Боль не утихает: как Ярославль вспоминал «Локомотив» — эмоциональный фоторепортаж

Каждый год 7 сентября Ярославль заново переживает боль утраты, испытанную в этот день в 2011 году. Прошло ровно 15 лет с того момента, как на взлете из аэропорта в Туношне разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив». Погибли игроки и тренерский штаб.
В городе прошли традиционные памятные мероприятия в честь погибших в авиакатастрофе. В этом фоторепортаже показываем, как ярославцы вспоминали «Локомотив», не пряча слезы друг от друга.
В этот день прошло три панихиды по погибшим хоккеистам: в Успенском соборе, на Леонтьевском кладбище и в Туношне. Болельщики надевали атрибутику клуба и несли цветы к памятникам хоккеистов и на мемориалы.
Одними из тех, кто посетил Леонтьевское кладбище, стали хоккеисты и тренеры команды «Шанхай Дрэгонс», которая 8 сентября должна сыграть (6+) с «Локомотивом» в Ярославле.
О том, как Ярославль вспоминал погибших в авиакатастрофе в Туношне, мы рассказываем в онлайн-трансляции.