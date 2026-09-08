«Братик говорил, что ему больно, а потом умер»: что стало с 5-летней девочкой, чей отец вырезал всю семью и оставил ее в запертой квартире на три дня

Владимир Беляев отбывает пожизненный срок за убийство жены и маленьких детей в Уфе Источник: МВД Башкирии

В начале 2010-х годов Россию потрясла история 5-летней девочки, которая 3 дня находилась в квартире с убитыми мамой, братьями и сестрой. Преступником оказался глава семьи, на которого жена жаловалась в полицию почти за полгода до трагедии, но уголовное дело возбудили уже после ее гибели. Почему так вышло и как сложилась судьба выжившего ребенка — в материале наших коллег из UFA1.RU.

Помилуй, Господи

В Соликамский городской суд из года в год приходит заявление Владимира Беляева, который просит о смягчении меры наказания. Там, в 200 километрах к северу от Перми, находится одна из самых строгих исправительных колоний России — ИК-2, известная под названием «Белый лебедь». В ней содержат особо опасных преступников.

На все ходатайства Беляева, которые UFA1.RU нашел в картотеке, отвечают не то чтобы отказом, но судьи снова и снова просят уточнить, на каком основании тот считает, что заслуживает снисхождения и чего конкретно хочет. Так и пишут: «Из содержания ходатайства не ясна просьба осужденного».

«Помилование осуществляется президентом РФ, то есть в ином процессуальном порядке. В ходатайстве не содержится достаточных данных, позволяющих его рассмотреть, восполнить которые невозможно. Судья лишен возможности рассмотреть ходатайство осужденного по существу», — указано в одном из судебных актов.

И так или почти так в каждом решении: Беляева просят разъяснить суть его прошения, подкрепить документами и отмечают, что если он недоволен таким ответом, то может подать апелляцию, после чего он шлет новое письмо. Последнее пришло 29 декабря 2025 года — с тем же результатом.

Камера «Белого лебедя» Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Впрочем, вполне может быть, что это обращение — не последнее, ведь Владимир Беляев приговорен к пожизненному заключению. В 2012 году он зарезал свою жену, сыновей трех и четырех лет, а также десятимесячную дочку. Выжила лишь еще одна дочь, которая три дня провела в квартире с телами убитых. Тогда ей было 5 лет.

«На суде она тоже давала показания, — вспоминает в разговоре с UFA1.RU один из друзей семьи. — Слушать это было невыносимо. Нож задел ее по касательной, и только поэтому она выжила. Сказала, что, когда папа ушел, один братик тоже был жив. Он говорил, что ему очень больно, а потом умер. Выйти из квартиры, чтобы позвать помощь, она боялась».

В семье и до того царила атмосфера страха. Владимир избил жену в первый же день после венчания в церкви, в которой они и познакомились. В ЗАГСе брак пара не регистрировала, потому что у Беляева не было паспорта. После он колотил жену регулярно, а та, несмотря на увещевания близких, долгое время не обращалась в полицию и не уходила от мужа.

«Тамара (имя изменено. — Прим. ред.) пришла ко мне в очках, за которыми пыталась спрятать синяки, и я спросила: " Если он уже так бьет, что будет дальше? " — говорит UFA1.RU подруга убитой. — Она была очень добрым человеком и прощала его. Я сама пошла с ним разбираться, выругала, и он даже слова не сказал, тихий-тихий был».

Тихушник

Познакомились Владимир и Тамара в Крестовоздвиженской церкви Уфы. Однажды он пришел туда с вещами в пакете и попросил приюта. Служители не отказывали нуждающимся в помощи — и его тоже пустили. Он помогал следить за порядком, работал на кухне и первое время никаких нареканий не вызывал.

Крестовоздвиженская церковь Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В храм Беляев пришел после освобождения из колонии, а паспорта не имел, потому что находился в стране нелегально. Он родился в 1973 году в крымском Белогорске, который тогда считался частью Украинской АССР, в детстве с родителями переехал в Казахстан, откуда в 1996-м перебрался в Россию и загремел за решетку.

«Его мать говорила, что он с детства уже вызывал, так скажем, поводы для беспокойства. Неуправляемым рос. У него еще брат был, тоже сидел. Сам-то он не всё время буянил, по большей части казался вполне нормальным, тихим, но находило иногда на него что-то, будто бесы вселялись», — рассказывает UFA1.RU знакомый семьи Владимира.

