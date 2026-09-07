Рейсы будут отменять: изменится расписание популярного поезда Ярославль-Москва

Изменится расписание двухэтажных поездов Ярославль-Москва в сентябре Источник: Александр Куренной / 76.RU

В сентябре из-за планового ремонта железнодорожных путей временно изменится расписание движения двухэтажного поезда «Аврора», курсирующего из Ярославля в Москву. Об этом рассказали в СЖД.

Несколько рейсов будут отменены. Поезд не будет отправляться из Ярославля и Москвы 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 сентября.

«"Аврора» отправлением из Ярославля 11, 15, 18, 22, 25, 29 сентября прибудет в Москву на 2 минуты позже действующего расписания», — уточнили в пресс-службе «Северной железной дороги».

Напомним, двухэтажный поезд-экспресс между Ярославлем и Москвой запустили 26 августа. Состав следует по маршруту без остановок, время в пути — 3 часа 4 минуты. Из Москвы поезд ежедневно отправляется в 13:00, из Ярославля — в 21:28.

В составе «Авроры» — 12 двухэтажных вагонов общей вместимостью 878 мест. В экономклассе вагон рассчитан на 102 пассажира, в бизнес-классе — на 58 человек плюс купе «сингл». Для удобства пассажиров в поезде предусмотрен вагон-бистро.

«С 2027 года не меньше половины составов на этом маршруте будут двухэтажными. В результате пассажиропоток между Москвой и Ярославлем вырастет с 5,3 тысячи до 8 тысяч человек в сутки», — обещал мэр Москвы Сергей Собянин.