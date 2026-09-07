Конец «серого» проката? Кинотеатры останутся без самых ожидаемых блокбастеров перед новогодними праздниками

Киноманов разочаровали переносом блокбастеров Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Голливудские блокбастеры «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Доктор Дум» в ближайшее время не планируют показывать на больших экранах в России. При этом практика предсеансовых показов зарубежных лент в кинотеатрах может завершиться. Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) РФ Алексей Воронков.

«Выход этих картин в России не запланирован независимо от даты выхода отечественных картин. „Дюна: Часть третья“ и „Мстители: Доктор Дум“ не выйдут в российском прокате ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте», — подчеркнул руководитель АВК в интервью ТАСС.

По словам Воронкова, даже если российским компаниям удастся достичь каких-либо договоренностей с американскими организациями, ленты смогут добраться до российских зрителей не раньше 1 апреля 2027 года.

Также Воронков уточнил, что в стране фактически завершается использование механизма так называемого «предсеансового обслуживания». С его помощью кинотеатры демонстрировали зарубежные новинки без прокатного удостоверения.

Мировая премьера третьей части «Дюны» Дени Вильнёва и новых «Мстителей» от братьев Руссо запланирована на декабрь 2026 года. Ранее в российских кинотеатрах неофициальные показы голливудских фильмов зачастую стартовали параллельно с мировым релизом или с небольшой задержкой.