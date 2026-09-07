«Встретила очень миленького корги»: звезда «Что? Где? Когда?» призналась, что назвала дочь в честь собаки

Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» Алена Повышева и Сергей Кашников Источник: Кадр из новой серии шоу «Большой куш 2» (16+) на ТНТ

Алена Повышева сделала неожиданное признание на проекте «Большой куш 2» (16+). Оказалось, что звезда «Что? Где? Когда?» назвала своего ребенка в честь соседской собаки. Это выяснилось во время одного из конкурсов, когда ведущие называли неожиданные факты об участниках, а игрокам нужно было узнать, про кого это.

Никто из звезд не мог поверить, что Алена Повышева способна на такое, но ошиблись. Позже знаток ЧГК объяснила свое решение.

— Мы не могли договориться с моим родственником по ребенку, как назвать будущего ребенка. Мне не нравилось ничего, что он предлагал. И в принципе не нравились никакие женские имена, мне во время беременности вообще ничего не нравилось, — рассказывает Алена. — И один раз, месяце на девятом беременности, вышла погулять со своей собакой и встретила очень миленького соседского щенка корги, которого звали Юна. Ну я подумала, что это же и человеческое имя тоже. Оно такое красивое, так мне нравится.

Участники проекта были в шоке от услышанного. А экстрасенс Лина Джебисашвили и вовсе назвала ее оторвой.

Но не только этот факт поразил фанатов шоу. Новая серия обернулась неожиданным уходом сильнейших игроков — Ивана Пышменко и Лины Джебисашвили. Именно им вручили чемодан с черной меткой лидеры последних серий — Артур Далалоян и Алан Галич.