Из церкви его всё-таки попросили уйти, когда он в приступе гнева с арматурой напал на другого постояльца. Никто заявления подавать не стал, удовлетворившись тем, что изгнали смутьяна. Это произошло, когда он уже жил с Тамарой. Он продолжал ее избивать, а она — рожать ему детей.

Одно время пара жила у родителей Тамары, и ее близкие остались не в восторге от Владимира. Родственники не могли спокойно наблюдать, как тот обращается с женой и детьми, но в ответ на замечания он стал бросаться и на них. В итоге Беляева выгнали, умоляя Тамару остаться, но она снова отправилась вслед за мужем.

Только после рождения четвертого ребенка она наконец не выдержала. В январе 2012 года, когда они жили в Деме (жилой и административный район в Уфе. — Прим. ред.), Владимир взбесился из-за плача дочки, которой едва исполнилось 5 месяцев, и начал ее колотить. Защищавшей девочку Тамаре он резаком ранил руки, грудь и лицо, после чего сбежал, оставив жену и детей в ужасе.

«В следующий раз точно прикончит»

На этот раз Тамара подала заявление в полицию. Однако уголовное дело возбудили лишь спустя пять месяцев — 16 июня, когда у дома уже собралась толпа, а Владимир расправился с семьей. Пятилетняя Наташа (имя изменено. — Прим. ред.) спала рядом с убитой матерью. А разбудила ее вспышка фотоаппарата в руках криминалиста. Обомлевшим следователям девочка сказала, что хочет кушать.

Девочку срочно унесли из квартиры и доставили медикам Источник: МВД Башкирии

Поданное в начале года заявление Тамары сотрудники полиции перекинули в отделение другого района республики, где, по их версии, мог скрываться Беляев, и на этом сочли свою работу выполненной. Пока уголовное дело «ждало» возбуждения, Владимир вымолил прощения у жены, и она втайне от друзей и родных переехала с детьми к нему на другой конец города и поменяла номер телефона.

«Я говорила ей, что нельзя ему верить. Но она считала, что должна его простить, дать шанс, они же перед Богом брак заключили, он же отец. Я говорила: " Он уже резать тебя начал, в следующий раз точно прикончит " . Она не послушала», — вспоминает подруга убитой.

Семья переехала в другой район города, Черниковку. Новые соседи, глядя на временно успокоившегося Беляева, не подозревали, какой кошмар назревает. Долго ждать повода для очередной ссоры не пришлось. Глава семьи вернулся домой в недобром расположении духа, потому что лишился работы.

«Он же специально увез их подальше, — считает знакомый с семьей Владимира. — Он знал, что нам на глаза уже появляться нельзя, что мы против того, чтобы Тамара его к себе и детям подпускала. Он к тому моменту уже всех от себя отвратил, даже родная мать понимала, что рядом с ним находиться опасно».

Домой Беляев заявился уже пьяным. Дети спали, но проснулись, когда услышали, как папа ругается с мамой на кухне, и начали плакать. Старшая дочь заглянула туда и увидела, что Владимир забивает Тамару ножом. Увидев Наташу, он полоснул лезвием и девочку, а затем пошел в спальню, где одного за другим зарезал сыновей и 10-месячную дочь.

На допросе Беляев пытался убедить следователя, что жена первая на него бросилась Источник: МВД Башкирии

После этого Владимир снял с себя окровавленные вещи, переоделся в чистое, закрыл все окна и открыл конфорки на газовой плите. Он рассчитывал, что газ вызовет пожар, в котором сгорят трупы и улики. Но после его ухода притворявшаяся мертвой Наташа перекрыла газ.

Ножи и пакет с испачканными кровью вещами Беляев выбросил рядом с домом и пошел пьянствовать. Просохнув, он отправился к художнику из церкви, в которой познакомился с женой. Беляев позвал его на улицу и рассказал, что натворил. Затем Владимир встретил еще одного знакомого, которому также сообщил, что «почикал» всех своих.

Без семьи и родины

После задержания Беляева из-за отсутствия документов и путаной биографии в СМИ поначалу представляли как нелегального мигранта. Министерству иностранных дел Казахстана пришлось опровергать информацию о том, что он является их гражданином.

«Он прибыл на территорию республики Башкортостан без документов, подтверждающих его гражданство. По сведениям управления Федеральной миграционной службы России, Беляев имеет правовой статус лица без гражданства», — объясняли в Следственном комитете.

