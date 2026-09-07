Боль не утихает: как Ярославль вспоминал «Локомотив» — эмоциональный фоторепортаж

Как в Ярославле почтили память погибших игроков «Локомотива» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Каждый год 7 сентября Ярославль заново переживает боль утраты, испытанную в этот день в 2011 году. Прошло ровно 15 лет с того момента, как на взлете из аэропорта в Туношне разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив». Погибли игроки и тренерский штаб.

В городе прошли традиционные памятные мероприятия в честь погибших в авиакатастрофе. В этом фоторепортаже показываем, как ярославцы вспоминали «Локомотив», не пряча слезы друг от друга.

Первую панихиду провели утром 7 сентября в Успенском соборе Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этот день прошло три панихиды по погибшим хоккеистам: в Успенском соборе, на Леонтьевском кладбище и в Туношне. Болельщики надевали атрибутику клуба и несли цветы к памятникам хоккеистов и на мемориалы.

На кладбище пришли десятки человек Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сдерживать слезы в этот день было слишком сложно Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы скорбели Источник: Александр Куренной / 76.RU

На панихиду приехали губернатор Ярославской области Михаил Евраев и президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев Источник: Александр Куренной / 76.RU

Священнослужители зачитали молитву Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие в этот день были с атрибутикой клуба Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди принесли много цветов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Собралось большое количество тех, кто захотел почтить память команды Источник: Александр Куренной / 76.RU

Днем пошел дождь, но людей на улице меньше не стало Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одними из тех, кто посетил Леонтьевское кладбище, стали хоккеисты и тренеры команды «Шанхай Дрэгонс», которая 8 сентября должна сыграть (6+) с «Локомотивом» в Ярославле.

Хоккеисты возложили цветы к мемориалу Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы приходили семьями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Гвоздики в этот день пестрели в руках у многих Источник: Александр Куренной / 76.RU

Третья панихида прошла у мемориала в Туношне — там, где разбился самолет Источник: Александр Куренной / 76.RU

Президент клуба «Локомотив» посетил все три панихиды Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики утирали с лиц слезы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые бросали цветы в реку Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди, не стесняясь, горевали Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики подготовили огромный плакат Источник: Александр Куренной / 76.RU

В руках у юного болельщика — символ команды Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Туношну приехало немало людей Источник: Александр Куренной / 76.RU

И многие, конечно, с цветами Источник: Александр Куренной / 76.RU

По традиции на воду опустили венок Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики стали расходиться ближе к пяти часам вечера Источник: Александр Куренной / 76.RU