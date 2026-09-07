«С днем рождением» или «с днем рожденья»: как правильно поздравлять с личным праздником — ответ филолога

О правописании отдельных слов и выражений рассказала филолог и преподаватель русского языка Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Правописание отдельных выражений и слов у многих людей вызывают вопросы даже после окончания школы. Старший научный сотрудник института филологии СО РАН, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и литературы лицея «Открытый ковчег» Наталья Непомнящих рассказала NGS.RU, где допускают ошибки чаще всего.

Некоторые нередко ошибаются в написании фразы «с днем рождения». По правилам русского языка «с днем рождения» пишется в три слова и все — со строчной (маленькой) буквы.

«В русском языке с больших букв пишутся только названия государственных праздников. Например, с Днем Победы. Там заглавная буква регламентирована. А день рождения — праздник личный, поэтому по правилам и день, и рождения пишутся с маленькой буквы. А слово рождения стоит в родительном падеже (день чего? — рождения), поэтому окончание — „ия“. Не день рождение, не с днем рождением, не с днем рожденья», — пояснила преподаватель.