Тем не менее по российским законам в расследовании и последующем суде обвиняемому полагался адвокат. Тот спустя годы отметил, что Беляев мог на первый взгляд казаться тихим, но спокойным его на назовешь. К слову, на допросе Владимир заявлял, что жена первая схватилась за нож.

«Я не сам вызывался его защищать, получил назначение от государства, — подчеркивает адвокат. — Меня удивило, что в семье, которая познакомилась в церкви, произошло подобное. Он якобы верующий, а такое учинил. Приговором он, насколько помню, остался недоволен, но потом его интересы представлял уже другой юрист».

На первом суде Владимир Беляев вообще признал только угрозы жене и причинение ей легкого вреда здоровью. В апелляции к решению о пожизненном заключении он указал, что считает свое психиатрическое обследование «неполноценным», и просил смягчить наказание.

«Беляев каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает. В период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, он не обнаруживал какого-либо временного психического расстройства, а находился в состоянии простого алкогольного опьянения», — заключали эксперты.

На суде Беляева назвали «исключительно опасным» Источник: МВД Башкирии

То есть, по мнению специалистов, подсудимый был вменяем в момент преступления и мог отдавать отчет своим действиям. Верховный суд России, куда Владимир подал апелляцию, счел, что решение коллег из Башкирии полностью соответствует преступлению, которое совершил Беляев.

Снимайте погоны

Примечательно, что приговор вынесли 28 января 2013-го — ровно через год после того, как Беляев нанес жене ранения, о которых она сообщала в полицию. Пока шло расследование дела об убийстве, начальника демской полиции и его заместителя уволили, а двух сотрудников еще и судили.

«Следователь и оперуполномоченный неоднократно вносили в процессуальные документы ложные сведения и направили материалы необоснованно, якобы по территориальности, в другой район республики, — заявляли в следкоме Башкирии. — Длительное непринятие решения повлекло совершение Беляевым более тяжкого преступления».

В суде было установлено: следователь докладывал руководству, будто Тамара помирилась с мужем и не имеет к нему претензий. На указания о недоработках он жаловался, что не успевает их исправить из-за высокой загрузки. А когда поступил приказ сдать материал, сотрудник заявил, что передал его в отдел другого района, где якобы мог скрываться Беляев.

Но тот на суде над полицейскими проходил тоже в качестве свидетеля. Владимир рассказал, что после того, как жена подала заявление, его доставили в отделение, но на следующее утро отпустили, и ни от кого он не скрывался. Кстати, Беляев говорил, что на допросе признал, что нанес раны жене. И да, они действительно помирились уже через месяц.

«Всё простит»

«Мне до сих пор хочется плакать, когда я ее вспоминаю, — говорит UFA1.RU подруга покойной. — Не было в моей жизни человека добрее нее, готового поддержать и помочь в любую секунду. У меня в голове не укладывается, как она сошлась с Беляевым. Он как чувствовал, что она просто не умеет злиться и быть жесткой, всё простит».

Уволенный начальник отдела полиции называл снятие с должности незаконным, поскольку, по его словам, решение принималось во время его нахождения на больничном, и требовал 700 тысяч рублей в качестве компенсации. Всего после трагедии МВД привлекло к дисциплинарным взысканиям 25 руководителей и сотрудников управления.

Следователя и оперативника из Демы приговорили к году лишения свободы условно, а первого к тому же обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Они продолжали настаивать на своей невиновности и в 2022 году дошли до кассационного суда, где добились сокращения срока наказания до 8 месяцев и снятия запрета на работу в правоохранительных органах. Пытаясь установить, чем сейчас занимается бывший следователь, UFA1.RU нашел в базе данных «Контур.Фокус» пункт техосмотра в Уфе, который зарегистрирован на него как на индивидуального предпринимателя.

Наташе сейчас уже 19 лет. После смерти мамы опекунство над ней оформила тетя — сестра покойной. Как сироте ей полагалось жилье от государства, что подтверждается решением суда. На заседании при уточнении данных родителей Наташа указывала, что в графе «отец» ее свидетельства о рождении стоит прочерк

Беляев на суде Источник: МВД Башкирии

Аналогичная ситуация была и с документами других детей Тамары: она не регистрировала отношения с Владимиром Беляевым. Через друзей и родных UFA1.RU передал Наташе предложение рассказать, как сложилась ее жизнь. Однако, по словам близких, вспоминать о Беляеве девушка не имеет ни малейшего желания. Он для нее никто, и это подтверждено официально.