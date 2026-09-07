НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,19
EUR 100,17
Влетел на «Мерседесе» в остановку
Отца и дочь спасли из болота
Ярославль из Лего
15 лет без «Локомотива»
Где провести роскошный корпоратив
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
Фильмы про «Локомотив»
Спорт Трагедия «Локомотива» Фоторепортаж Боль не утихает: как Ярославль вспоминал «Локомотив» — эмоциональный фоторепортаж

Боль не утихает: как Ярославль вспоминал «Локомотив» — эмоциональный фоторепортаж

7 сентября прошло три панихиды по погибшим хоккеистам

331
Как в Ярославле почтили память погибших игроков «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак в Ярославле почтили память погибших игроков «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как в Ярославле почтили память погибших игроков «Локомотива»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Каждый год 7 сентября Ярославль заново переживает боль утраты, испытанную в этот день в 2011 году. Прошло ровно 15 лет с того момента, как на взлете из аэропорта в Туношне разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив». Погибли игроки и тренерский штаб.

В городе прошли традиционные памятные мероприятия в честь погибших в авиакатастрофе. В этом фоторепортаже показываем, как ярославцы вспоминали «Локомотив», не пряча слезы друг от друга.

Первую панихиду провели утром 7 сентября в Успенском соборе | Источник: Александр Куренной / 76.RUПервую панихиду провели утром 7 сентября в Успенском соборе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Первую панихиду провели утром 7 сентября в Успенском соборе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В этот день прошло три панихиды по погибшим хоккеистам: в Успенском соборе, на Леонтьевском кладбище и в Туношне. Болельщики надевали атрибутику клуба и несли цветы к памятникам хоккеистов и на мемориалы.

На кладбище пришли десятки человек | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа кладбище пришли десятки человек | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На кладбище пришли десятки человек

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сдерживать слезы в этот день было слишком сложно | Источник: Александр Куренной / 76.RUСдерживать слезы в этот день было слишком сложно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сдерживать слезы в этот день было слишком сложно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы скорбели | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы скорбели | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы скорбели

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На панихиду приехали губернатор Ярославской области Михаил Евраев и президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа панихиду приехали губернатор Ярославской области Михаил Евраев и президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На панихиду приехали губернатор Ярославской области Михаил Евраев и президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Священнослужители зачитали молитву | Источник: Александр Куренной / 76.RUСвященнослужители зачитали молитву | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Священнослужители зачитали молитву

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Многие в этот день были с атрибутикой клуба | Источник: Александр Куренной / 76.RUМногие в этот день были с атрибутикой клуба | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие в этот день были с атрибутикой клуба

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Люди принесли много цветов | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюди принесли много цветов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди принесли много цветов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Собралось большое количество тех, кто захотел почтить память команды | Источник: Александр Куренной / 76.RUСобралось большое количество тех, кто захотел почтить память команды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Собралось большое количество тех, кто захотел почтить память команды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Днем пошел дождь, но людей на улице меньше не стало | Источник: Александр Куренной / 76.RUДнем пошел дождь, но людей на улице меньше не стало | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Днем пошел дождь, но людей на улице меньше не стало

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Одними из тех, кто посетил Леонтьевское кладбище, стали хоккеисты и тренеры команды «Шанхай Дрэгонс», которая 8 сентября должна сыграть (6+) с «Локомотивом» в Ярославле.

Хоккеисты возложили цветы к мемориалу | Источник: Александр Куренной / 76.RUХоккеисты возложили цветы к мемориалу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты возложили цветы к мемориалу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы приходили семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы приходили семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы приходили семьями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Гвоздики в этот день пестрели в руках у многих | Источник: Александр Куренной / 76.RUГвоздики в этот день пестрели в руках у многих | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Гвоздики в этот день пестрели в руках у многих

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Третья панихида прошла у мемориала в Туношне&nbsp;— там, где разбился самолет | Источник: Александр Куренной / 76.RUТретья панихида прошла у мемориала в Туношне&nbsp;— там, где разбился самолет | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Третья панихида прошла у мемориала в Туношне — там, где разбился самолет

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Президент клуба «Локомотив» посетил все три панихиды | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрезидент клуба «Локомотив» посетил все три панихиды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Президент клуба «Локомотив» посетил все три панихиды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Болельщики утирали с лиц слезы | Источник: Александр Куренной / 76.RUБолельщики утирали с лиц слезы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики утирали с лиц слезы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Некоторые бросали цветы в реку | Источник: Александр Куренной / 76.RUНекоторые бросали цветы в реку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые бросали цветы в реку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Люди, не стесняясь, горевали | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюди, не стесняясь, горевали | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди, не стесняясь, горевали

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Болельщики подготовили огромный плакат | Источник: Александр Куренной / 76.RUБолельщики подготовили огромный плакат | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики подготовили огромный плакат

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В руках у юного болельщика&nbsp;— символ команды | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ руках у юного болельщика&nbsp;— символ команды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В руках у юного болельщика — символ команды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Туношну приехало немало людей | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Туношну приехало немало людей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Туношну приехало немало людей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И многие, конечно, с цветами | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ многие, конечно, с цветами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И многие, конечно, с цветами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По традиции на воду опустили венок | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо традиции на воду опустили венок | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По традиции на воду опустили венок

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Болельщики стали расходиться ближе к пяти часам вечера | Источник: Александр Куренной / 76.RUБолельщики стали расходиться ближе к пяти часам вечера | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики стали расходиться ближе к пяти часам вечера

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

О том, как Ярославль вспоминал погибших в авиакатастрофе в Туношне, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гибель Локомотива Памятные мероприятия Мемориал Панихида
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
28 минут
Кроме хоккеистов и тренеров, в самолете летели и врачи команды. Они тоже погибли ((
Гость
31 минута
День скорби для всего ярославского региона
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Рекомендуем