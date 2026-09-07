В США подвели итоги переговоров с Россией и Украиной: чего ждать дальше

Стив Уиткофф отметил прогресс в украинском вопросе Источник: AP / Evan Vucci

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о существенном прогрессе по итогам переговоров в Москве и Киеве. В том числе стороны продвинулись в согласовании дополнительных трехсторонних переговоров, написал он в соцсети X.

«Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров», — сообщил спецпосланник.

По его словам, переговорщики США посетили Москву и Киев по указанию президента Дональда Трампа, чтобы способствовать завершению конфликта между Россией и Украиной. Перед поездкой российская и украинская стороны договорились о трехдневном прекращении огня, чтобы сделать возможным проведение обсуждений.

Уиткофф, Джаред Кушнер и представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина США встретились с президентом России Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложения сторон. В Киеве к делегациям также присоединились советники по нацбезопасности из Великобритании, Германии и Франции, чтобы совместно выработать дальнейшие шаги.

«Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие и добиться прочного и стабильного мира», — написал Уиткофф.