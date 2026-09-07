В США подвели итоги переговоров с Россией и Украиной: чего ждать дальше

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о существенном прогрессе по итогам переговоров в Москве и Киеве. В том числе стороны продвинулись в согласовании дополнительных трехсторонних переговоров, написал он в соцсети X.
«Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров», — сообщил спецпосланник.
По его словам, переговорщики США посетили Москву и Киев по указанию президента Дональда Трампа, чтобы способствовать завершению конфликта между Россией и Украиной. Перед поездкой российская и украинская стороны договорились о трехдневном прекращении огня, чтобы сделать возможным проведение обсуждений.
Уиткофф, Джаред Кушнер и представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина США встретились с президентом России Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложения сторон. В Киеве к делегациям также присоединились советники по нацбезопасности из Великобритании, Германии и Франции, чтобы совместно выработать дальнейшие шаги.
«Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие и добиться прочного и стабильного мира», — написал Уиткофф.
Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сначала провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась более трех часов, ее назвали «содержательной, конструктивной и предельно откровенной». После этого американская делегация направилась в Киев. Там во время итоговой пресс-конференции Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа занимается созданием «мирного пакета» по урегулированию конфликта. В Кремле подчеркнули, что прошедшие встречи с американской стороной стали маленьким шагом в сторону мира, а также допустил возобновление трехсторонних переговоров по Украине.