Продают по 250 рублей за литр! Как россияне делают деньги на топливном кризисе

Некоторые водители приезжают на заправки с полным багажником канистр Источник: читатель E1.RU

Во время так называемой второй волны топливного кризиса в Екатеринбурге и Свердловской области активизировались продавцы, предлагающие оперативно решить проблему нехватки бензина. Расчет таких предпринимателей — в основном на тех, кто готов потратиться больше, чем обычно, лишь бы не колесить по городу в поисках топлива, а потом не стоять за ним часами в очередях.

Предприимчивые уральцы на пике бензинового кризиса начали продавать бензин с рук. Серый рынок появился в условиях дефицита топлива на заправках в Свердловской области. Законно ли это и можно ли наказать таких перекупщиков, разбирались журналисты E1.RU.

Три способа заработать на топливном кризисе

Самый популярный способ навариться — перепродать бензин по цене, в несколько раз превышающей его стоимость на заправках. Такие объявления часто расходятся по чатам в мессенджерах. Прайс достигает отметки в 200–250 рублей за литр, причем иногда независимо от марки бензина. Полный бак объемом 40 литров обойдется в 8–10 тысяч рублей. Для сравнения: если заправляться, к примеру, на «Газпромнефти» 92-м или 95-м, расходы составят всего 2600–2750 рублей.

Вот пример одного из таких объявлений. Его автор уточняет, что купить топливо можно круглосуточно, но не меньше десяти литров за раз.

Источник: читатель E1.RU

Мы дозвонились по номеру, указанному в одном из подобных объявлений.

«Мы не афишируем сильно, я удивлен, что рассылают наш номер. Мы больше своим помогаем. Покупаем на нефтебазах, по 150 рублей за литр нам привозят. Мы занимаемся катерами, яхтами, они много топлива едят. Берем топливо для себя, сами катаемся на нем. Всё, что остается, продаем», — объяснил продавец.

Иногда площадкой для объявлений становятся чаты с обсуждением дорожной обстановки на специальных сервисах. Продавцы ставят геометку, а в описании предлагают водителям сделку.

Источник: читатель E1.RU

Иногда товар продают вместе с услугой. Некоторые особо заботливые продавцы готовы доставить канистру прямо к автомобилю — неважно, припаркован он на стоянке у дома или заглох на трассе. Такие предложения можно найти как на сайтах объявлений, так и в различных чатах. Прайс только за доставку начинается от 1000 рублей и зависит от дальности поездки. Стоимость услуги с учетом топлива будет выше — как, например, в этом объявлении.

Источник: читатель E1.RU

Другой продавец, с которым нам удалось пообщаться, обещал доставить бензин в центр Екатеринбурга за 4000 рублей при отдельной оплате самого топлива.

«По стоимости будет 4000 рублей доставка, плюс 10 литров бензина отдельно по чеку оплачивается. 95-й, как на „Газпроме“, — 75 рублей за литр (95-й на „Газпромнефти“ стоит 68,5–70,5 рублей. — Прим. ред.). В качестве гарантии чек можем показать», — рассказал продавец.

Пока одни продают бензин, другие предлагают отстоять за вас очередь перед АЗС. Вот одно из таких предложений с сайта объявлений: «Нет времени стоять в очереди? Я сделаю это за вас! На вашей или своей машине, стаж вождения — 19 лет. В любое время суток. От 5000 рублей за услугу», — написал «предприниматель».

Откуда берутся спекулянты

Маркетолог Тамара Поспелова объяснила появление такого большого количества объявлений о перепродаже топлива резким ростом спроса.

«Когда появляется спрос, появляется предложение. Мы все понимаем, что бензин сегодня — это главный ресурс любого городского жителя с машиной, ему нужно иметь возможность перемещаться. Поэтому, конечно, когда возникают какие-то ограничения в объемах, появляется спрос. Для того чтобы как-то достать топливо, люди готовы платить. И пока такой спрос будет, такие предложения тоже будут. Так работают законы маркетинга», — отметила эксперт.

Законно ли это?

Юрист Павел Невольниченко рассказал, что ответственность за продажу товаров по завышенной цене, то есть за спекуляцию, законами РФ не предусмотрена.

«Ответственности как таковой здесь нет. Это спрос, который породила ситуация. Вопросы к этим людям есть только с точки зрения морали.

Но давайте абстрагируемся от топливного кризиса, представим себе, что человек просто продает бензин в канистрах. Никто не скажет ему, что он негодяй и наживается на ситуации, даже если он продает, к примеру, по 500 рублей за литр и у него один человек в год покупает это топливо. Это договор купли-продажи в чистом виде, может быть, с элементами поставки. У него есть товар, он его реализует, цена согласована. У нас есть 421-я статья Гражданского кодекса „ Свобода договора “: вы можете заключать договор хоть с кем, договор на любых условиях, если это не противоречит закону», — объяснил юрист.

