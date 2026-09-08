Можно ли узнать, что вас прослушивают силовики? Развенчиваем мифы с адвокатом

Силовики используют прослушку в рамках оперативных мероприятий Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Во время расследования уголовных дел оперативники нередко прибегают к различным мероприятиям, в числе которых — прослушивание телефонных разговоров. Это помогает силовым структурам закреплять доказательную базу. При этом в обществе сложились определенные мифы, связанные с прослушкой. Е1.RU развенчивает их вместе с адвокатом Маргаритой Жуковой, имеющей опыт работы в правоохранительных органах.

Что такое прослушка

Это оперативно-разыскное мероприятие (ОРМ) регулируется федеральным законом № 144-ФЗ. Он прямо называет прослушивание телефонных переговоров допустимым действием в расследовании наряду со снятием информации с технических каналов связи и получением компьютерных сведений, сказала Маргарита Жукова.

Такие ОРМ проводят с использованием оперативно-технических сил и средств органов ФСБ и МВД, в том числе с подключением к станционной аппаратуре операторов связи.

«Принципами ОРМ являются конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств. Тактика и организация проведения составляют государственную тайну и не подлежат раскрытию, поэтому рассчитывать на обнаружение прослушивания " по внешним признакам " юридически бессмысленно. Современный перехват, как правило, осуществляется на технических каналах связи и станционной аппаратуре оператора, то есть вне оборудования абонента, что исключает заметные абоненту эффекты», — заявила Е1.RU адвокат.

Как устроена прослушка и когда к ней прибегают

Такое ОРМ допустимо исключительно на основании судебного решения и при наличии информации о признаках готовящегося или совершенного преступления, по которому ведется следствие. Для того чтобы силовики смогли подключить прослушку к подозреваемому, им нужно выйти с мотивированным постановлением в суд и получить разрешение. Срок проведения прослушки обычно не превышает 6 месяцев.

«При необходимости продления выносится новое судебное решение на основании вновь представленных материалов. Применяется прослушивание телефонных переговоров только в отношении подозреваемых или обвиняемых в преступлениях средней тяжести, тяжких или особо тяжких, а также тех, кто может располагать сведениями о таких преступлениях.

При обстоятельствах, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при данных об угрозах государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности допускается проведение мероприятия на основании мотивированного постановления руководителя органа ОРД с уведомлением суда в течение суток. В течение 48 часов судебное решение должно быть получено — либо мероприятие прекращается», — отметила адвокат Жукова.

Можно ли самому понять, что ты на прослушке

По словам эксперта, на слух определить, прослушивают тебя или нет, нельзя. Современный перехват идет на стороне оператора связи, а не в канале абонента. Закон также не предусматривает никаких внешних признаков прослушивания. Если во время телефонного разговора у вас происходят помехи или обрывы, это еще не означает, что вас прослушивают.

«Если есть основания полагать, что права нарушены, закон дает механизм — обжалование в вышестоящий орган, прокуратуру или суд, а при определенных условиях — истребование сведений о полученной информации», — подчеркнула Маргарита Жукова.

Определить, что вас прослушивают, самостоятельно практически нереально Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Правда ли, что телефоны прослушивают для таргетированной рекламы

Таргетированная реклама — способ продвижения товаров или услуг, при котором объявления показываются не всем подряд, а только тем пользователям, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются предложением.

В ОРМ нет такой задачи — а прослушивать для того, что законом запрещено, нельзя.

«Ситуация " поговорил о чайнике — увидел рекламу чайника " лежит вне правового поля ОРД. Это объясняется работой таргетированных рекламных алгоритмов, аналитикой поведенческих данных сервисов и приложений. Такие механизмы находятся вне правового поля оперативно-разыскной деятельности и к законной деятельности правоохранительных органов не относятся», — убеждена Жукова.

Могут ли следить через камеру телефона и спасет ли ее заклейка

Силовики таким способом не следят. Если требуется зафиксировать определенные действия на видео, тогда используют скрытые камеры.

«Камера и микрофон — это разные компоненты. Даже если рассматривать угрозу несанкционированного доступа к самому устройству (например, через вредоносное программное обеспечение), заклейка камеры закрывает только видеоканал, но не микрофон (а именно через микрофон идет запись голоса).

Однако такой сценарий — это не легальная оперативно-разыскная деятельность, а незаконное вмешательство в частную жизнь, которое само по себе является преступлением (ст. 138 УК РФ). Заклейка камеры не является средством защиты от прослушки ни в правовом, ни в техническом смысле применительно к перехвату телефонных разговоров. Единственное, от чего она может защитить, — от видеофиксации через камеру, но к прослушиванию это отношения не имеет», — объяснила адвокат.

Может ли прослушка включиться при определенных словах

Автоматической активации прослушивания по отдельным словам (к примеру, «бомба», «теракт» и прочие) законодательство не предусматривает. Сплошной мониторинг разговоров по ключевым словам означал бы ограничение тайны переговоров без судебного решения, что прямо запрещено Конституцией и УПК РФ. Само по себе произнесение слов без объективных данных о признаках преступления основанием для прослушивания не является, отметила Маргарита Жукова.

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