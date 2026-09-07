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«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами

Прогулялись по Златоусту Челябинской области

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А вот с горы смотришь&nbsp;— и вообще красиво | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUА вот с горы смотришь&nbsp;— и вообще красиво | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

А вот с горы смотришь — и вообще красиво

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

На Южном Урале раскинулся город Златоуст — холмистый, гористый, заводской. Когда-то он входил в состав Уфимской губернии, а сейчас принадлежит Челябинской области. Чем интересен этот город и почему его нужно посетить хотя бы раз — рассказывает корреспондент UFA1.RU.

Андрей БирюковАндрей Бирюков
Андрей Бирюков
Поездил по Башкирии — теперь донимает соседей

Здесь была Башкирия

Впервые в Златоуст я приехал при очень интересных обстоятельствах в марте 2019 года. На Урале я тогда еще не жил, но меня завлекла возможность посмотреть горы и залезть на них. Прежде видел их, что называется, только по телевизору. О том, как прошел поход на одну из гор рядом со Златоустом, расскажу в самом конце. А пока — про сам город.

История Златоуста мельком пересекается с Далматовским монастырем, расположенным в Курганской области. По легенде, некий старец монастыря рассказал о выплавке золота в этих краях, но то ли напутал, то ли еще что — не нашли тут, в общем, ничего.

Зато почти через 100 лет нашли железную руду и решили построить тут завод. А что, удобно — сырье есть, вода (река Ай) — есть, что еще нужно. В этих краях вроде как никто не жил, зато чуть севернее, в районе Кусы, владельцам заводов-пароходов пришлось выкупать земли у башкир.

Заводская плотина на реке Ай | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЗаводская плотина на реке Ай | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Заводская плотина на реке Ай

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вот так в 1761 году запустили Златоустовский завод. Правда, через 12 лет сюда пришли войска Емельяна Пугачева и всё разнесли к чертям, а отряды Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина уничтожали заводы в ближайших Усть-Катаве и Катав-Ивановске.

Ну а в Гражданскую войну он переходил из рук в руки, как и всё вокруг. Когда советская власть установилась здесь в 1922 году, город передали в состав Башкирии, но через два месяца отдали Челябинской губернии.

На самом деле, споры из-за этого идут до сих пор, но историки говорят, что так было надо — мол, башкир здесь жило уже не очень много, а объединение всех заводов в один регион упрощало их управление.

Видимо, остатки завода | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUВидимо, остатки завода | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Видимо, остатки завода

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

А что сейчас?

На самом деле, у меня к этому городу есть много вопросов. Я, конечно, за три поездки не исходил его вдоль и поперек, даже не пытался, в основном всегда тут был проездом. Но за эти несколько раз какие-то впечатления о нём могу составить.

Снимок 2019 года, но мало что поменялось с тех пор | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUСнимок 2019 года, но мало что поменялось с тех пор | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Снимок 2019 года, но мало что поменялось с тех пор

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Он очень огромный. Это третий по величине город региона, но площадь у него больше, чем у второго крупного города Башкирии — Кумертау. Причем существенно: 236 квадратных километров против 170. Это усложняет задачу пройти его.

В Златоусте есть немало гор, не говоря уже о том, что рядом с ним еще минимум три вершины стоят.

Март 2019 года | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUМарт 2019 года | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Март 2019 года

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Сам Златоуст очень холмистый, по нему сложновато ходить, но какие пейзажи можно встретить — невероятно. Если будете там, прокатитесь на маршруте № 1 трамвая откуда-нибудь с «Тарелки» (ТЦ у них там такой) в сторону Драмтеатра.

Я всё думал, что мне это что-то напоминает. Точно&nbsp;— монорельс в Москве | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЯ всё думал, что мне это что-то напоминает. Точно&nbsp;— монорельс в Москве | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Я всё думал, что мне это что-то напоминает. Точно — монорельс в Москве

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Мне кажется, это самый высокогорный трамвай во всей стране, и ряд источников в интернете это подтверждают. Высота над уровнем моря — более 500 метров.

