Перемирие между Россией и Украиной сорвалось, удары продолжились во время переговоров: главное о налетах

Украинская сторона снизила атаки лишь 5 сентября, но вскоре продолжила удары с новой силой (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня на время визита американских спецпосланников. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву и Киев для обсуждения урегулирования украинского кризиса. Несмотря на договоренность, Украина нарушила свои обязательства, возобновив боевые действия. Тем не менее в ходе переговоров между сторонами был достигнут определенный прогресс. Всё, что об этом известно, собрали в материале.

Удары в разгар перемирия

Для подготовки контактов с американской делегацией Россия и Украина объявили временное перемирие. Огонь прекратили до 8 сентября.

При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не договаривалась с Украиной о прекращении огня больше чем на три дня. Украинская сторона снизила количество атак 5 сентября, однако позже налеты по России продолжились с новой силой и не прекращались до 8 сентября.

Без последствий не обошлось. В Белгородской области во время удара по автомобилю погибла женщина. Еще один человек пострадал, ему оказали необходимую помощь, сообщили в оперативном штабе региона.

Во время следующей атаки в регионе погибли еще три человека, пять жителей получили травмы. В разных районах региона из-за ударов беспилотников разрушены несколько частных домов. Кроме того, повреждения получили коммерческие и социальные объекты, предприятия и автомобили.

Массированной атаке беспилотников подверглась и Ростовская область. Дроны повредили многоквартирные и частные дома. В результате ударов по региону пострадал ребенок и двое взрослых.

Взрывчаткой убило девочку-подростка в Севастополе. Еще три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

В Пермском крае беспилотники били по многоквартирным домам. Там погиб один человек, несколько пострадали.

Неспокойно было и в Саратовской области. Там во время ударов пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всем раненым оказывают помощь.

Страны планируют возобновить трехсторонние переговоры

Встреча президента России Владимира Путина и американских коллег Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера состоялась 5 сентября. Переговоры длились более трех часов и носили предельно откровенный характер.

«Беседа была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции», — рассказал подробности помощник президента Юрий Ушаков.

При этом спецпосланники Трампа представили ряд соображений по урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, Путин подробно изложил российскую позицию, подчеркнув необходимость устранения всех первопричин конфликта.

Также он подтвердил настрой на совместную работу с Вашингтоном по поиску политико-дипломатических решений. Отдельное внимание на встрече было уделено действиям властей в Киеве. По словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова президента РФ о том, что киевский режим перестал скрывать свою сущность.

После этого представители США пообещали использовать оценки, озвученные президентом России, во время своих контактов в Киеве. Они состоялись 6 сентября и длились около четырех часов.

На итоговой пресс-конференции Джаред Кушнер сообщил, что администрация Дональда Трампа разрабатывает «мирный пакет» для урегулирования ситуации в Украине. Вашингтон планирует вернуться к трехсторонним переговорам.

«Мы со Стивом [Уиткоффом] считаем, что было бы продуктивно вернуться к трехстороннему формату, который нам удалось организовать около шести месяцев назад. Мы поговорили с обеими сторонами, поэтому надеемся, что очень скоро добьемся прогресса в этом вопросе», — сказал Кушнер.

Переговоры вышли на новый уровень. Уиткофф отметил, что о встрече представителей России, Украины и США объявят в ближайшее время. Он добавил, что на переговорах в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным удалось добиться значительного прогресса.