НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

5 м/c,

зап.

 750мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,19
EUR 100,17
Влетел на «Мерседесе» в остановку
Отца и дочь спасли из болота
Ярославль из Лего
15 лет без «Локомотива»
Где провести роскошный корпоратив
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
Фильмы про «Локомотив»
Политика Переговоры России и США Спецоперация на Украине В США подвели итоги переговоров с Россией и Украиной: чего ждать дальше

В США подвели итоги переговоров с Россией и Украиной: чего ждать дальше

Спецпредставитель Трампа рассказал, кто присутствовал на обсуждении

180
Стив Уиткофф отметил прогресс в украинском вопросе | Источник: AP / Evan VucciСтив Уиткофф отметил прогресс в украинском вопросе | Источник: AP / Evan Vucci

Стив Уиткофф отметил прогресс в украинском вопросе

Источник:

AP / Evan Vucci

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о существенном прогрессе по итогам переговоров в Москве и Киеве. В том числе стороны продвинулись в согласовании дополнительных трехсторонних переговоров, написал он в соцсети X.

«Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров», — сообщил спецпосланник.

По его словам, переговорщики США посетили Москву и Киев по указанию президента Дональда Трампа, чтобы способствовать завершению конфликта между Россией и Украиной. Перед поездкой российская и украинская стороны договорились о трехдневном прекращении огня, чтобы сделать возможным проведение обсуждений.

Уиткофф, Джаред Кушнер и представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина США встретились с президентом России Владимиром Путиным и лидером киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложения сторон. В Киеве к делегациям также присоединились советники по нацбезопасности из Великобритании, Германии и Франции, чтобы совместно выработать дальнейшие шаги.

«Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие и добиться прочного и стабильного мира», — написал Уиткофф.

Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сначала провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась более трех часов, ее назвали «содержательной, конструктивной и предельно откровенной». После этого американская делегация направилась в Киев. Там во время итоговой пресс-конференции Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа занимается созданием «мирного пакета» по урегулированию конфликта. В Кремле подчеркнули, что прошедшие встречи с американской стороной стали маленьким шагом в сторону мира, а также допустил возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Стив Уиткофф Спецоперация на Украине Владимир Путин Владимир Зеленский Мирные переговоры
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
6 минут
Ивработы тут как тут. И всё под копирку.
Гость
24 минуты
переговоры это уже лучше чем ничего
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Боюсь быть худшим»: честная колонка пятиклассника о том, почему страшно переходить в старшую школу
Марк Гуськов
Супер-эксперт по видеоиграм, аниме, мультикам, школьной столовой и капризам для мамы.
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем