Окна заклеить крест-накрест, а во дворе поставить бункер: как защитить квартиру от атаки БПЛА

Спасти квартиру или дом от дрона самим не получится Источник: Серафима Пантыкина

Сотрудники МЧС назвали самые эффективные способы защититься от БПЛА нашим коллегам из V1.RU. Спасатели признали, что защитить квартиру или частный дом самостоятельно от попадания беспилотника не получится, а уберечь себя и близких можно только в надежном бетонном укрытии.

Ничто не поможет, квартиру не спасти

Во времена реальной угрозы попадания беспилотного летательного аппарата вопрос о защите собственного здоровья и, что немаловажно, жилища становится особенно острым. Ранее мы уже писали о всевозможных средствах защиты, которые предлагают предприимчивые продавцы на различных торговых интернет-площадках.

На сайтах бесплатных объявлений и маркетплейсах можно найти огромное множество удивительных предложений начиная от противодроновой сетки и заканчивая противоосколочным полотном для защиты автомобилей и мотоциклов. На самом же деле, как оказалось, сберечь движимое имущество можно, только лишь поставив транспорт в надежный кирпичный или бетонный гараж, а защитить квартиру своими силами и вовсе не удастся.

— Меры для защиты гражданской инфраструктуры принимает Министерство обороны России совместно с региональным сегментом оперативного штаба единого национального центра для координации реагирования на угрозы БПЛА, — сообщили в региональном управлении МЧС. — Защита обеспечивается системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленными на объектах экономики; комплексами ПВО Министерства обороны Российской Федерации, а также мобильными огневыми группами. Жители города самостоятельно не смогут эффективно защитить свою собственность.

При этом в ведомстве сообщили, что некоторые методы всё же могут помочь уменьшить повреждения жилища, например старое доброе заклеивание окон крест-накрест:

— Заклеивание оконных стекол бумагой или скотчем может быть эффективным способом защиты, при детонации боевой части БПЛА на удалении от жилого дома. Заклеивание позволит частично снизить вибрации ударной волны и разлет осколков стекла. Укрываться от дронов нужно в самой углубленной комнате или помещении без окон с «правилом двух стен».

Не покупайте ерунду, стройте укрытие

Другие же средства, предлагаемые для защиты населения на маркетплейсах, спасатели назвали вовсе неэффективными. Применение же профессиональных военных средств защиты спасатели считают малопригодными для использования в домашних условиях:

— «Антидроновые одеяла» эффективны только на поле боя. Антитепловизионное одеяло дает временную маскировку от разведывательного дрона с тепловизором, но не защищает ни от прямого удара, ни от осколков. Бежать в укрытие — самый надежный способ защититься.

Что действительно может спасти жизнь и станет отличным способом защиты — это собственное укрытие, которое некоторые умельцы предлагают также приобрести на различных торговых платформах или построить на собственном участке.

— Строительство собственных укрытий никто не запрещает, однако к защитным сооружениям есть ряд требований. Например, не менее двух выходов: основной и запасный, расположенные в противоположных частях укрытия, высота помещения, вентиляция, освещение, водоснабжение, санитарные условия и т. д. Собственное укрытие будет эффективно только в том случае, если не будет прямого попадания БПЛА. Оно защитит от вторичных факторов: взрывная волна, осколки, — сказали в управлении гражданской обороны.

При этом ведомство отметило, что самым эффективным и надежным способом спастись остается только эвакуация в укрытие или и вовсе в безопасный район.