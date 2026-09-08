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Происшествия Атаки БПЛА Дроны атаковали Саратовскую область, есть пострадавшие

Дроны атаковали Саратовскую область, есть пострадавшие

В регионе подсчитывают масштабы ущерба

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Системы ПВО отражают налет беспилотников (архивный кадр) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСистемы ПВО отражают налет беспилотников (архивный кадр) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Системы ПВО отражают налет беспилотников (архивный кадр)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В результате атаки дронов в Саратовской области пострадали люди. Повреждена гражданская инфраструктура в Саратове. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки беспилотников есть повреждения гражданской инфраструктуры. На месте работают все оперативные службы. Предварительно есть пострадавшие», — написал Бусаргин в MAX.

Подробности о числе пострадавших, характере повреждений и последствиях атаки губернатор не привел.

Ранее Бусаргин предупредил жителей региона, что Министерство обороны передало информацию об угрозе атаки беспилотников. Он уточнил, что все экстренные службы были приведены в полную готовность, в районах возможной опасности локально могли включать системы оповещения.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Саратовская область БПЛА Атака БПЛА
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Комментарии
1
Гость
12 минут
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 пусть повреждения откажутся незначительными!
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Гость
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