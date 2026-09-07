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Страна и мир Обязательные курсы на работе и уроки в школах: детей и взрослых будут учить новым цифровым стандартам

Обязательные курсы на работе и уроки в школах: детей и взрослых будут учить новым цифровым стандартам

В правительстве разработали единую концепцию

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Для безопасного использования нейросетей разработают рекомендации | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаДля безопасного использования нейросетей разработают рекомендации | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Для безопасного использования нейросетей разработают рекомендации

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Специализированный перечень правил и рекомендаций по безопасному взаимодействию с системами искусственного интеллекта внедрят в России. Новые стандарты призваны научить детей и взрослых безопасно применять цифровые технологии, распознавать дипфейки и защищать личные сведения при работе с алгоритмами машинного обучения. Об этом говорится в утвержденной правительством РФ концепции повышения уровня цифровой грамотности.

«Для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач: формирование специализированного перечня правил по взаимодействию с системами искусственного интеллекта. Правила будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения», — сообщается в тексте концепции правительства РФ.

Помимо стандартов работы с искусственным интеллектом, документ предусматривает создание единых рекомендаций по безопасному поведению в цифровой среде с учетом особенностей уязвимых категорий граждан.

Разработанные стандарты безопасности планируют внедрить в систему образования — от детских садов и школ до техникумов, вузов и программ повышения квалификации. Кроме того, для организаций всех форм собственности подготовят методические рекомендации по созданию корпоративных обучающих курсов цифровой грамотности как обязательного элемента управления рисками. В виде нативной рекламы информацию планируют размещать на интернет-порталах, в мобильных приложениях, соцсетях и мессенджерах.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Нейросеть Искусственный интеллект IT-курсы Методические рекомендации Цифровая безопасность
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Комментарии
1
Гость
56 минут
У нас на заводе взяли и запретили просто, вот и вся разработанная концепция.
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Гость
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