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Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака

Читайте, на что обратить внимание в ближайшие месяцы

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Анастасия ФилимоноваАнастасия Филимонова
Анастасия Филимонова
Осень&nbsp;— время, чтобы пробовать новое | Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RUОсень&nbsp;— время, чтобы пробовать новое | Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Осень — время, чтобы пробовать новое

Источник:

Екатерина Евстафьева / NGS.RU

До наступления осени остаются считаные дни. Скоро дети пойдут в школу, студенты — в вузы, а у многих взрослых закончится сезон отпусков, и работы прибавится. Астролог Анастасия Филимонова составила гороскоп по стихиям знаков зодиака на осень специально для тех, кто прислушивается к мнению звезд. На что сделать акцент в ближайшие месяцы — читайте в авторской колонке.

Общие тенденции

Осень 2026 года — это сезон с четким ритмом: сентябрь заряжает энергией и желанием действовать, октябрь подкидывает неожиданные возможности и знакомства, а ноябрь мягко тормозит, приглашая оглянуться и собрать урожай.

В этом году осень — не про хаос, а про качественные перемены. Если летом вы разгонялись, то сейчас самое время взять курс и уверенно рулить. Особенно удачными будут сферы карьеры, образования и личных контактов — они заиграют новыми красками. Главное — не бойтесь пробовать новое в начале сезона и вовремя сбавляйте скорость к его завершению, чтобы подойти к зиме без выгорания и с ясной головой.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Сентябрь — время действовать. Ваша активность окупится, особенно в карьере. В октябре начнут появляться интересные знакомства и неожиданные предложения. Ноябрь лучше посвятить себе: замедлиться, привести мысли в порядок и не брать на себя лишнего. Главный риск сезона — перегореть от избытка энтузиазма.

Земля (Телец, Дева, Козерог)

Самый продуктивный сезон. Сентябрь и октябрь идеальны для стартов: смена работы, крупные покупки, важные переговоры. Всё, что заложите сейчас, принесет плоды зимой. Ноябрь — время завершать дела и собирать результаты. В деньгах стабильность, но без резких скачков. Главное — не уйти в перфекционизм и вовремя отдыхать.

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Осень — время общения и связей. Сентябрь принесет много встреч, полезных контактов и приятных сюрпризов в личном. В октябре возможны нестандартные решения и творческие прорывы. Ноябрь — период легкости. Но важно беречь бюджет, потому что легко потратить лишнее. Главный вызов — не распыляться на пустые разговоры.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Осень — глубокий и эмоциональный сезон. Сентябрь хорош для семьи, дома и внутреннего комфорта. Октябрь принесет озарения — вы поймете, кто с вами на самом деле, и куда двигаться дальше. Ноябрь призывает к спокойствию: творчество, медитация, планирование. Доверяйте интуиции — она сейчас особенно сильна.

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Анастасия ФилимоноваАнастасия Филимонова
Анастасия Филимонова
Астролог Знак зодиака Осень
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