Обязательные курсы на работе и уроки в школах: детей и взрослых будут учить новым цифровым стандартам

Для безопасного использования нейросетей разработают рекомендации Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Специализированный перечень правил и рекомендаций по безопасному взаимодействию с системами искусственного интеллекта внедрят в России. Новые стандарты призваны научить детей и взрослых безопасно применять цифровые технологии, распознавать дипфейки и защищать личные сведения при работе с алгоритмами машинного обучения. Об этом говорится в утвержденной правительством РФ концепции повышения уровня цифровой грамотности.

«Для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач: формирование специализированного перечня правил по взаимодействию с системами искусственного интеллекта. Правила будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения», — сообщается в тексте концепции правительства РФ.