К слову о трамваях. Тут им не очень хорошо, но Златоуст нашел способ решить хотя бы часть проблем — купил их в Ижевске. Что? Да! В столице Удмуртии на местном предприятии электротранспорта развернули мощную ремонтную базу.

Да, это та самая старая чешская Tatra, которую переработали ижевские мастера | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUДа, это та самая старая чешская Tatra, которую переработали ижевские мастера | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Да, это та самая старая чешская Tatra, которую переработали ижевские мастера

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Там берут старые чешские Tatra и модернизируют их. Катаются сами, то есть по Ижевску, и отдают другим.

Согласитесь, очень необычно выглядит | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUСогласитесь, очень необычно выглядит | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Согласитесь, очень необычно выглядит

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Хотя, конечно, старые вагоны в Златоусте тоже встречаются.

И такое еще на ходу | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUИ такое еще на ходу | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

И такое еще на ходу

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Горы на каждом шагу

Почему в Златоуст стоит съездить хотя бы разок? Да потому, что тут горы прямо в черте города.

Это не в черте города, но видно хорошо | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЭто не в черте города, но видно хорошо | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Это не в черте города, но видно хорошо

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Например, самой главной можно считать гору Косотур, под которой и построили завод. В 2019 году это была дикая местность, но тем и интересна. В какие-то последующие годы здесь уже построили лестницу до смотровой площадки. Минус вайб, что называется, теперь народу здесь побольше ходит.

Теперь тут лестницы, кафе, парковка | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUТеперь тут лестницы, кафе, парковка | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Теперь тут лестницы, кафе, парковка

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Но с высоты очень красивые виды. Весной тут интересно было, потому что замерзшие пруд и река создают особую атмосферу, кажется даже, что лед немного голубоватым цветом отдает.

Весна 2019-го в Златоусте | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUВесна 2019-го в Златоусте | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Весна 2019-го в Златоусте

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Куда лучше прийти сюда на закате солнечного летнего дня?

Вот это красота | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUВот это красота | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вот это красота

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Можно пройти выше и усесться на камне. Мало кто из зевак сюда заходит — из 10 только 2 додумаются подняться выше официальной смотровой.

В Уфе вы такого не увидите | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUВ Уфе вы такого не увидите | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

В Уфе вы такого не увидите

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Если бы я жил в Златоусте (не придется, надеюсь), то бегал бы сюда каждый день, потому что это очень хорошая кардиотренировка, а еще — «место силы».

Конец солнечных дней | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUКонец солнечных дней | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Конец солнечных дней

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Идти выше, на самый верх, мне показалось странной затеей. Никогда не ходил, но подумал, что можно, в целом, но чем выше ты поднимаешься, тем больше мешаешь жить всяким комарам, мошкам, мухам и прочим летающе-жужжащим тварям. В конечном итоге мне надоело, развернулся обратно и не стал идти на самый верх.

Вышел посмотреть город | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUВышел посмотреть город | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вышел посмотреть город

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Не для туристов

Город и правда не подходит для туристов, которые приехали искать красоту, как в Уфе или том же Ижевске. Да даже в Челябинске туристических мест больше, чем в Златоусте. Единственное место, которое подойдет туристам, помимо горы, это небольшой кусок набережной возле храма. На мой взгляд, это всё.

Даже тот самый Златоустовский завод — непонятно, что там смотреть. К сожалению, не впечатлило.

Это место вроде как считается центром Златоуста | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЭто место вроде как считается центром Златоуста | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Это место вроде как считается центром Златоуста

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Там в районе есть красивое здание, видимо, кинотеатра или вроде того, но сейчас его превратили в магазин и точку по продаже шавермы.

Архитектура ничего не напоминает? | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUАрхитектура ничего не напоминает? | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Архитектура ничего не напоминает?

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Райончик тут в целом жутковатый для обычных туристов. Мне кажется, увидев такое, они никогда больше не заедут в Златоуст.

Зато какой атмосферный балкон! | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЗато какой атмосферный балкон! | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Зато какой атмосферный балкон!

