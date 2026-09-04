«Основной поток вечером»: ярославские водители рассказали, как сейчас обстановка на АЗС

Ярославские водители рассказали, как сейчас обстановка на АЗС Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В конце августа в Ярославле ситуация с бензином снова обострилась, местами мелькали сообщения о «сухих» АЗС и очередях. На начало сентября обстановка не изменилась — периодически колонки пустуют, на выдачу топлива некоторые сети установили лимиты.

Мы поговорили с ярославскими автомобилистами, чтобы узнать, как они оценивают ситуацию. Некоторые поделились своими лайфхаками, когда и где лучше заправляться.

«Обстановка приемлемая»

Автомобилист Виталий Бортяков в беседе с 76.RU рассказал, что, на его взгляд, ситуация с бензином в Ярославле пока не критична.

— Мне кажется, сейчас обстановка вполне приемлемая. Я стараюсь заправляться не в черте города, а на окраинах — например, на Костромском шоссе, окружной дороге или Промышленной улице. В основном заправляюсь после 23:00. Обычно без очередей и 95-й бензин есть, — рассказал водитель.

Ранее, когда была первая волна, тоже заправлялся на окраинах, но уже примерно в 4 утра. Тогда приходилось подождать буквально 4–5 машин. Виталий Бортяков автомобилист

«Не как в первую волну»

Многие ярославцы отмечают, что ситуация с бензином в городе нестабильна. Где-то стоят полные колонки и нет очередей, а какие-то АЗС «сухие». С одним согласны все — в июне было хуже.

«Проблема есть, но точно не как в первую волну бензинового кризиса. Сейчас найти проще и заправиться быстрее. Но только на крупных сетевых заправках. Всякие „Аниты“, „Ситиоилы“ и т. п. как стояли сухими, так и стоят по сей день», — написал читатель 76.RU.

«Пока не заправлялась еще, докатываю бак. Чаще всего заправляюсь на заправке „Лукойл“ на Мышкинском проезде», — рассказала ярославна Екатерина.

«На сетевых заправках практически всегда есть бензин или бензовоз сливается. В общем, так и заправляюсь», — написал читатель 76.RU.

«При мне на „Роснефти“ с начала работы заправки завезли бензин 95-й. Хватило на 1,5 часа, и всё», — поделился с 76.RU один из подписчиков.

«На самом деле по-разному ситуация: где-то все виды бензина есть, где-то нет, и ждут поставку. Где-то большие и средние очереди, а где-то практически нет. Сегодня вот утром на „Роснефти“ у „Рио“ было в наличии всё, и очередь совсем небольшая», — рассказал ярославец 3 сентября.

В целом по стране, может, где-то и есть очереди и вообще нет бензина, но не у нас. автомобилист

«Купил дизель, чтоб не стоять в очередях»

Некоторые из автомобилистов уже решили перейти на машины на дизеле, ведь он есть везде. Такой информацией с редакцией 76.RU поделился координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

«У меня лайфхак простой — машина дизельная. Коллега за Волгой после обеда встает в очередь и ждет, основной поток всё же вечером. Один знакомый купил дешевый старый „дизель“, чтоб не стоять в очередях. Второй купил „электричку“», — рассказал Темур Абдуллаев.

«Не надо паники»

Ярославцы также отметили, что ажиотаж создают сами водители. Чтобы не допустить очередей и паники, стоит заранее продумывать свою заправку. На картах можно посмотреть, есть ли бензин на конкретной АЗС.

«Было и прошло — ажиотаж поумерился, очереди бывают, но не везде и не такие большие. Бензин есть. Надо спокойнее себя вести», — написал читатель 76.RU.

«Вот только канистры снова массово покупать не надо. Чем больше ажиотаж, тем больше очереди», — отметил читатель 76.RU.

«Главное, не надо паники, всё равно все заправляются и едут», — прокомментировал ярославец.

«Дают по 30 литров»

В соседней от Ярославля Костроме отметили, что заправиться в городе стало сложнее.

«В Костроме 2 сентября, чтобы заправиться, выезжали на заправку „Роснефти“ в 05:20. Машин было не очень много. АЗС открылась в 6 часов. В 06:20 заправились. Дают по 30 литров. Такая же заправка есть на Галичской, там с 4 часов 16 колонок, но не было 92-го бензина и очередь больше была. Заплатили 1924 рубля, на частной вышло бы на 2850 рублей», — рассказала читательница 76.RU Ольга.

Ранее мы устроили свой рейд по заправкам. Показываем обстановку на АЗС в разных районах Ярославля в этом материале. Как ранее заметил ярославский журналист Александр Тихонов, в городе вернули ограничения по 30 литров на руки.

Отметим, что из разных регионов России приходят более тревожные сообщения. По несколько часов в очередях за бензином приходится стоять жителям Екатеринбурга и Челябинска. Мы рассказывали, из-за чего вновь наблюдается ухудшение ситуации на АЗС, а также анализировали, изменятся ли цены на бензин в ближайшее время.