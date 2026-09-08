«Я его дождусь…»: репортаж из дома 92-летней матери, сына которой нашли заживо гниющим в Стамбуле

Нашлась 92-летняя мать потерянного старика в Турции Источник: Артем Устюжанин и Анна Голубницкая / MSK1.RU

«Сынок, Андрюша! Милый ты мой, золотой! Я жду твоего приезда. Твоя мама Валя. Вспомни, пожалуйста, я тебя люблю. Ты любишь меня, сыночка!»

В старой панельке в маленьком поселке в Московской области живет одинокая 92-летняя Валентина Павловна. Она оказалась матерью 67-летнего пенсионера Андрея Черткова. Его нашли бомжующим в беспамятстве в Стамбуле. В кармане была записка с именем «Андрей Чертков».

После публикации MSK1.RU Черткова опознали родственники. Выяснилось, что ищут его уже два года, а дома, в Подмосковье, его ждет мама.

Как мы искали родственников Андрея

Буквально на следующий день после публикации в редакцию позвонила знакомая Андрея Черткова. Так мы узнали, что у нашего героя осталась старенькая мама в России, родная дочь Анна, есть еще жена Людмила и падчерица Марина — обе сейчас живут в Австралии.

Тут же состоялся телефонный разговор Андрея и его супруги, которую он, к сожалению, не узнал. Выяснилось, что забрать мужа куда-либо оперативно она не может. Людмила — гражданка Молдовы, Андрей — России. Никаких документов у него нет, поэтому он должен вернуться на родину.

Андрей сейчас находится в Турции Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Падчерица Андрея Марина прикладывает усилия для его возвращения на родину. Она держит связь с волонтерами, консулами, подключила друзей из России, которые помогали ей присматривать за старой мамой нашего героя.

Нам удалось найти и родную дочку Андрея — Анну. Она долгое время не брала трубку и игнорировала сообщения от журналистов. В конце концов в сообщении спросила: «Почему я должна верить, что это он? Нужны доказательства. Фото». Свежие кадры редакция предоставила, но Анна ответила молчанием.

Казалось, поиски родных, которые встретят Андрея на родине, зашли в тупик. Пока в редакцию не позвонила некая Ольга. Она представилась сиделкой 92-летней Валентины Павловны. Собеседница твердила, что они отчаялись найти Андрея после нескольких заявлений в полицию. Но, увидев кадры на нашем сайте, они не сомневались: «Да это точно Андрей! Он так похож на свои фотографии в молодости!» — проговорила восторженным голосом Ольга.

Ольга и Валентина Павловна Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Оказалось, что Ольга и ее муж Александр с октября прошлого года присматривают за мамой Андрея. По ее словам, Ольга приходит к старушке дважды в день, приносит еду, ухаживает за квартирой и самой бабушкой. Говорит, что познакомилась с Валентиной Павловной по-соседски. С улыбкой добавляет, что живут в поселке уже восемь лет, здесь все друг друга знают. Ольга оказалась опытной сиделкой — ухаживала за другой пенсионеркой.

«Я за ней ухаживала, как за своими детьми. Мы едем в Ростов, она с нами. Мы едем на море, она с нами. 25 октября 2025 года мы ее похоронили. Она мне квартиру оставила. Мы обед справили в квартире у себя. Позвали знакомых, соседей. Одна [гостья] говорит: „Олечка, у Валентины Павловны пропал сын. Ей очень трудно. Она не знает, что делать, здоровье у нее плохое, ей нужна помощь. Можешь ты к ней приходить, помогать ей?“ Я говорю: „Конечно, могу“. Мы пришли с Сашей, познакомились с ней».

Валентина Павловна, со слов Ольги, написала завещание на свою долю в квартире в пользу мужа сиделки и генеральную доверенность.

Сиделка Ольга Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Как живет Валентина Павловна

Ольга сразу же пригласила нас навестить Валентину Павловну в ее квартире, посмотреть, как она живет под ее крылом. Через день мы уже были в доме старушки.

Дома у Валентины Павловны нас ждала не только пенсионерка, но и ее сиделка Ольга с двумя детьми. Обстановка в двушке простая, ремонт старенький. В кухне на плитке стоит суп, а в холодильнике разложены фрукты, пакеты с молоком и даже запрятана для Андрюши (так его мама ласково называет) баночка красной икры.

+2

Повсюду развешаны фотографии давно ушедших родственников, книги, в серванте по классике красиво разложен сервиз с пестрыми кружечками и тарелочками.

Обстановка на кухне у старушки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сама Валентина Павловна, оперевшись на Ольгу, еле прошла из кухни до своего привычного кресла в зале. Перед нашим приездом она предупредила бабушку, что будут журналисты и покажут ей живого Андрюшку. Поэтому старушка была в нетерпении, ожидая разговора.

Валентина Павловна в своем любимом кресле Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Слышит Валентина Павловна плохо. Мы поставили перед ней компьютер, через несколько попыток подключиться к Сети показали ей на экране седого лысого мужчину. Увидев его, Валентина Павловна закричала: «Это не Андрюша! Андрюша высокий и темноволосый!»

Пришлось долго объяснять, что сын постарел и теперь он выглядит именно так. Только после этого ее будто осенило: бабушка начала причитать и плакать: «Андрюша! Милый ты мой, любимый ты мой, единственный, неповторимый в моей жизни. Я тебя жду, кровиночка ты моя! Сыночка, родной! Я жду твоего возвращения в добром здравии. Мы с тобой встретимся. Мы отпразднуем этот день».

