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Образование «С днем рождением» или «с днем рожденья»: как правильно поздравлять с личным праздником — ответ филолога

«С днем рождением» или «с днем рожденья»: как правильно поздравлять с личным праздником — ответ филолога

Преподаватель объяснила правило русского языка

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О правописании отдельных слов и выражений рассказала филолог и преподаватель русского языка | Источник: Ирина Шарова / 72.RUО правописании отдельных слов и выражений рассказала филолог и преподаватель русского языка | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

О правописании отдельных слов и выражений рассказала филолог и преподаватель русского языка

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Правописание отдельных выражений и слов у многих людей вызывают вопросы даже после окончания школы. Старший научный сотрудник института филологии СО РАН, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и литературы лицея «Открытый ковчег» Наталья Непомнящих рассказала NGS.RU, где допускают ошибки чаще всего.

Некоторые нередко ошибаются в написании фразы «с днем рождения». По правилам русского языка «с днем рождения» пишется в три слова и все — со строчной (маленькой) буквы.

«В русском языке с больших букв пишутся только названия государственных праздников. Например, с Днем Победы. Там заглавная буква регламентирована. А день рождения — праздник личный, поэтому по правилам и день, и рождения пишутся с маленькой буквы. А слово рождения стоит в родительном падеже (день чего? — рождения), поэтому окончание — „ия“. Не день рождение, не с днем рождением, не с днем рожденья», — пояснила преподаватель.

А вот как правильно писать: у него было или был день рождения?

«Обычно у нас подлежащее и сказуемое (кто/что делал) согласуются по роду, числу и падежу. Подлежащее „день“ — в мужском роде, и он „был“. Если мы говорим „было“, то нарушаем эту согласованность. Это такая распространенная грамматическая ошибка, которую, кстати, на ЕГЭ в одном из заданий проверяют. Правильно: у него был день рождения», — объяснила Наталья Непомнящих.

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Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Правописание Русский язык Грамотность Преподаватель
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