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU
Странная конструкция | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUСтранная конструкция | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Странная конструкция

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Так уж вышло, что мне от района завода нужно было попасть на проспект Гагарина, и карта проложила мне очень интересный маршрут. Сначала я шел по деревенской высокогорной части города, а потом начались приключения.

Кажется, с момента основания завода тут мало чего поменялось | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUКажется, с момента основания завода тут мало чего поменялось | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Кажется, с момента основания завода тут мало чего поменялось

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Онлайн-карты славятся тем, что им всё равно, где прокладывать маршрут. Они просто видят тропу и шлют тебя туда, а там какая-то совершенно другая цивилизация. Мне казалось, что я в джунгли иду.

Это еще не самое плохое место | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЭто еще не самое плохое место | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Это еще не самое плохое место

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Пара таких проходов — и ты снова в деревнях. Какой там Златоуст? Тут деревня кругом.

Атмосферно | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUАтмосферно | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Атмосферно

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Но какие же тут виды открываются — это вообще невероятно и странно.

Это так странно | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЭто так странно | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Это так странно

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

И всё же это не каждому туристу понравится.

Но, с другой стороны, это красиво | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUНо, с другой стороны, это красиво | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Но, с другой стороны, это красиво

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Приходишь на проспект Гагарина — там тусовка зумеров и альфа, как будто других мест нет. Если пройти ниже, в сторону автовокзала, или выше, то освещения на тротуарах практически не будет. Видимо, это такая фишка.

Магазин назван в честь крупного озера неподалеку | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUМагазин назван в честь крупного озера неподалеку | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Магазин назван в честь крупного озера неподалеку

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Лично для меня Златоуст как был невзрачным и серым городом, так он им и остался. Горы вокруг, высоты — это да, невероятно красиво, но сам город… увы.

Март 2019 года | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUМарт 2019 года | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Март 2019 года

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Не зная броду…

И небольшая история про гору.

Это была Александровская сопка, она находится рядом со Златоустом. Прежде чем туда идти, я много чего почитал, вроде всё было просто. Она высокая — около 900 метров над уровнем моря, относительная высота — около 300. В районе этой горы проходит граница Европы и Азии.

Ее назвали в честь будущего императора Александра II | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUЕе назвали в честь будущего императора Александра II | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Ее назвали в честь будущего императора Александра II

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Это был конец марта 2019 года, на Урале еще лежал снег. Впрочем, поднялся быстро и без особых сложностей.

Погода была хорошей в тот день, всего -1 градус | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUПогода была хорошей в тот день, всего -1 градус | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Погода была хорошей в тот день, всего -1 градус

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Когда стал спускаться с самого верха, вскоре понял, что попал куда-то не туда. Ходил-бродил в поисках «нужного места» — того, которым поднялся. Через полчаса пришло понимание, что я не знаю, куда идти.

Но я слышал шум от проезжающих поблизости машин, так определил, в какую именно мне сторону надо идти. Когда спускался, понимал, что это не та дорога, но всё равно шел. И мне казалось, что вот-вот и найду «нужное место». А потом я вышел к обрыву — и тут по-настоящему запаниковал.

Куда-то я не туда пришел | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUКуда-то я не туда пришел | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Куда-то я не туда пришел

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Нашел обход этого обрыва, спустился к курумнику, а с него уже в лес. По сугробам шел на шум дорог и почти через два часа от начала спуска я оказался на Миасском тракте.

Сентябрь 2019 года | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RUСентябрь 2019 года | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Сентябрь 2019 года

Источник:
Андрей Бирюков / UFA1.RU

Это сейчас во всех онлайн-картах есть разные маршруты, а на 2019 год этого не было, геопозиция работала плохо, поэтому не было понимания, где именно ты идешь.

Ну так-то мне повезло, потому что я хотя бы в нужном направлении спустился. Оказавшись с другой стороны, мне бы пришлось тащиться по лесу бесконечно.

Спустя полгода, осенью, вернулся сюда уже не один. Шедшая со мной дама ориентировалась на местности лучше, поэтому мы не потерялись.

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Андрей БирюковАндрей Бирюков
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Златоуст Южный Урал Путешествие
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