Валентина Павловна и Андрей во время звонка Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сын ничего не отвечал маме, но по его реакции было видно, что он знал, кто перед ним. Он слегка съежился от ее слов, приложил руку ко лбу и не отрывал глаз от экрана. Старушка же тем временем стала говорить о себе, чтобы он не переживал, что она в безопасности:

«За меня ты не волнуйся, не волнуйся. У меня всё нормально, деточка моя. Кровиночка ты моя. Я знаю, ты волнуешься. Мама перед этой программой ни грамма не спала, чтоб с тобой встретиться, чтоб с тобой поговорить».

Женщина переживала за сына все два года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Меня окружают хорошие люди. Добрые душой и сердцем. Милый ты мой, я не брошенная. Сыночка, сынок, не надо плакать, не надо! Сыночка, я жду тебя с большим нетерпением. И все тебя ждут, кто меня окружает. Сынулечка, я не брошенная.

Мне помогает молодая семья. Ее Олей, а его Сашей зовут, они тебя ждут. И его детки тоже. Если ты будешь здоров, если ты сможешь работать, то Саша с Олей тебя устроят на работу.

Сыночек, ты готов с мамой встретиться? Деточка ты моя, сколько бы тебе лет ни было, но ты мой, я твоя. Сынулечка, и мы обязательно с тобой встретимся».

Женщина расплакалась во время звонка Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На этом моменте он заплакал. На наши вопросы, узнал ли он женщину на экране, он кивал и тихо говорил: «Мама». Старушка продолжала говорить:

«Сыночек, возвращайся, милый. Купим с тобой путевку, отдохнешь, здоровья наберешься. Все наши с тобою общие друзья ждут твоего приезда и обнимут тебя. Все они ждут, все будут рады. Деточка, сыночек! Прости маму свою, если что-то мама тебе сказала обидное. Всё забудь, детка. Начнем всё сначала. Пойдем с тобой к папе. Папу навестим».

Как Андрей оказался в Турции?

История Андрея Черткова похожа на голливудский фильм. Он пропал почти полтора года назад. В апреле по дороге из России в Молдову он сел в Москве в самолет, но в Кишинев не прилетел — пропал на пересадке в Турции. Что с ним было там — до сих пор загадка.

Как до этого говорила Марина, падчерица Андрея, она пыталась узнать информацию о нем через консульства Австралии и России сразу же после его исчезновения, но безрезультатно. Жена Людмила же подала заявление на его розыск в Интерпол.

Андрей в молодости Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мама Валентина Павловна тоже писала заявления, но они не дали никаких результатов. Она переживает, что Андрей уехал от нее, потому что обиделся.

«Наверное, обиделся. Но, когда уезжал от меня, по-доброму расцеловал меня, обнял меня, я плакала. Я его просила: „Не уезжай“, — рассказывает старушка. — В Молдавию он поехал: „Не уезжай, она тебе не пара. Тем более старше тебя на семь лет. Зачем она тебе нужна?“ Что зарабатывал, всё и отдавал ей».

«Он мотался как челнок три месяца — и вали обратно. У нас он до сих пор прописан. Мне предложили, чтобы меньше платила за квартиру, выписать его. Я сказала: „Буду последнее отдавать, но не выпишу“, — поделилась бабушка. — А вдруг вернется, начнутся проблемы? Мне предлагали, я плачу. По сей день плачу за двоих: за себя и за сына. Плачу почти без каких-то 11 000 рублей».

Валентина Павловна целует фотографию Андрея Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Андрей, по словам мамы, жил то в России, то в Молдове по три месяца. Двойного гражданства у него не было.

История Андрея Черткова Источник: Городские медиа

Каким был Андрей до потери памяти?

Валентина Павловна твердит, что сын — «доброй души человек». Работал, по ее словам, на заводе. Трудился, помогал маме, а также содержал жену за границей. У них были теплые отношения.

На здоровье раньше не жаловался. Если бы что-то было, Валентина Павловна считает, что рассказал бы.

Если с сыном у нее была связь, то с внучкой ее нет. Однажды старушка отказала Анне в прописке, с тех пор они не общаются.

«С Аней у меня что-то натянутые отношения. Она меня попросила: „Бабушка, пропиши меня к себе“. Я говорю: „Андрюша придет, с ним и решите. Я за тебя заплатить не смогу“. И всё, она со мной теперь не разговаривает. Я ж на пенсии живу и давно уже не работаю. Я звоню, как ни в чем не бывало, но она трубку не берет», — говорит старушка.

Сейчас старушка путается в своих рассказах. Иногда она прерывалась и спрашивала у нас: «Есть ли под столом стая кошек? Бегают ли по дому две собаки?» Но потом она возвращается в русло разговора и твердит: «Когда вернется мой сыночек? Я надеюсь, его дождусь…» — произнесла 92-летняя мать Андрея напоследок.

Валентина Павловна боится, что не дождется своего сына Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сиделка Ольга заявила журналистам, что готова забрать и Андрея. Она уже якобы продумывает план, к каким врачам его первым делом нужно сводить и какие документы для этого нужно сделать в первую очередь.

«Мы дали слово Божье, что вернется Андрей, мы его не бросим», — произнесла Ольга.