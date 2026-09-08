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Экономика Кризис-2026 Олигархи стали беднее, но неравенство осталось. Почему в России почти нет среднего класса и высокое расслоение

Олигархи стали беднее, но неравенство осталось. Почему в России почти нет среднего класса и высокое расслоение

Эксперты обсуждают парадоксы нашего экономического уклада

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Когда у богачей убывают миллиарды, бедняки богаче не становятся | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКогда у богачей убывают миллиарды, бедняки богаче не становятся | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Когда у богачей убывают миллиарды, бедняки богаче не становятся

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Почти $20 млрд исчезли из состояний богатейших россиян с начала 2026 года. По данным Bloomberg Billionaire Index, сильнее остальных просел капитал Михаила Прохорова — минус почти $6,5 млрд. Владимир Потанин потерял $3,73 млрд, Алишер Усманов — $2,9 млрд.

Парадокс в том, что эти цифры почти ничего не говорят о главной проблеме российской экономики.

Пока одни миллиардеры считают убытки в миллиардах долларов, другие продолжают богатеть. Алексей Мордашов, владелец «Северстали», напротив, увеличил капитал на $1,4 млрд. Состояние Леонида Михельсона выросло на $460 млн, а Геннадия Тимченко — на $853 млн.

А для большинства населения при прочтении подобных новостей главный вопрос не «сколько потерял миллиардер», а сколько рублей останется в семейном бюджете после обязательных расходов. Проще говоря, как дотянуть до зарплаты. Подробности — в материале MSK1.RU.

Просто переоценили активы. Богатство никуда не делось

Экономист Андрей Бунич предлагает не путать падение оценки состояния с исчезновением денег в буквальном смысле. По его словам, речь прежде всего может идти о переоценке активов. Более того, российские активы, считает эксперт, в настоящее время недооценены. Поэтому нынешнее снижение Бунич предлагает рассматривать не в отрыве от предыдущих лет: состояния российских миллиардеров ранее стабильно росли, и нынешняя просадка, по оценке эксперта, во многом может компенсировать этот прирост.

Бунич обращает внимание и на масштаб совокупного капитала. Если брать российских миллиардеров, попавших в рейтинг Bloomberg, речь идет примерно о $320 млрд. На этом фоне снижение примерно на $20 млрд — существенная сумма, но не изменение всей системы.

«Фактически речь идет о том, что состояние богатейших россиян находится приблизительно на одном уровне», — говорит Бунич.

У одних убыло, у других — прибыло

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова связывает сокращение состояний прежде всего с падением фондового рынка и коррекцией стоимости цифровых компаний. Но при этом геополитические условия, по ее оценке, создают спрос на отдельные категории российских ресурсов и продукции. Рост состояния Мордашова, Михельсона и Тимченко на $853 млн, отмечает эксперт, «свидетельствует о востребованности на рынке стали и энергетических ресурсов».

То есть даже внутри одного и того же экономического пространства действует принцип: для одного сектора кризис — для другого окно возможностей.

Миллиардеры теряют миллиарды. А что получит средний класс?

Ольга Борисова говорит, что в целом имущественное расслоение в России снижается, по данным расчетов Росстата. Кроме того, официальная бедность снизилась до 7,7%. Эксперт из Финуниверситета связывает происходящее с социальной поддержкой, развитием бизнеса, инвестициями в человеческий капитал и перераспределением ресурсов.

При этом региональная картина остается крайне неоднородной. Борисова приводит в пример Чукотку, где даже средняя официальная зарплата достигает 208 тысяч рублей. По ее мнению, опыт регионов с более высокими доходами необходимо изучать и использовать для поиска драйверов развития других субъектов.

А вот Андрей Бунич никакого оптимизма не испытывает: он говорит, что сама социальная структура российского общества почти не изменилась с начала девяностых. Это небольшой класс сверхбогатых и богатых, очень малочисленный средний класс и почти две трети россиян — не бедные, а те, кого официально называют эвфемизмом «класс ограниченного потребления».

Проще говоря, кто тянет от зарплаты до зарплаты. Они еще могут тянуть текущие расходы, но сталкиваются с проблемами при приобретении товаров длительного пользования, нередко прибегая к кредитам.

Почему в России не любят богатых

Бунич подсчитал, что средний класс в России составляет около 25%, тогда как в сопоставимых по уровню развития странах его доля должна быть значительно выше — порядка 60%.

Именно отсутствие в России нормального среднего класса, считает экономист, принципиально меняет восприятие сверхбогатства.

Бунич проводит простой мысленный эксперимент: если большинство людей чувствует себя обеспеченно, может позволить себе нормальную жизнь, покупает необходимые вещи и имеет финансовую устойчивость, то чужая яхта перестает быть главным раздражителем. А вот когда большинство твоих соседей сводят концы с концами, тогда и подсчеты миллиардов олигархов вызывают тихую (а то и громкую) ненависть.

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Расслоение общества Олигарх Обнищание населения Убыток Средний класс Богачи
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Комментарии
1
Гость
10 минут
"Олигархи стали беднее..." 😆👏 ничего смешнее в жизни не читал. "По данным Forbes, число российских миллиардеров увеличилось до 155 человек (плюс 9 новых участников за год), а их общее состояние достигло рекордных $696,5 млрд."
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