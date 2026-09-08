«Приехали на объект и поняли, что не выйдем живыми». Клинер рассказала о своей работе

Клинер из Краснодара рассказала о своей работе Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

«Это мое призвание», — говорит жительница Краснодара Виктория о работе в клининге. Она поделилась с 93.RU, как пришла к профессии, сколько на этом можно заработать и от чего зависит цена уборки. Ниже — рассказ Виктории от первого лица.

«Занимаюсь любимым делом и получаю за это деньги»

Я пришла к этой профессии, потому что мне еще со студенческих времен подруга мамы стала отдавать свои заказы. У меня были семьи, к которым я приходила и убирала. Потом случились замужество, развод… Мне нужны были дополнительные средства для жизни. Тогда я вспомнила, что когда-то занималась уборкой, смогла заниматься клинингом помимо основной работы. А работала я руководителем детского центра.

Иногда в работе клинера самое главное — не повредить поверхность Источник: предоставлено 93.RU

Я разместила объявление, посыпались заявки и клиенты. За первый месяц такой подработки я получила больше своей месячной зарплаты. Потом я предупредила директора о том, что увольняюсь. И полностью ушла в клининг.

Виктория говорит, что заниматься уборкой — ее призвание Источник: предоставлено 93.RU

Мне с самого детства нравилось убираться! Еще маленькой приезжала к бабушке и дедушке, бесконечно что-то мыла и драила. Возможно, это мое призвание! Я отношусь к тем людям, которые занимаются любимым делом и получают за это деньги.

«Это физически тяжело»

Раньше я стоимость привязывала к площади. Потом по опыту я поняла, что наполнение, состояние и загрязнение квартир одной площади может быть совершенно разным. Да и в целом пожелания клиентов могут быть разные. Кто-то хочет, чтобы отмыли потолочные плинтуса, а кто-то — нет. На данный момент я не привязана к площади. Стоимость определяю по фото/видео или приезжаю на осмотр очно.

Смогли бы за несколько часов справиться с такими загрязнениями? Источник: В порядке / T.me

Еще на цену влияет количество открытых и закрытых полок, потому что нужно будет переставлять разные предметы — а это дополнительное время, которое закладывается в стоимость.

Труднее всего отмывать жир на кухне и окна. Это квартиры, где долго жили. Особенно это касается квартирантов, потому что тщательно мало кто из них убирается. Окна — отдельная боль. Если они в пленке, то нужно не испортить раму, стену, косяк, обои… А часто маляры красят так, что краска заходит на раму. И это портит общий вид. Нужно промыть каждый уголок, а если высокий этаж — работать телескопической палкой. Это физически тяжело, ты должен думать о безопасности и качестве.

Порой клинерам приходится сталкиваться и с таким Источник: В порядке / T.me

Уборка может стоить по-разному. Например, поддерживающая. Для однокомнатной квартиры она занимает примерно 3,5 часа. Если это уже хорошо известная квартира, то занимает в среднем 2 часа. А генеральная уборка однокомнатной квартиры, где мы вычищаем все уголки, отодвигаем мебель и моем верхушки шкафов, но не моем окна — то два человека справляются за 6 или 7 часов.

«Выгоднее работать исключительно на себя»

Я самозанятая, могу оказывать услуги частного клининга и предоставлять счет на оплату. Самая дорогая моя уборка — 42 000 рублей. Это была уборка трехкомнатной квартиры с мебелью и окнами после ремонта. Но там не было сложных загрязнений — сама по себе сложность большая, а также много окон.

Уборка на кухне может быть тяжелой Источник: В порядке / T.me

Выгоднее работать исключительно на себя — ты не платишь никому процент. Но все риски и ответственность будут на тебе. Может что-то упасть и разбиться, испортиться от химии. Такие истории у меня есть, я никогда этого не скрывала. Но я всегда расходилась полюбовно с клиентами, и они возвращались ко мне обратно.

Клинеры пользуются профессиональной химией. Если она качественная, то резкого запаха не будет Источник: В порядке / T.me

У меня было и такое, что я отказывалась от работы. Мы за неделю договорились с человеком, от него было очень много вопросов. В течение недели мне звонили раз 10. Но квартира была очень маленькая, 32 квадрата. Внутри было много всего: мебели, техники и прочего. Когда приехали на объект — поняли, что мы оттуда действительно не выйдем живыми. Что нас там просто нахлобучат за каждую точечку. И в соотношении площади стоимость не могла быть 50 000 рублей. Но запросы клиента были как раз на эту сумму — настолько всё нужно было тщательно отмыть. Он снял батареи, чтобы мы их вымыли под душем!

Сантехника выглядит как новая! Источник: В порядке / T.me

Взвесив все за и против прямо на месте, я отказалась от заказа и попросила прощения. В данном случае я бы никак не могла оправдать его ожидания. От клиента я услышала: «Клининг делает нечто чудесное». Нет, клининг — это не люди, которые делают невозможное.

Горячий сезон для уборок

Удивить меня уже нечем. Каждый раз после сложного заказа я говорю: «Это был самый сложный». Но находятся труднее. У меня была уборка после смерти человека и дезинфекции. Это был один из первых заказов — после такого удивляться нечему.

Живность в шкафу — не самый приятный сюрприз Источник: В порядке / T.me

Еще на этапе знакомства с человеком понимаешь его уровень адекватности. Если вызывает сомнения — я отказываюсь от странного клиента. Я не пойду туда, где небезопасно, а такие случаи были. Бывает, что звонят мужчины со странными вопросами — я не беру такие заказы.

Еще я активно веду соцсети. Если я хочу выложить контент, где видно интерьер, то я договариваюсь с клиентом. Знакомые человека могут увидеть и понять, что это за квартира, это будет неприятно. В интернете люди могут написать что угодно. Ну а если это маленький участок, например раковина, — я не выкладываю адрес со словами: «Посмотрите, какой здесь грязный кран».

Уборка в квартире пожилой женщины с деменцией Источник: В порядке / T.me

Хочу еще сказать, что от использования химии мое самочувствие никак не меняется. Я работаю с качественной химией от немецких производителей, которая не воняет. Да, у нас есть российские аналоги, ими я тоже пользуюсь. Но чтобы избежать порчи имущества, проще работать с тем, что безопасно.

Тряпка почернела после того, как ей протерли фартук на кухне Источник: В порядке / T.me

У клинеров есть горячий сезон по генеральным уборкам — Новый год. Там настоящий аншлаг, запись на записи. А еще часто вызывают клининг на Пасху, особенно на мытье окон. Буквально позавчера мне пришла запись на новогоднюю генуборку, кстати!

А время, когда заказов меньше всего, — январь и частично февраль. Потому что люди «намылись» перед Новым годом и сидят без денег.

«Между собой называем друг друга поломойками»

Самый большой миф, связанный с моей работой, — это слово «уборщица». Хотя если меня так называют, я не обижаюсь. С девочками мы между собой называем друг друга и поломойками, и техничками. Но самое трудное в работе клинера: объяснить, что клининг — это не просто пройтись тряпочкой. Нужно разбираться во многих вещах: тонкостях, поверхностях, методе уборки, как не навредить.

По словам Виктории, ее уже никакими загрязнениями не удивишь Источник: В порядке / T.me

У меня есть квартира, где есть много антиквариата. Если что-то разбить и испортить, то такой вещи больше нигде не найти. Например, статуэтка XVII века. Поэтому профессиональный клининг не может стоить дешево.

Отмыть жир очень сложно Источник: В порядке / T.me