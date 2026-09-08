Дроны атаковали Саратовскую область, есть пострадавшие

В результате атаки дронов в Саратовской области пострадали люди. Повреждена гражданская инфраструктура в Саратове. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки беспилотников есть повреждения гражданской инфраструктуры. На месте работают все оперативные службы. Предварительно есть пострадавшие», — написал Бусаргин в MAX.
Подробности о числе пострадавших, характере повреждений и последствиях атаки губернатор не привел.
Ранее Бусаргин предупредил жителей региона, что Министерство обороны передало информацию об угрозе атаки беспилотников. Он уточнил, что все экстренные службы были приведены в полную готовность, в районах возможной опасности локально могли включать системы оповещения.