«Я его дождусь…»: репортаж из дома 92-летней матери, сына которой нашли заживо гниющим в Стамбуле

«Сынок, Андрюша! Милый ты мой, золотой! Я жду твоего приезда. Твоя мама Валя. Вспомни, пожалуйста, я тебя люблю. Ты любишь меня, сыночка!»
В старой панельке в маленьком поселке в Московской области живет одинокая 92-летняя Валентина Павловна. Она оказалась матерью 67-летнего пенсионера Андрея Черткова. Его нашли бомжующим в беспамятстве в Стамбуле. В кармане была записка с именем «Андрей Чертков».
После публикации MSK1.RU Черткова опознали родственники. Выяснилось, что ищут его уже два года, а дома, в Подмосковье, его ждет мама.
Как мы искали родственников Андрея
Буквально на следующий день после публикации в редакцию позвонила знакомая Андрея Черткова. Так мы узнали, что у нашего героя осталась старенькая мама в России, родная дочь Анна, есть еще жена Людмила и падчерица Марина — обе сейчас живут в Австралии.
Тут же состоялся телефонный разговор Андрея и его супруги, которую он, к сожалению, не узнал. Выяснилось, что забрать мужа куда-либо оперативно она не может. Людмила — гражданка Молдовы, Андрей — России. Никаких документов у него нет, поэтому он должен вернуться на родину.
Падчерица Андрея Марина прикладывает усилия для его возвращения на родину. Она держит связь с волонтерами, консулами, подключила друзей из России, которые помогали ей присматривать за старой мамой нашего героя.
Нам удалось найти и родную дочку Андрея — Анну. Она долгое время не брала трубку и игнорировала сообщения от журналистов. В конце концов в сообщении спросила: «Почему я должна верить, что это он? Нужны доказательства. Фото». Свежие кадры редакция предоставила, но Анна ответила молчанием.
Казалось, поиски родных, которые встретят Андрея на родине, зашли в тупик. Пока в редакцию не позвонила некая Ольга. Она представилась сиделкой 92-летней Валентины Павловны. Собеседница твердила, что они отчаялись найти Андрея после нескольких заявлений в полицию. Но, увидев кадры на нашем сайте, они не сомневались: «Да это точно Андрей! Он так похож на свои фотографии в молодости!» — проговорила восторженным голосом Ольга.
Оказалось, что Ольга и ее муж Александр с октября прошлого года присматривают за мамой Андрея. По ее словам, Ольга приходит к старушке дважды в день, приносит еду, ухаживает за квартирой и самой бабушкой. Говорит, что познакомилась с Валентиной Павловной по-соседски. С улыбкой добавляет, что живут в поселке уже восемь лет, здесь все друг друга знают. Ольга оказалась опытной сиделкой — ухаживала за другой пенсионеркой.
«Я за ней ухаживала, как за своими детьми. Мы едем в Ростов, она с нами. Мы едем на море, она с нами. 25 октября 2025 года мы ее похоронили. Она мне квартиру оставила. Мы обед справили в квартире у себя. Позвали знакомых, соседей. Одна [гостья] говорит: „Олечка, у Валентины Павловны пропал сын. Ей очень трудно. Она не знает, что делать, здоровье у нее плохое, ей нужна помощь. Можешь ты к ней приходить, помогать ей?“ Я говорю: „Конечно, могу“. Мы пришли с Сашей, познакомились с ней».
Валентина Павловна, со слов Ольги, написала завещание на свою долю в квартире в пользу мужа сиделки и генеральную доверенность.
Как живет Валентина Павловна
Ольга сразу же пригласила нас навестить Валентину Павловну в ее квартире, посмотреть, как она живет под ее крылом. Через день мы уже были в доме старушки.
Дома у Валентины Павловны нас ждала не только пенсионерка, но и ее сиделка Ольга с двумя детьми. Обстановка в двушке простая, ремонт старенький. В кухне на плитке стоит суп, а в холодильнике разложены фрукты, пакеты с молоком и даже запрятана для Андрюши (так его мама ласково называет) баночка красной икры.
Повсюду развешаны фотографии давно ушедших родственников, книги, в серванте по классике красиво разложен сервиз с пестрыми кружечками и тарелочками.
Сама Валентина Павловна, оперевшись на Ольгу, еле прошла из кухни до своего привычного кресла в зале. Перед нашим приездом она предупредила бабушку, что будут журналисты и покажут ей живого Андрюшку. Поэтому старушка была в нетерпении, ожидая разговора.
Слышит Валентина Павловна плохо. Мы поставили перед ней компьютер, через несколько попыток подключиться к Сети показали ей на экране седого лысого мужчину. Увидев его, Валентина Павловна закричала: «Это не Андрюша! Андрюша высокий и темноволосый!»
Пришлось долго объяснять, что сын постарел и теперь он выглядит именно так. Только после этого ее будто осенило: бабушка начала причитать и плакать: «Андрюша! Милый ты мой, любимый ты мой, единственный, неповторимый в моей жизни. Я тебя жду, кровиночка ты моя! Сыночка, родной! Я жду твоего возвращения в добром здравии. Мы с тобой встретимся. Мы отпразднуем этот день».
