Обязательные курсы на работе и уроки в школах: детей и взрослых будут учить новым цифровым стандартам

Специализированный перечень правил и рекомендаций по безопасному взаимодействию с системами искусственного интеллекта внедрят в России. Новые стандарты призваны научить детей и взрослых безопасно применять цифровые технологии, распознавать дипфейки и защищать личные сведения при работе с алгоритмами машинного обучения. Об этом говорится в утвержденной правительством РФ концепции повышения уровня цифровой грамотности.
«Для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач: формирование специализированного перечня правил по взаимодействию с системами искусственного интеллекта. Правила будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения», — сообщается в тексте концепции правительства РФ.
Помимо стандартов работы с искусственным интеллектом, документ предусматривает создание единых рекомендаций по безопасному поведению в цифровой среде с учетом особенностей уязвимых категорий граждан.
Разработанные стандарты безопасности планируют внедрить в систему образования — от детских садов и школ до техникумов, вузов и программ повышения квалификации. Кроме того, для организаций всех форм собственности подготовят методические рекомендации по созданию корпоративных обучающих курсов цифровой грамотности как обязательного элемента управления рисками. В виде нативной рекламы информацию планируют размещать на интернет-порталах, в мобильных приложениях, соцсетях и мессенджерах.