Иными словами, то, что канистра бензина в некоторых случаях стоит 5000 рублей, не нарушает закон: покупатель приобретает ее по такой цене, если хочет, а может и отказаться от сделки. Также нет нарушения закона и в том случае, когда один человек стоит в очереди за другого за плату. Тут работает договор возмездного оказания услуг или договор поручения.

«С юридической точки зрения я не вижу здесь оснований кого-то за что-то привлекать. Можно занимать очередь и получать за это деньги, можно продавать бензин по любой цене. Не вижу здесь нарушений. Не будет же ФАС интересоваться, почему я так дорого продал вам, к примеру, шкаф по объявлению», — поразмышлял Павел Невольниченко.

Но нюанс в том, что бензин — это не шкаф и его оборот ограничен.

«Для его реализации недостаточно зарегистрироваться в качестве предпринимателя: такая деятельность требует получения лицензии, которую могут оформить только юридические лица и индивидуальные предприниматели при соблюдении установленных требований. Поэтому систематическая перепродажа бензина без соблюдения требований законодательства может повлечь административную, а в отдельных случаях — уголовную ответственность .

Физическое лицо не может получить такую лицензию и, соответственно, не вправе вести продажу топлива. Если человек систематически приобретает бензин на АЗС и перепродает его без регистрации в качестве ИП, такие действия могут быть квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность. Если же предприниматель зарегистрирован, но осуществляет продажу бензина без необходимой лицензии, возникает риск привлечения к ответственности за осуществление лицензируемой деятельности без соответствующего разрешения, — разъяснил юрист, управляющий партнер фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев.

Он добавил, что нарушителя могут оштрафовать, у него могут конфисковать топливо и тару. Уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы, может наступить при получении дохода более 2,25 миллиона рублей.

Помимо наказания за незаконную продажу топлива, есть и другие риски. В частности, при перевозке значительных объемов бензина нужно учитывать требования о перевозке и хранении опасных грузов.

Автоэксперт Дмитрий Ларионов уверен: если бы не спекулянты с канистрами, очереди за топливом были бы значительно короче, а бензина хватало бы всем желающим.

«Заправки ведь не подключены трубопроводом к НПЗ. Топливо им доставляют бензовозы. Самые крупные бензовозы вмещают 45 тонн, и это не такое большое значение, если представить, что один перекуп за одну ходку может увезти в багажнике до тонны, а он еще и далеко не один. Ресурс исчерпывается, очереди экспоненциально возрастают — помните же? Вот мы именно это в итоге и наблюдаем.

А перекуп продает бензин тому, кто готов заплатить кратно больше, но в другом месте. И в итоге этого бензина всё равно хватает для всех, просто происходит его перераспределение. Дефицит на заправке есть, дефицита в городе в целом нет. Всё просто. В итоге все усилия властей по стабилизации ситуации приводят лишь к обогащению перекупов и дальнейшему накалу», — написал Дмитрий Ларионов в авторской колонке для E1.RU.

С предложением наказывать спекулянтов еще в начале июля выступил, к примеру, депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Он считает, что тех, кто воспользовался ситуацией и заработал на дефиците топлива, нужно наказывать по законам «военного времени» и отправлять в штурмовое подразделение.

«Я считаю, что эти люди должны быть не казнены, но арестованы и отправлены помогать туда снабжать соляркой. И лучше бесплатно. Тот, кто воспользовался ситуацией и заработал сверхприбыль, — это суд, протокол, отпечатки пальцев и в „Z-Шторм“. Тут даже сомнений нет.

Вред, который они сегодня нанесли стране, ни в какие ворота не лезет и не сопоставим с той ситуацией, которая сегодня происходит. Идет раскачка общества. Мы понимаем, что люди злятся, стоя часами на заправках. Мы видим случаи, когда люди дерутся, кто-то без очереди пытается пролезть. Кто-то не продает солярку, сдерживает по высокой цене, а кто-то пытается очередь объехать — такова природа человека», — рассказал депутат.

Как вы относитесь к продавцам бензина из канистр? Отрицательно: считаю, их надо наказывать Отрицательно, но наказывать не за что: рынок есть рынок Хорошо, ведь они удовлетворяют спрос на топливо Мне всё равно, каждый крутится как может Напишу свое мнение в комментариях

Почитайте, что читатели E1.RU думают о спекулянтах с канистрами на АЗС, которые задерживают очереди. Также мы поговорили с экспертами о том, когда и при каком условии закончится дефицит бензина.