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Не спешите переплачивать: какие импортные товары неожиданно упадут в цене до конца года

Тренд сложился из-за укрепления рубля и роста предложений

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Снижение цен на ряд товаров ожидается в текущем году | Источник: Сергей Яковлев / 29.RUСнижение цен на ряд товаров ожидается в текущем году | Источник: Сергей Яковлев / 29.RU

Снижение цен на ряд товаров ожидается в текущем году

Источник:

Сергей Яковлев / 29.RU

До конца 2026 года цены на популярные категории товаров пойдут вниз. В частности, ожидается снижение стоимости импортной одежды и электроники. Об этом заявил гендиректор аналитической компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

«При более сильном рубле может продолжиться удешевление электроники, где средний ценник уже ниже прошлогоднего уровня. Этот тренд также может поддержать рост предложения более бюджетных моделей», — пояснил РИА Новости Батюшенков.

Также Батюшенков отметил, что аналогичная ситуация ожидается в продажах импортной одежды. Снижение цен здесь обусловлено редкими покупками и давлением российских производителей.

Гендиректор «Платформа ОФД» уточнил, что в сегменте одежды и обуви число покупок в годовом выражении сократилось на 6%. Что касается электроники, то там зафиксировано падение продаж на 5%.

За семь месяцев 2026 года 47 торговых марок скорректировали свое присутствие на российском рынке. Около 60% брендов, меняющих стратегию, работают в сегменте одежды и обуви. Всё из-за того, что потребители всё реже совершают эмоциональные покупки, предпочитая приобретать вещи только по необходимости.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Электроника Одежда Цена на продукты Импортные продукты Магазин бытовой техники и электроники
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