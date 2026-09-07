НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 86,19
EUR 100,17
Влетел на «Мерседесе» в остановку
Отца и дочь спасли из болота
Ярославль из Лего
15 лет без «Локомотива»
Где провести роскошный корпоратив
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
Фильмы про «Локомотив»
Развлечения Конец «серого» проката? Кинотеатры останутся без самых ожидаемых блокбастеров перед новогодними праздниками

Конец «серого» проката? Кинотеатры останутся без самых ожидаемых блокбастеров перед новогодними праздниками

Зрителям объявили об отмене мировых премьер

103
Киноманов разочаровали переносом блокбастеров | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUКиноманов разочаровали переносом блокбастеров | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Киноманов разочаровали переносом блокбастеров

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Голливудские блокбастеры «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Доктор Дум» в ближайшее время не планируют показывать на больших экранах в России. При этом практика предсеансовых показов зарубежных лент в кинотеатрах может завершиться. Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) РФ Алексей Воронков.

«Выход этих картин в России не запланирован независимо от даты выхода отечественных картин. „Дюна: Часть третья“ и „Мстители: Доктор Дум“ не выйдут в российском прокате ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте», — подчеркнул руководитель АВК в интервью ТАСС.

По словам Воронкова, даже если российским компаниям удастся достичь каких-либо договоренностей с американскими организациями, ленты смогут добраться до российских зрителей не раньше 1 апреля 2027 года.

Также Воронков уточнил, что в стране фактически завершается использование механизма так называемого «предсеансового обслуживания». С его помощью кинотеатры демонстрировали зарубежные новинки без прокатного удостоверения.

Мировая премьера третьей части «Дюны» Дени Вильнёва и новых «Мстителей» от братьев Руссо запланирована на декабрь 2026 года. Ранее в российских кинотеатрах неофициальные показы голливудских фильмов зачастую стартовали параллельно с мировым релизом или с небольшой задержкой.

В российских кинотеатрах недавно начали показывать блокбастер «Человек-паук. Новый день». У зрителей он вызвал неоднозначные впечатления.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Кинопрокат Мстители Дюна Премьера Показ Кинотеатр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
20 минут
пусть закрываются--а то чебурашку и колобок------ даже снять нормально не могут, это стыдно.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Рекомендуем