отметил гид в разговоре с «АиФ».

Другие детали расследования

На прошлой неделе в прокуратуре Красноярского края рассказали о новых подробностях расследования исчезновения семьи Усольцевых. Следователи проверили соцсети и мессенджеры пропавших и опросили более 120 человек.

Все изучалось максимально подробно. Однако ничего подозрительного специалисты не обнаружили, сообщили в прокуратуре.

Скоро будет год, как семья Усольцевых бесследно пропала во время однодневного похода к скале Буратинке в районе поселка Кутурчин. Они отправились туда 28 сентября 2025 года. Позже их автомобиль нашли неподалеку от этого места.

Поиски осенью 2025 года с участием до 1,5 тысячи человек результатов не дали. Повторная операция в июне 2026 года тоже не увенчалась успехом. Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминальный след и побег.

Кроме того, в августе 2026 года с телефонного номера супругов их другу друг семьи Валентину Дегтереву.поступило аудиосообщение. На записи женщина, похожая по голосу на Ирину Усольцеву, оставила обращение к близким. Дегтерев уверен, что сообщение настоящее. В специальном приложении он проверил, не создан ли голос при помощи нейросетей. По его словам, программа подтвердила подлинность записи.

А вот старший сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов предполагает, что семья сбежала в США. Он уверен, что у отчима было много тайн.