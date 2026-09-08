В Ярославле появились два объекта в честь ХК «Локомотив»

В Ярославле появились площадь Чемпионов и аллея имени Ивана Ткаченко Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле официально появились два новых объекта, связанных с ХК «Локомотив».

7 сентября мэр города Артем Молчанов подписал постановление о присвоении наименования новой аллее в Дзержинском районе — место будет называться «Аллея Ивана Ткаченко». Также в этот день глава города распорядился присвоить территории у спортивного комплекса «Арена-2000» в Красноперекопском районе название «Площадь Чемпионов».

Напомним, создание аллеи Ивана Ткаченко началось в 2025 году. 1 декабря во Всероссийский день хоккея она была торжественно открыта, но работы по благоустройству еще продолжались. Аллея расположилась на улице Панина, рядом со Свято-Тихоновским храмом. Место оформлено в хоккейной тематике. Здесь размещены скамейки в виде шайб и фонари в форме клюшек, рядом создан мурал посвящённый ХК «Локомотив».

Иван Ткаченко — капитан ярославской хоккейной команды «Локомотив», которая разбилась 7 сентября 2011 года. Он выдающийся спортсмен, который дважды вместе с «Локомотивом» становился Чемпионом России. При этом он был и человеком с большой буквы. После его гибели выяснилось, что Иван анонимно перечислял большие суммы в благотворительные фонды на лечение детей.

О том, что площадь у «Арены-2000» в Ярославле переименуют в честь хоккеистов «Локомотива» стало известно еще летом 2025 года. После получения ярославским хоккейным клубом второго Кубка Гагарина в сезоне 2025–2026 губернатор Михаил Евраев пообещал присвоить одной из локаций Ярославля наименование в честь чемпионов. Выбирали из нескольких вариантов, но в ходе голосования победила площадка около «Арены-2000».