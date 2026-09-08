В турецкой Анталье начался крупный пожар: людей массово эвакуируют, на центр города выпал пепел

Огонь быстро распространился под воздействием ветра Источник: Sabah / X

В курортной провинции Анталья разгорелся мощный лесной пожар, из-за которого власти экстренно эвакуируют жителей трех микрорайонов. Автомагистрали перекрывают, а хлопья пепла оседают прямо на центр города.

«Лесной пожар, который начался около 18 часов 7 сентября в Анталье, в лесном массиве района Аксу, быстро распространился под воздействием ветра. Пепел, образовавшийся в зоне пожара, упал на центр Антальи», — пишет турецкое издание Sabah.

Очаги возгорания зафиксированы сразу в четырех районах: Караез, Экшили, Кызыллы и Чамлыбел. Местная жандармерия через громкоговорители призвала жителей срочно покинуть дома. Медицинская помощь потребовалась трем гражданам с ограниченными возможностями здоровья и нескольким лесным рабочим, которые отравились продуктами горения.

Из-за плотного задымления и подошедшего к трассе огня полиция закрыла движение по Северной кольцевой автодороге и шоссе Анталья — Ыспарта. Местные жители пытаются сдержать пламя с помощью тракторов, опахивая землю и выстраивая защитные баррикады у построек.

Пожар в Турции тушат наземной техникой и с воздуха Источник: Ahmet Basgen/ Anadolu