«Сегодня планета плакала»: ярославские болельщики почтили память небесной команды «Локомотив»

15 лет с трагедии ярославского «Локомотива» Источник: Александр Куренной / 76.RU

7 сентября в Ярославле прошли памятные мероприятия. В 15-юю годовщину трагедии «Локомотива» в городе провели три панихиды: в Успенском кафедральном соборе, на Леонтьевском кладбище, где захоронены многие члены команды, и на месте крушения Як-42 в Туношне.

В форме команды, держа в руках гвоздики и себя, чтобы не заплакать, стояли болельщики. А в голове — воспоминания о страшном дне.

«Очень долго плакал»

Болельщики «Локомотива» Арина, Алексей и Александр не первый год приезжают на Леонтьевское кладбище в годовщину трагедию.

«Я с 2011 года хожу. Постоянно поддерживаю команду. Они помогли нам все кубки выиграть. Сегодня планета плакала, и все мы скорбим. Команда сильная была и сейчас тоже неплохая команда. Спасибо Александру Радулову, он забивает. В Туношну как-нибудь съездим, как будет возможность», — рассказал Александр.

Он вспоминает, что узнал о трагедии из выпуска новостей.

«Очень долго плакал», — признался болельщик.

Почтить память болельщики приезжали в джерси Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Вроде мужик, но плакал долго»

Владимир с утра 7 сентября съездил в Туношну на место крушения самолета. После присоединился к другим болельщикам, посетив панихиду на Леонтьевском кладбище. Он давно болеет за «Локомотив». Игроков небесной команды знает хорошо.

«Я железнодорожник вообще по образованию. Тут уже как бы призвание такое было — болеть за команду, то есть что в футболе, что в хоккее, соответственно», — поделился болельщик.

О дне трагедии вспоминать Владимиру тяжело. Новость он услышал в новостях и не смог сдержать слез.

«Вроде мужик как бы, но плакал очень долго. А как без этого? Сейчас тоже такие же мысли, такие же эмоции посещают, когда приезжаешь на мемориал в Туношне или вот сюда», — рассказал болельщик.

Спустя 15 лет говорить о трагедии всё также тяжело Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Ярославль живет хоккем»

Супруги Мария и Даниил памятные мероприятия в день трагедии посещают уже много лет. Пока не были знакомы, ездили по раздельности, вместе приезжают в Туношну второй раз.

Даниил болеет за команду с шести лет. Тогда он увидел «Локомотив» в игре и сразу влюбился.

«Я закатил истерику, говорил, что хочу в Ярославль переехать только ради хоккея», — вспомнил болельщик.

Супруга Мария с самого детства болеет за команду. Она родилась и выросла в Ярославле.

«Я знаю то, что Ярославль живет хоккеем, и на самом-то деле город хоккейный. Долгое время не могла вернуться [в Ярославль]. После трагедии особенно вообще никак. Относительно недавно стали ходить вновь на матчи», — рассказала Мария.

Болельщики из года в год посещают памятные места Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Всех помянули»

Наталья первый раз посетила памятное мероприятие в Туношне. Хотя к самому мемориалу ездила постоянно. Предана клубу с 1999 года, когда клуб еще носил название «Торпедо».

«Мы с фанатами приехали специально на автобусах. Сегодня были в Рыбинске, были на Чурилковском кладбище у Саши Галимова, заезжали к дому Вани Ткаченко. Всем цветочки положили, всех помянули», — рассказала Наталья.

В годовщину трагедии болельщики объезжали знаковые места Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Мы вели прямую трансляцию с памятных мероприятий.