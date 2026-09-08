У ТЦ в Ярославской области загорелись три машины

В Ярославской области сгорели три машины Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области загорелись три автомобиля. Инцидент произошел в Переславле-Залесском, у торгового центра по адресу № 41б по улице Магистральная. Там же рядом находится магазин автозапчастей.

По информации от регионального МЧС, сообщение о пожаре им поступило 7 сентября в 21:39. На место отправили восемь спасателей на двух спецмашинах. В 22:25 огонь потушили.

«Пострадавших нет», — отчитались в ведомстве.

Если вы стали очевидцем пожара, звоните по телефону экстренных служб — 112.

Самим же машинам от огня досталось. У одной поврежден моторный отсек, у второго автомобиля — лакокрасочное покрытие, а у третей машины — фара и бампер.