Сын ничего не отвечал маме, но по его реакции было видно, что он знал, кто перед ним. Он слегка съежился от ее слов, приложил руку ко лбу и не отрывал глаз от экрана. Старушка же тем временем стала говорить о себе, чтобы он не переживал, что она в безопасности:
«За меня ты не волнуйся, не волнуйся. У меня всё нормально, деточка моя. Кровиночка ты моя. Я знаю, ты волнуешься. Мама перед этой программой ни грамма не спала, чтоб с тобой встретиться, чтоб с тобой поговорить».
«Меня окружают хорошие люди. Добрые душой и сердцем. Милый ты мой, я не брошенная. Сыночка, сынок, не надо плакать, не надо! Сыночка, я жду тебя с большим нетерпением. И все тебя ждут, кто меня окружает. Сынулечка, я не брошенная.
Мне помогает молодая семья. Ее Олей, а его Сашей зовут, они тебя ждут. И его детки тоже. Если ты будешь здоров, если ты сможешь работать, то Саша с Олей тебя устроят на работу.
Сыночек, ты готов с мамой встретиться? Деточка ты моя, сколько бы тебе лет ни было, но ты мой, я твоя. Сынулечка, и мы обязательно с тобой встретимся».
На этом моменте он заплакал. На наши вопросы, узнал ли он женщину на экране, он кивал и тихо говорил: «Мама». Старушка продолжала говорить:
«Сыночек, возвращайся, милый. Купим с тобой путевку, отдохнешь, здоровья наберешься. Все наши с тобою общие друзья ждут твоего приезда и обнимут тебя. Все они ждут, все будут рады. Деточка, сыночек! Прости маму свою, если что-то мама тебе сказала обидное. Всё забудь, детка. Начнем всё сначала. Пойдем с тобой к папе. Папу навестим».
Как Андрей оказался в Турции?
История Андрея Черткова похожа на голливудский фильм. Он пропал почти полтора года назад. В апреле по дороге из России в Молдову он сел в Москве в самолет, но в Кишинев не прилетел — пропал на пересадке в Турции. Что с ним было там — до сих пор загадка.
Как до этого говорила Марина, падчерица Андрея, она пыталась узнать информацию о нем через консульства Австралии и России сразу же после его исчезновения, но безрезультатно. Жена Людмила же подала заявление на его розыск в Интерпол.
Мама Валентина Павловна тоже писала заявления, но они не дали никаких результатов. Она переживает, что Андрей уехал от нее, потому что обиделся.
«Наверное, обиделся. Но, когда уезжал от меня, по-доброму расцеловал меня, обнял меня, я плакала. Я его просила: „Не уезжай“, — рассказывает старушка. — В Молдавию он поехал: „Не уезжай, она тебе не пара. Тем более старше тебя на семь лет. Зачем она тебе нужна?“ Что зарабатывал, всё и отдавал ей».
«Он мотался как челнок три месяца — и вали обратно. У нас он до сих пор прописан. Мне предложили, чтобы меньше платила за квартиру, выписать его. Я сказала: „Буду последнее отдавать, но не выпишу“, — поделилась бабушка. — А вдруг вернется, начнутся проблемы? Мне предлагали, я плачу. По сей день плачу за двоих: за себя и за сына. Плачу почти без каких-то 11 000 рублей».
Андрей, по словам мамы, жил то в России, то в Молдове по три месяца. Двойного гражданства у него не было.
Каким был Андрей до потери памяти?
Валентина Павловна твердит, что сын — «доброй души человек». Работал, по ее словам, на заводе. Трудился, помогал маме, а также содержал жену за границей. У них были теплые отношения.
На здоровье раньше не жаловался. Если бы что-то было, Валентина Павловна считает, что рассказал бы.
Если с сыном у нее была связь, то с внучкой ее нет. Однажды старушка отказала Анне в прописке, с тех пор они не общаются.
«С Аней у меня что-то натянутые отношения. Она меня попросила: „Бабушка, пропиши меня к себе“. Я говорю: „Андрюша придет, с ним и решите. Я за тебя заплатить не смогу“. И всё, она со мной теперь не разговаривает. Я ж на пенсии живу и давно уже не работаю. Я звоню, как ни в чем не бывало, но она трубку не берет», — говорит старушка.
Сейчас старушка путается в своих рассказах. Иногда она прерывалась и спрашивала у нас: «Есть ли под столом стая кошек? Бегают ли по дому две собаки?» Но потом она возвращается в русло разговора и твердит: «Когда вернется мой сыночек? Я надеюсь, его дождусь…» — произнесла 92-летняя мать Андрея напоследок.
Сиделка Ольга заявила журналистам, что готова забрать и Андрея. Она уже якобы продумывает план, к каким врачам его первым делом нужно сводить и какие документы для этого нужно сделать в первую очередь.
«Мы дали слово Божье, что вернется Андрей, мы его не бросим», — произнесла Ольга.
Мы продолжаем следить за историей Андрея Черткова.