НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 752мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,19
EUR 100,17
Влетел на «Мерседесе» в остановку
Отца и дочь спасли из болота
Ярославль из Лего
15 лет без «Локомотива»
Где провести роскошный корпоратив
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
Фильмы про «Локомотив»
Происшествия Атаки БПЛА Обзор Окна заклеить крест-накрест, а во дворе поставить бункер: как защитить квартиру от атаки БПЛА

Окна заклеить крест-накрест, а во дворе поставить бункер: как защитить квартиру от атаки БПЛА

Среди реально действенных методов остается только собственное укрытие и эвакуация

189
Спасти квартиру или дом от дрона самим не получится | Источник: Серафима ПантыкинаСпасти квартиру или дом от дрона самим не получится | Источник: Серафима Пантыкина

Спасти квартиру или дом от дрона самим не получится

Источник:

Серафима Пантыкина

Сотрудники МЧС назвали самые эффективные способы защититься от БПЛА нашим коллегам из V1.RU. Спасатели признали, что защитить квартиру или частный дом самостоятельно от попадания беспилотника не получится, а уберечь себя и близких можно только в надежном бетонном укрытии.

Ничто не поможет, квартиру не спасти

Во времена реальной угрозы попадания беспилотного летательного аппарата вопрос о защите собственного здоровья и, что немаловажно, жилища становится особенно острым. Ранее мы уже писали о всевозможных средствах защиты, которые предлагают предприимчивые продавцы на различных торговых интернет-площадках.

На сайтах бесплатных объявлений и маркетплейсах можно найти огромное множество удивительных предложений начиная от противодроновой сетки и заканчивая противоосколочным полотном для защиты автомобилей и мотоциклов. На самом же деле, как оказалось, сберечь движимое имущество можно, только лишь поставив транспорт в надежный кирпичный или бетонный гараж, а защитить квартиру своими силами и вовсе не удастся.

— Меры для защиты гражданской инфраструктуры принимает Министерство обороны России совместно с региональным сегментом оперативного штаба единого национального центра для координации реагирования на угрозы БПЛА, — сообщили в региональном управлении МЧС. — Защита обеспечивается системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленными на объектах экономики; комплексами ПВО Министерства обороны Российской Федерации, а также мобильными огневыми группами. Жители города самостоятельно не смогут эффективно защитить свою собственность.

При этом в ведомстве сообщили, что некоторые методы всё же могут помочь уменьшить повреждения жилища, например старое доброе заклеивание окон крест-накрест:

— Заклеивание оконных стекол бумагой или скотчем может быть эффективным способом защиты, при детонации боевой части БПЛА на удалении от жилого дома. Заклеивание позволит частично снизить вибрации ударной волны и разлет осколков стекла. Укрываться от дронов нужно в самой углубленной комнате или помещении без окон с «правилом двух стен».

Не покупайте ерунду, стройте укрытие

Другие же средства, предлагаемые для защиты населения на маркетплейсах, спасатели назвали вовсе неэффективными. Применение же профессиональных военных средств защиты спасатели считают малопригодными для использования в домашних условиях:

— «Антидроновые одеяла» эффективны только на поле боя. Антитепловизионное одеяло дает временную маскировку от разведывательного дрона с тепловизором, но не защищает ни от прямого удара, ни от осколков. Бежать в укрытие — самый надежный способ защититься.

Что действительно может спасти жизнь и станет отличным способом защиты — это собственное укрытие, которое некоторые умельцы предлагают также приобрести на различных торговых платформах или построить на собственном участке.

— Строительство собственных укрытий никто не запрещает, однако к защитным сооружениям есть ряд требований. Например, не менее двух выходов: основной и запасный, расположенные в противоположных частях укрытия, высота помещения, вентиляция, освещение, водоснабжение, санитарные условия и т. д. Собственное укрытие будет эффективно только в том случае, если не будет прямого попадания БПЛА. Оно защитит от вторичных факторов: взрывная волна, осколки, — сказали в управлении гражданской обороны.

При этом ведомство отметило, что самым эффективным и надежным способом спастись остается только эвакуация в укрытие или и вовсе в безопасный район.

Напомним, укрытиями в случае ракетной и прочей опасности становятся подвалы, укрытия, бомбоубежища, подземные переходы, станции метро и прочие заглубленные сооружения гражданской обороны.

ПО ТЕМЕ
Ирина ЯковлеваИрина Яковлева
Ирина Яковлева
Корреспондент
Защита от БПЛА МЧС Гражданская оборона Атака беспилотников и дронов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
В частных домах есть погреба и подвалы. Самое оно.
Гость
1 час
Частный дом если кирпичный или бетонный, то норм
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Рекомендуем