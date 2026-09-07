НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, дождь

ощущается как +7

0 м/c,

 750мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 86,19
EUR 100,17
Влетел на «Мерседесе» в остановку
Отца и дочь спасли из болота
Ярославль из Лего
15 лет без «Локомотива»
Где провести роскошный корпоратив
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
Фильмы про «Локомотив»
Дороги и транспорт Рейсы будут отменять: изменится расписание популярного поезда Ярославль-Москва

Рейсы будут отменять: изменится расписание популярного поезда Ярославль-Москва

В СЖД рассказали, с чем это связано

439
Изменится расписание двухэтажных поездов Ярославль-Москва в сентябре | Источник: Александр Куренной / 76.RUИзменится расписание двухэтажных поездов Ярославль-Москва в сентябре | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Изменится расписание двухэтажных поездов Ярославль-Москва в сентябре

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В сентябре из-за планового ремонта железнодорожных путей временно изменится расписание движения двухэтажного поезда «Аврора», курсирующего из Ярославля в Москву. Об этом рассказали в СЖД.

Несколько рейсов будут отменены. Поезд не будет отправляться из Ярославля и Москвы 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 сентября.

«"Аврора» отправлением из Ярославля 11, 15, 18, 22, 25, 29 сентября прибудет в Москву на 2 минуты позже действующего расписания», — уточнили в пресс-службе «Северной железной дороги».

Напомним, двухэтажный поезд-экспресс между Ярославлем и Москвой запустили 26 августа. Состав следует по маршруту без остановок, время в пути — 3 часа 4 минуты. Из Москвы поезд ежедневно отправляется в 13:00, из Ярославля — в 21:28.

В составе «Авроры» — 12 двухэтажных вагонов общей вместимостью 878 мест. В экономклассе вагон рассчитан на 102 пассажира, в бизнес-классе — на 58 человек плюс купе «сингл». Для удобства пассажиров в поезде предусмотрен вагон-бистро.

«С 2027 года не меньше половины составов на этом маршруте будут двухэтажными. В результате пассажиропоток между Москвой и Ярославлем вырастет с 5,3 тысячи до 8 тысяч человек в сутки», — обещал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее мы рассказывали, что из-за планового ремонта путей в Ярославской области временно изменится расписание пригородных поездов.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Двухэтажный поезд Аврора Ремонт СЖД
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
16 минут
Жаль, люблю этот поезд как минимум за супер мизерную стоимость. Но ладно, это лишь на чуть-чуть
Гость
20 минут
Ремонт временный, а все временное пройдёт со временем
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Боюсь быть худшим»: честная колонка пятиклассника о том, почему страшно переходить в старшую школу
Марк Гуськов
Супер-эксперт по видеоиграм, аниме, мультикам, школьной столовой и капризам для мамы.
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Рекомендуем