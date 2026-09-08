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Криминал Эксперт Можно ли узнать, что вас прослушивают силовики? Развенчиваем мифы с адвокатом

Можно ли узнать, что вас прослушивают силовики? Развенчиваем мифы с адвокатом

О телефонной слежке за гражданами говорим с юристом

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Силовики используют прослушку в рамках оперативных мероприятий | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUСиловики используют прослушку в рамках оперативных мероприятий | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Силовики используют прослушку в рамках оперативных мероприятий

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Во время расследования уголовных дел оперативники нередко прибегают к различным мероприятиям, в числе которых — прослушивание телефонных разговоров. Это помогает силовым структурам закреплять доказательную базу. При этом в обществе сложились определенные мифы, связанные с прослушкой. Е1.RU развенчивает их вместе с адвокатом Маргаритой Жуковой, имеющей опыт работы в правоохранительных органах.

Что такое прослушка

Это оперативно-разыскное мероприятие (ОРМ) регулируется федеральным законом № 144-ФЗ. Он прямо называет прослушивание телефонных переговоров допустимым действием в расследовании наряду со снятием информации с технических каналов связи и получением компьютерных сведений, сказала Маргарита Жукова.

Такие ОРМ проводят с использованием оперативно-технических сил и средств органов ФСБ и МВД, в том числе с подключением к станционной аппаратуре операторов связи.

«Принципами ОРМ являются конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств. Тактика и организация проведения составляют государственную тайну и не подлежат раскрытию, поэтому рассчитывать на обнаружение прослушивания "по внешним признакам" юридически бессмысленно. Современный перехват, как правило, осуществляется на технических каналах связи и станционной аппаратуре оператора, то есть вне оборудования абонента, что исключает заметные абоненту эффекты», — заявила Е1.RU адвокат.

Как устроена прослушка и когда к ней прибегают

Такое ОРМ допустимо исключительно на основании судебного решения и при наличии информации о признаках готовящегося или совершенного преступления, по которому ведется следствие. Для того чтобы силовики смогли подключить прослушку к подозреваемому, им нужно выйти с мотивированным постановлением в суд и получить разрешение. Срок проведения прослушки обычно не превышает 6 месяцев.

«При необходимости продления выносится новое судебное решение на основании вновь представленных материалов. Применяется прослушивание телефонных переговоров только в отношении подозреваемых или обвиняемых в преступлениях средней тяжести, тяжких или особо тяжких, а также тех, кто может располагать сведениями о таких преступлениях.

При обстоятельствах, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при данных об угрозах государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности допускается проведение мероприятия на основании мотивированного постановления руководителя органа ОРД с уведомлением суда в течение суток. В течение 48 часов судебное решение должно быть получено — либо мероприятие прекращается», — отметила адвокат Жукова.

Можно ли самому понять, что ты на прослушке

По словам эксперта, на слух определить, прослушивают тебя или нет, нельзя. Современный перехват идет на стороне оператора связи, а не в канале абонента. Закон также не предусматривает никаких внешних признаков прослушивания. Если во время телефонного разговора у вас происходят помехи или обрывы, это еще не означает, что вас прослушивают.

«Если есть основания полагать, что права нарушены, закон дает механизм — обжалование в вышестоящий орган, прокуратуру или суд, а при определенных условиях — истребование сведений о полученной информации», — подчеркнула Маргарита Жукова.

Определить, что вас прослушивают, самостоятельно практически нереально | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUОпределить, что вас прослушивают, самостоятельно практически нереально | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Определить, что вас прослушивают, самостоятельно практически нереально

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Правда ли, что телефоны прослушивают для таргетированной рекламы

Таргетированная реклама — способ продвижения товаров или услуг, при котором объявления показываются не всем подряд, а только тем пользователям, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются предложением.

В ОРМ нет такой задачи — а прослушивать для того, что законом запрещено, нельзя.

«Ситуация "поговорил о чайнике — увидел рекламу чайника" лежит вне правового поля ОРД. Это объясняется работой таргетированных рекламных алгоритмов, аналитикой поведенческих данных сервисов и приложений. Такие механизмы находятся вне правового поля оперативно-разыскной деятельности и к законной деятельности правоохранительных органов не относятся», — убеждена Жукова.

Могут ли следить через камеру телефона и спасет ли ее заклейка

Силовики таким способом не следят. Если требуется зафиксировать определенные действия на видео, тогда используют скрытые камеры.

«Камера и микрофон — это разные компоненты. Даже если рассматривать угрозу несанкционированного доступа к самому устройству (например, через вредоносное программное обеспечение), заклейка камеры закрывает только видеоканал, но не микрофон (а именно через микрофон идет запись голоса).

Однако такой сценарий — это не легальная оперативно-разыскная деятельность, а незаконное вмешательство в частную жизнь, которое само по себе является преступлением (ст. 138 УК РФ). Заклейка камеры не является средством защиты от прослушки ни в правовом, ни в техническом смысле применительно к перехвату телефонных разговоров. Единственное, от чего она может защитить, — от видеофиксации через камеру, но к прослушиванию это отношения не имеет», — объяснила адвокат.

Может ли прослушка включиться при определенных словах

Автоматической активации прослушивания по отдельным словам (к примеру, «бомба», «теракт» и прочие) законодательство не предусматривает. Сплошной мониторинг разговоров по ключевым словам означал бы ограничение тайны переговоров без судебного решения, что прямо запрещено Конституцией и УПК РФ. Само по себе произнесение слов без объективных данных о признаках преступления основанием для прослушивания не является, отметила Маргарита Жукова.

Мы писали, что екатеринбуржцы начали сталкиваться с проблемами во время телефонных звонков. По словам горожан, на их вызовы стали отвечать совершенно посторонние люди, при том что номер телефона точно набран правильно.

Ранее наши коллеги из «Фонтанки» рассказывали, как системы защиты обрывают звонки мошенникам и лишают связи честных граждан.

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Сергей БодровСергей Бодров
Сергей Бодров
Криминальный корреспондент E1.RU
Прослушка Оперативник Адвокат Телефон Связь
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
"Можно ли узнать, что вас прослушивают силовики?" ст. 23 Конституции РФ, ст. 138 УК РФ. Но слава богу у нас приняли "пакет Яровой".
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